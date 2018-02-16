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2018 Kia Ceed fuar öncesi yeni yüzünü gösterdi

Piyasaya çıktığı anda doğrudan Volkswagen Golf modeline rakip olacak yeni Kia Ceed, önümüzdeki ay düzenlenecek olan 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda hatchback ve station wagon olarak tanıtılacak.
1 yıl
6,1b
1
38
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Kia Ceed fuar öncesi yeni yüzünü gösterdi
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2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda station wagon versiyonuyla birlikte tanıtılması beklenen 2018 Kia Ceed hatchback modeli ortaya çıktı. Yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle kendini gösteren Ceed’in hedefleri arasında Volkswagen Golf’ü alt etmek bulunuyor.

Yeni Ceed tasarım tarafında daha düz hatlara sahip olmasıyla birlikte kendi karakterini tam olarak bulmuş gibi görünüyor. Araç, ön tarafta değişen far tasarımı ve tampon yapısıyla birlikte daha sportif bir görünüme kavuşmuş. Arka tarafta yine düz çizgiler devam ederken, yenilenen stop lambaları da sanki Stinger modelinden esinlenmiş gibi görünüyor. Yeni Kia Ceed 15, 16 ve 17 inç jant seçenekleriyle birlikte gelirken, sonuncu seçenekte çift tonlu elmas kesim bir tasarım kullanılmış.

Kia’nın en yeni platformu K2 üzerine inşa edilen ve şirketin Avrupa merkezi Frankfurt’ta geliştirilen yeni Ceed, geliştirilmiş yaşam alanına ve 395 litre bagaj hacmine sahip. Oluşturulduğu platformun verdiği bir avantaj olarak daha alçak ağırlık merkezine sahip olan araç bu özelliğiyle çevik bir yapının sinyallerini verirken, tamamen bağımsız bir süspansiyon sisteminin üzerine oturtulmuş olmasıyla da Avrupa yollarına hazır olduğunu gösteriyor.

3 farklı motor seçeneği 

2018 Kia Ceed’in kaputunun altındaysa iki benzinli ve bir dizel olmak üzere toplam üç seçenek sunuluyor. Bunlardan en küçüğü 1.0 litre T-GDi motorun güncellenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor ve 120 beygir güç üretiyor. Bunun yanında bir diğer benzinli seçenek olarak 1.4 litre T-GDi motor 100 beygir ve 140 beygir seçenekleriyle sunuluyor. Son olarak da 1.6 litre CRDi dizel seçeneği 115 beygir ve 135 beygirlik seçeneklerle birlikte geliyor.

Motorlar tarafından üretilen bu güç ön tekerleklere 6 ileri manuel şanzıman standardı ile aktarılıyor. 7 ileri çift kavramalı şanzıman ise 1.4 ve 1.6 motorlarda opsiyon olarak sunuluyor.

Yeni Ceed’in sürüş modlarında Normal ve Sport olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Her zaman olduğu gibi bunlardan birincisi yakıt ekonomisini maksimuma çıkarırken, diğeri ise daha agresif sürüşler için gaz tepkisini daha keskin hale getiriyor ve direksiyona ekstra bir ağırlık ekliyor.

Teknolojiler ve sürüş asistanları 

Aracın iç tarafında ise opsiyona bağlı olarak 5 inç, 7 inç veya Apple CarPlay ve Android Auto destekli 8 inç ekrandan oluşan yeni bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Yeni Kia Ceed modelinde Bluetooth akıllı telefon bağlantısı, otomatik farlar ve anahtarsız giriş standart olarak bulunurken, JBL ses sistemi, kablosuz şarj ve ısıtmalı ön cam da opsiyon listesinde yer alıyor.

2018 Kia Ceed’in Şerit Takip Asistanı adı verilen 2. Seviye otonom sisteme sahip olduğu söyleniyor. Bu sistem aracın direksiyonunu kontrol edebiliyor, trafikte gaz ve fren yapabiliyor, ve şerit değiştirebiliyor. Ayrıca aracın diğer sürüş asistanları arasında acil fren destekli adaptif hız kontrolü, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, park asistanı ve yaya algılama özelliğine sahip çarpışma uyarı sistemi yer alıyor.

