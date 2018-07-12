Stephen King uyarlaması Castle Rock'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı

Amerikan edebiyatının en önemli isimlerinden Stephen King'in sevilen eserleri sinemaya ve televizyona uyarlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl çıkan It, The Dark Tower, Gerald's Game, 1922, The Mist ve Mr. Mercedes'ten sonra bu yıl da Castle Rock izleyiciler ile buluşacak.

Bu ay izleyiciler ile buluşacak Castle Rock için tanıtım çalışmalarına hız veren Hulu, daha önce kısa tanıtım videoları yayımladığı yeni dizisi için ilk uzun fragmanı yayımladı. Bu yeni fragman ile birlikte dizinin hikayesi hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmış oldu.

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Castle Rock, ismini usta yazarın birçok kitabında ve kısa hikayesinde kullandığı hayali kasabadan alıyor. Bir antoloji dizisi olan, yani her sezonunda farklı bir hikaye anlatılan Castle Rock'ta, usta yazarın sevilen eserlerinden aşina olduğumuz birçok karakter ve mekan yer alıyor. Castle Rock, ismini usta yazarın birçok kitabında ve kısa hikayesinde kullandığı hayali kasabadan alıyor. Bir antoloji dizisi olan, yani her sezonunda farklı bir hikaye anlatılan Castle Rock'ta, usta yazarın sevilen eserlerinden aşina olduğumuz birçok karakter ve mekan yer alıyor.

Daha önce bir diğer Hulu dizisi olan 11.22.63'te birlikte çalışan Stephen King ve J.J. Abrams'ı yeniden bir araya getirecek Castle Rock'ın senaryosunu Manhattan dizisi ile tanınan Sam Shaw ve Dusty Thomason kaleme aldı.



Başrollerinde André Holland, Melanie Lynskey, Sissy Spacek, Billy Skarsgård, Jane Levy ve Scott Glenn'in yer aldığı Castle Rock, 25 Temmuz'da yayımlanmaya başlayacak.



