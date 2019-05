2018 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı

Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, bu yıl 70. kez sahiplerini bulacak. 17 Eylül'de düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak olan 70. Emmy Ödülleri için yarışacak adaylar, bugün düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Geçtiğimiz yıl normalden daha geç yayınlandığı için 2017 Emmy Ödülleri'nde yer almayan Game of Thrones, bu yıl yeniden yarışa dahil oldu. HBO'nun sevilen dizisi, tam 22 dalda Emmy'e aday gösterilerek bu yıl en çok adaylık kazanan dizi oldu. Game of Thrones'un ardından en çok adaylık kazanan diziler Saturday Night Live, Westworld ve The Handmaid's Tale oldu.

Emmy adaylıkları söz konusu olduğunda yıllardır bir numarada yer alan HBO, bu yıl zirvedeki yerini Netflix'e kaptırdı. Orijinal dizi sayısını hızla arttıran Netflix, bu yıl 112 adaylıkla en çok adaylık kazanan kanal/dijital platform oldu. Netflix'i 108 adaylıkla HBO izledi.

70. Emmy Ödülleri'nde ödül için yarışacak adayların listesi şu şekilde:

En İyi Drama

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

The Americans

This Is Us

Westworld

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Ed Harris, Westworld

Matthew Rhys, The Americans

Milo Ventimiglia, This Is Us

Jeffrey Wright, Westworld

Lena Headey, Game Of Thrones

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Vanessa Kirby, The Crown

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Thandie Newton, Westworld

Nikolaj Coster-Waldau, Game Of Thrones

Peter Dinklage, Game Of Thrones

Mandy Patinkin, Homeland

David Harbour, Stranger Things

Matt Smith, The Crown

Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale

Atlanta

Barry

Black-ish

Curb Your Enthusiasm

GLOW

The Marvelous Mrs. Maisel

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

En İyi Kadın Oyuncu / Komedi

Pamela Adlon, Better Things

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Allison Janney, Mom

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Anthony Anderson, Black-ish

Ted Danson, The Good Place

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

William H. Macy, Shameless

Zazie Beetz, Atlanta

Betty Gilpin, GLOW

Laurie Metcalf, Roseanne

Leslie Jones, Saturday Night Live

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Aidy Bryant, Saturday Night Live

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Megan Mullally, Will & Grace

Claire Foy, The Crown
Tatiana Maslany, Orphan Black
Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale
Sandra Oh, Killing Eve
Keri Russell, The Americans
Evan Rachel Wood, Westworld

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi

Brian Tyree Henry, Atlanta

Henry Winkler, Barry

Louie Anderson, Baskets

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Alec Baldwin, Saturday Night Live

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

Jessica Biel, The Sinner

Laura Dern, The Tale

Michelle Dockery, Godless

Edie Falco, Law & Order True Crime: The Menendez Murders

Regina King, Seven Seconds

Sarah Paulson, American Horror Story: Cult

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Jeff Daniels, The Looming Tower

John Legend, Jesus Christ Superstar

Jesse Plemons, Black Mirror: USS Callister

The Alienist
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Genius: Picasso
Godless
Patrick Melrose