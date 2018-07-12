2018 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı

Haber Editörü
Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, bu yıl 70. kez sahiplerini bulacak. 17 Eylül'de düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak olan 70. Emmy Ödülleri için yarışacak adaylar, bugün düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.
Geçtiğimiz yıl normalden daha geç yayınlandığı için 2017 Emmy Ödülleri'nde yer almayan Game of Thrones, bu yıl yeniden yarışa dahil oldu. HBO'nun sevilen dizisi, tam 22 dalda Emmy'e aday gösterilerek bu yıl en çok adaylık kazanan dizi oldu. Game of Thrones'un ardından en çok adaylık kazanan diziler Saturday Night Live, Westworld ve The Handmaid's Tale oldu.
Emmy adaylıkları söz konusu olduğunda yıllardır bir numarada yer alan HBO, bu yıl zirvedeki yerini Netflix'e kaptırdı. Orijinal dizi sayısını hızla arttıran Netflix, bu yıl 112 adaylıkla en çok adaylık kazanan kanal/dijital platform oldu. Netflix'i 108 adaylıkla HBO izledi.
70. Emmy Ödülleri'nde ödül için yarışacak adayların listesi şu şekilde:
En İyi Drama
Game of ThronesEn İyi Kadın Oyuncu / Drama
The Handmaid’s Tale
Stranger Things
The Americans
This Is Us
Westworld
The Handmaid’s Tale
Stranger Things
The Americans
This Is Us
Westworld
Claire Foy, The Crown
Tatiana Maslany, Orphan Black
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Sandra Oh, Killing Eve
Keri Russell, The Americans
Evan Rachel Wood, WestworldEn İyi Erkek Oyuncu / Drama
Jason Bateman, OzarkEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama
Sterling K. Brown, This Is Us
Ed Harris, Westworld
Matthew Rhys, The Americans
Milo Ventimiglia, This Is Us
Jeffrey Wright, Westworld
Sterling K. Brown, This Is Us
Ed Harris, Westworld
Matthew Rhys, The Americans
Milo Ventimiglia, This Is Us
Jeffrey Wright, Westworld
Lena Headey, Game Of ThronesEn İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama
Millie Bobby Brown, Stranger Things
Vanessa Kirby, The Crown
Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale
Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale
Ann Dowd, The Handmaid’s Tale
Thandie Newton, Westworld
Millie Bobby Brown, Stranger Things
Vanessa Kirby, The Crown
Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale
Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale
Ann Dowd, The Handmaid’s Tale
Thandie Newton, Westworld
Nikolaj Coster-Waldau, Game Of Thrones
Peter Dinklage, Game Of Thrones
Mandy Patinkin, Homeland
David Harbour, Stranger Things
Matt Smith, The Crown
Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale
Peter Dinklage, Game Of Thrones
Mandy Patinkin, Homeland
David Harbour, Stranger Things
Matt Smith, The Crown
Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale
Atlanta
Barry
Black-ish
Curb Your Enthusiasm
GLOW
The Marvelous Mrs. Maisel
Silicon Valley
Unbreakable Kimmy Schmidt
Barry
Black-ish
Curb Your Enthusiasm
GLOW
The Marvelous Mrs. Maisel
Silicon Valley
Unbreakable Kimmy Schmidt
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi
Pamela Adlon, Better ThingsEn İyi Erkek Oyuncu / Komedi
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Allison Janney, Mom
Issa Rae, Insecure
Tracee Ellis Ross, Black-ish
Lily Tomlin, Grace and Frankie
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Allison Janney, Mom
Issa Rae, Insecure
Tracee Ellis Ross, Black-ish
Lily Tomlin, Grace and Frankie
Anthony Anderson, Black-ishEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi
Ted Danson, The Good Place
Larry David, Curb Your Enthusiasm
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry
William H. Macy, Shameless
Ted Danson, The Good Place
Larry David, Curb Your Enthusiasm
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry
William H. Macy, Shameless
Zazie Beetz, Atlanta
Betty Gilpin, GLOW
Laurie Metcalf, Roseanne
Leslie Jones, Saturday Night Live
Kate McKinnon, Saturday Night Live
Aidy Bryant, Saturday Night Live
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Megan Mullally, Will & Grace
Betty Gilpin, GLOW
Laurie Metcalf, Roseanne
Leslie Jones, Saturday Night Live
Kate McKinnon, Saturday Night Live
Aidy Bryant, Saturday Night Live
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Megan Mullally, Will & Grace
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi
Brian Tyree Henry, Atlanta
Henry Winkler, Barry
Louie Anderson, Baskets
Kenan Thompson, Saturday Night Live
Alec Baldwin, Saturday Night Live
Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt
The Alienist
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Genius: Picasso
Godless
Patrick MelroseEn İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Jessica Biel, The SinnerEn İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Laura Dern, The Tale
Michelle Dockery, Godless
Edie Falco, Law & Order True Crime: The Menendez Murders
Regina King, Seven Seconds
Sarah Paulson, American Horror Story: Cult
Laura Dern, The Tale
Michelle Dockery, Godless
Edie Falco, Law & Order True Crime: The Menendez Murders
Regina King, Seven Seconds
Sarah Paulson, American Horror Story: Cult
Antonio Banderas, Genius: Picasso
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose
Jeff Daniels, The Looming Tower
John Legend, Jesus Christ Superstar
Jesse Plemons, Black Mirror: USS Callister
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose
Jeff Daniels, The Looming Tower
John Legend, Jesus Christ Superstar
Jesse Plemons, Black Mirror: USS Callister
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Tek kişilik dev kadro bana göre bu kadının hakkı keşke dizi bitmeseydi...
En İyi Drama
Game of Thrones
The Handmaid’s Tale
Stranger Things
The Americans
This Is Us
Westworld
En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Claire Foy, The Crown
Tatiana Maslany, Orphan Black
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Sandra Oh, Killing Eve (ne alaka, berbat oyunculuk)
Keri Russell, The Americans
Evan Rachel Wood, Westworld
En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Jason Bateman, Ozark
Sterling K. Brown, This Is Us
Ed Harris, Westworld
Matthew Rhys, The Americans
Milo Ventimiglia, This Is Us
Jeffrey Wright, Westworld
En İyi Komedi
Atlanta
Barry
Black-ish
Curb Your Enthusiasm
GLOW
The Marvelous Mrs. Maisel
Silicon Valley
Unbreakable Kimmy Schmidt
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi
Pamela Adlon, Better Things
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Allison Janney, Mom
Issa Rae, Insecure
Tracee Ellis Ross, Black-ish
Lily Tomlin, Grace and Frankie
En İyi Erkek Oyuncu / Komedi
Anthony Anderson, Black-ish
Ted Danson, The Good Place
Larry David, Curb Your Enthusiasm
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry
William H. Macy, Shameless
En İyi Mini Dizi
The Alienist
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Genius: Picasso
Godless
Patrick Melrose
En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Jessica Biel, The Sinner
Laura Dern, The Tale
Michelle Dockery, Godless
Edie Falco, Law & Order True Crime: The Menendez Murders
Regina King, Seven Seconds
Sarah Paulson, American Horror Story: Cult
En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Antonio Banderas, Genius: Picasso
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose
Jeff Daniels, The Looming Tower
John Legend, Jesus Christ Superstar
Jesse Plemons, Black Mirror: USS Callister