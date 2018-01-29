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2018 Dünyada Yılın Otomobili finalistleri belli oldu

Kazananların New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacağı 2018 Dünyada Yılın Otomobili finalistleri duyuruldu. İşte 6 farklı kategoride birbirleriyle yarışacak modeller.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en iyi otomobillerinin duyurulmasına bir adım daha yaklaştık. 2018 Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde finalistlerin açıklanması heyecanı iyiden iyiye arttırmış durumda.
30'dan fazla araçtan oluşan (ki büyük çoğunluğu SUV'du) uzun listeden seçilen en yeni 10 model için şimdi bir başka oylamaya turuna geçilecek. Ayrıca Yılın Şehir Otomobili, Yılın Lüks Otomobili, Yılın Performans Otomobili, Yılın Çevreci Otomobili ve Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili de oylanacak.
Ayrıca Bkz. "Nissan kendi kendine park edebilen terlik geliştirdi"
Sonuçlar Nisan ayındaki 2018 New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak. Şu andan itibaren jürilerin bu otomobiller arasından hangilerinin 2018 Dünyada Yılın Otomobili ödülünü hak ettiğine karar vermesi gerekiyor. Kazananlara dünya genelindeki 82 jüri üyesi karar verecek. Finale yükselen tüm araçların dünyanın en az iki bölgesinde satışa sunulmuş olması gerekli.
Geçtiğimiz sene 2017 Dünyada Yılın Otomobili ödülüne Jaguar F-Pace layık görülmüştü. O günden bu yana F-Pace satışları patladı. Dolayısıyla otomobil üreticileri bu ödüle ciddi anlamda önem veriyor. Sözü fazla uzatmadan sizleri toplam 6 farklı kategorideki finalistlerle baş başa bırakalım.

2018 Dünyada Yılın Otomobili Finalistleri

  • Alfa Romeo Giulia
  • BMW X3
  • Kia Stinger
  • Land Rover Discovery
  • Mazda CX-5
  • Nissan Leaf
  • Range Rover Velar
  • Toyota Camry
  • Volkswagen T-Roc
  • Volvo XC60

2018 Dünyada Yılın Lüks Otomobili Finalistleri

  • Audi A8
  • BMW 6 Series Gran Turismo
  • Lexus LS
  • Porsche Cayenne
  • Porsche Panamera

2018 Dünyada Yılın Performans Otomobili Finalistleri

  • Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
  • Audi RS3 sedan
  • BMW M5
  • Honda Civic Type R
  • Lexus LC500

2018 Dünyada Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili Finalistleri

  • Citroen C3 Aircross
  • Lexus LC 500
  • Range Rover Velar
  • Renault Alpine A110
  • Volvo XC60

2018 Dünyada Yılın Şehir Otomobili Finalistleri

  • Ford Fiesta
  • Hyundai Kona
  • Nissan Micra
  • Suzuki Swift
  • Volkswagen Polo

2018 Dünyada Yılın Çevreci Otomobili Finalistleri

  • BMW 530e iPerformance
  • Chevrolet Cruze Diesel
  • Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid
  • Nissan Leaf

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
haberelectro 1 yıl en beğenilen
Dizel arabayı çevreci araçlarda aday göstermek neyin kafası? Amerikan işgüzarlığı.
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Grand_Alexander 1 yıl
Range Rover Velar bence kategorisinin yıldızı olur...
bi de Lexus LC500
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Çiko06 1 yıl
Alfa romeo en az 1 ödül alır diyorum.
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klaudio 1 yıl
golf 2012 de aldı o ödülü kasa ilk çıktığında, bu sene de xc60 alır.
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RoLaN 1 yıl
chevy. cruze un türkiye'den çekilip dünyada çevreci otomobil kategorisinde hem de dizel motoruyla aday olması çok ironik.bi terslik var
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kadirirdem 1 yıl
Tesla Nerede ? Performans bölümünde olması lazımdı .
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otobilge 1 yıl
Bmw m5 ucube nerden girmiş listeye acaba
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bugatti1907 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şöyle bırakayım.
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Barni Moloztaş 1 yıl
En lüksü panamera bence
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Nightmare70 1 yıl
RS3 Sedan'da ödül verilmeli. Boyu değil işlevi sözünün cuk diye oturduğu araç :)
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Kerim5100 1 yıl
Leaf ya da XC60 olur; demedi demeyin :D
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tugares 1 yıl
Chevrolet Türkiye piyasasına yeniden girse çok güzel olur.
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b@d0 1 yıl
308 nasıl olmaz yaaa

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Otomobil, araç ve
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