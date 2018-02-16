2018 Kia Ceed fuar öncesi yeni yüzünü gösterdi

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2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda station wagon versiyonuyla birlikte tanıtılması beklenen 2018 Kia Ceed hatchback modeli ortaya çıktı. Yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle kendini gösteren Ceed’in hedefleri arasında Volkswagen Golf’ü alt etmek bulunuyor.

Yeni Ceed tasarım tarafında daha düz hatlara sahip olmasıyla birlikte kendi karakterini tam olarak bulmuş gibi görünüyor. Araç, ön tarafta değişen far tasarımı ve tampon yapısıyla birlikte daha sportif bir görünüme kavuşmuş. Arka tarafta yine düz çizgiler devam ederken, yenilenen stop lambaları da sanki Stinger modelinden esinlenmiş gibi görünüyor. Yeni Kia Ceed 15, 16 ve 17 inç jant seçenekleriyle birlikte gelirken, sonuncu seçenekte çift tonlu elmas kesim bir tasarım kullanılmış.

Kia’nın en yeni platformu K2 üzerine inşa edilen ve şirketin Avrupa merkezi Frankfurt’ta geliştirilen yeni Ceed, geliştirilmiş yaşam alanına ve 395 litre bagaj hacmine sahip. Oluşturulduğu platformun verdiği bir avantaj olarak daha alçak ağırlık merkezine sahip olan araç bu özelliğiyle çevik bir yapının sinyallerini verirken, tamamen bağımsız bir süspansiyon sisteminin üzerine oturtulmuş olmasıyla da Avrupa yollarına hazır olduğunu gösteriyor.

3 farklı motor seçeneği

2018 Kia Ceed’in kaputunun altındaysa iki benzinli ve bir dizel olmak üzere toplam üç seçenek sunuluyor. Bunlardan en küçüğü 1.0 litre T-GDi motorun güncellenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor ve 120 beygir güç üretiyor. Bunun yanında bir diğer benzinli seçenek olarak 1.4 litre T-GDi motor 100 beygir ve 140 beygir seçenekleriyle sunuluyor. Son olarak da 1.6 litre CRDi dizel seçeneği 115 beygir ve 135 beygirlik seçeneklerle birlikte geliyor.

Motorlar tarafından üretilen bu güç ön tekerleklere 6 ileri manuel şanzıman standardı ile aktarılıyor. 7 ileri çift kavramalı şanzıman ise 1.4 ve 1.6 motorlarda opsiyon olarak sunuluyor.

Yeni Ceed’in sürüş modlarında Normal ve Sport olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Her zaman olduğu gibi bunlardan birincisi yakıt ekonomisini maksimuma çıkarırken, diğeri ise daha agresif sürüşler için gaz tepkisini daha keskin hale getiriyor ve direksiyona ekstra bir ağırlık ekliyor.

Teknolojiler ve sürüş asistanları

Aracın iç tarafında ise opsiyona bağlı olarak 5 inç, 7 inç veya Apple CarPlay ve Android Auto destekli 8 inç ekrandan oluşan yeni bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Yeni Kia Ceed modelinde Bluetooth akıllı telefon bağlantısı, otomatik farlar ve anahtarsız giriş standart olarak bulunurken, JBL ses sistemi, kablosuz şarj ve ısıtmalı ön cam da opsiyon listesinde yer alıyor.

2018 Kia Ceed’in Şerit Takip Asistanı adı verilen 2. Seviye otonom sisteme sahip olduğu söyleniyor. Bu sistem aracın direksiyonunu kontrol edebiliyor, trafikte gaz ve fren yapabiliyor, ve şerit değiştirebiliyor. Ayrıca aracın diğer sürüş asistanları arasında acil fren destekli adaptif hız kontrolü, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, park asistanı ve yaya algılama özelliğine sahip çarpışma uyarı sistemi yer alıyor.

2018 Kia Ceed’in Mayıs ayında üretim bandına çıkacağı söyleniyor. Fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yok.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2018-kia-ceed-revealed-revamped-hatch-takes-aim-golf