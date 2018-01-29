2018 Dünyada Yılın Otomobili finalistleri belli oldu

Dünyanın en iyi otomobillerinin duyurulmasına bir adım daha yaklaştık. 2018 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde finalistlerin açıklanması heyecanı iyiden iyiye arttırmış durumda.

30'dan fazla araçtan oluşan (ki büyük çoğunluğu SUV'du) uzun listeden seçilen en yeni 10 model için şimdi bir başka oylamaya turuna geçilecek. Ayrıca Yılın Şehir Otomobili, Yılın Lüks Otomobili, Yılın Performans Otomobili, Yılın Çevreci Otomobili ve Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili de oylanacak.

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Sonuçlar Nisan ayındaki 2018 New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak. Şu andan itibaren jürilerin bu otomobiller arasından hangilerinin 2018 Dünyada Yılın Otomobili ödülünü hak ettiğine karar vermesi gerekiyor. Kazananlara dünya genelindeki 82 jüri üyesi karar verecek. Finale yükselen tüm araçların dünyanın en az iki bölgesinde satışa sunulmuş olması gerekli.

Geçtiğimiz sene 2017 Dünyada Yılın Otomobili ödülüne Jaguar F-Pace layık görülmüştü. O günden bu yana F-Pace satışları patladı. Dolayısıyla otomobil üreticileri bu ödüle ciddi anlamda önem veriyor. Sözü fazla uzatmadan sizleri toplam 6 farklı kategorideki finalistlerle baş başa bırakalım.

2018 Dünyada Yılın Otomobili Finalistleri

Alfa Romeo Giulia

BMW X3

Kia Stinger

Land Rover Discovery

Mazda CX-5

Nissan Leaf

Range Rover Velar

Toyota Camry

Volkswagen T-Roc

Volvo XC60

2018 Dünyada Yılın Lüks Otomobili Finalistleri

Audi A8

BMW 6 Series Gran Turismo

Lexus LS

Porsche Cayenne

Porsche Panamera

2018 Dünyada Yılın Performans Otomobili Finalistleri

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Audi RS3 sedan

BMW M5

Honda Civic Type R

Lexus LC500

2018 Dünyada Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili Finalistleri

Citroen C3 Aircross

Lexus LC 500

Range Rover Velar

Renault Alpine A110

Volvo XC60

2018 Dünyada Yılın Şehir Otomobili Finalistleri

Ford Fiesta

Hyundai Kona

Nissan Micra

Suzuki Swift

Volkswagen Polo

2018 Dünyada Yılın Çevreci Otomobili Finalistleri

BMW 530e iPerformance

Chevrolet Cruze Diesel

Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid

Nissan Leaf