2018 Kia Ceed’in Mayıs ayında üretim bandına çıkacağı söyleniyor. Fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yok.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2018-kia-ceed-revealed-revamped-hatch-takes-aim-golf Yorum Yaz
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koyunsavar 1 yıl en beğenilen
Kia deyip geçmeyin en az arıza çıkaran marka olmuş
youtu.be/...
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auto_man 1 yıl
"Yeni" kelimesinin hakkını vermişler. İç ve dış genel güzelliği bozmadan bu kadar değişebilirdi.
Güncel kasada iyiydi ama bu daha iyi olmuş.
i30 un en dolusu bile yavan bir görüntü sunarken ceed daha bir dengeli olmuş.
Tüm bunlara rağmen ülkemizde yine az talep görecektir. Alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun.
"Yeni" kelimesinin hakkını vermişler. İç ve dış genel güzelliği bozmadan bu kadar değişebilirdi.Güncel kasada iyiydi ama bu daha iyi olmuş.i30 un en d...
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YasinKsmG 1 yıl
son zamanlarda gordugum en guzel arabalardan adamlar her seyi koymuslar
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tolder24 1 yıl
Bir önceki kasa daha hoş gibi
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arda2007 1 yıl
Sadece görünüş olarak söylüyorum,yeni cerato buna göre çok daha yakışıklı.Yeni elentra da i30'dan çok daha yakışıklı.
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emreee85 1 yıl
Ceed sahibi olarak çok beğendim. Fotoğraflarda değilde videolarda daha çekiçi duruyor.
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yildiz 1 yıl
Lapin
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orhan1461 1 yıl yildiz
yildiz
Lapin


Ben lapin gibi atlamam , genelde araştırırım , lapinler kendini belli ediyor.
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Code140 1 yıl
Yılda 400 adet satsa yeter
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yildiz 1 yıl
Kia Ceed bu sınıfta dış tasarımı ile beğendiğim bir araçtır.
Ama nedense Hyundai i30 da daha fazla hissedilen ve yine 2018 Kia ceed de aynı sınıftaki Alman ve Fransızlardan
hep izler taşımış olmaları. Yani hala karakteri oturtamadılar. İçi Almana dışı Fransıza benzetmek üzere model gamı geliştiriyorlar.
Aslında bu tasarım dilinde belli bir kitleyi ortaya karışık yöntemi ile kendine çekme stratejisi. Ben yinede beğeniyorum.
Jantlar oldukça tanıdık mesela haliyle sportif durmuş.
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auto_man 1 yıl yildiz
Picanto, stinger, tucson da da benzer jant tasarımları var. Zira jantlara yakından baktığınızda megane la çok farklı çizgilere sahip.
Tasarlayan kişinin audi nin eski tasarımcısı bir Alman olduğunu düşünürsek aracın alman tarzına benzemesi gayet doğal. Ama fransız diline uyan pek bir nokta göremedim?
Kia daki en büyük özgünlük kaplan burnu ızgara. 2 jenerasyondur aynı Tasarım var. Her yeni versiyonda aynı felsefenin üstüne tasarlıyorlar. Megane v te ıv ten izler taşıyan ne olacak? Ya da ııı ten bağlantılı şu an hangi tasarım öğesi var?
Alman izleri taşıması dışında bana göre özgün bir yapısı var.
Aynı şekilde megane fransız izleri taşımasına rağmen özgün bir araç. Keza 308 de öyle.
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orhan1461 1 yıl yildiz
yildiz
Kia Ceed bu sınıfta dış tasarımı ile beğendiğim bir araçtır.
Ama nedense Hyundai i30 da daha fazla hissedilen ve yine 2018 Kia ceed de aynı sınıftaki Alman ve Fransızlardan
hep izler taşımış olmaları. Yani hala karakteri oturtamadılar. İçi Almana dışı Fransıza benzetmek üzere model gamı geliştiriyorlar.
Aslında bu tasarım dilinde belli bir kitleyi ortaya karışık yöntemi ile kendine çekme stratejisi. Ben yinede beğeniyorum.
Jantlar oldukça tanıdık mesela haliyle sportif durmuş.
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Kalitede magan4 e benzemesinde dizayn makyajla hallolur.
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overhead 1 yıl
Direksiyona f1 kulakçık koymayıp vites koluna düğme koymuşlar galiba,sevmedim
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nightbringer 1 yıl
Alman araçları andırması normal zira hyundai kia grup araçları almanyada dizayn ediliyor.
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elcas 1 yıl
bağımsız süspansiyonu denemek gerekir. bir de yakıt olayını halletseler.
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superegoid 1 yıl
Yeni kia cerato(forte) çok daha iyi.. Agresif.. Heyecan verici..
Hyundai gurubunun çakma golf sevdası geçmemiş anlaşılan..
İyi kötü karakteri olan araçlarını tek tek golf klonu haline getiriyorlar..
Aslı varken kaç kişi çakmasını alır ki..
Ayrıca kia konsoldaki el freni, vitesin olduğu ara birimi ısrarla yüksek yapıp konsola kadar götürmüyor.. Bi kol dayama yapıp bırakıyor.
C sınıfı arabalarda da artık bunları görelim ya..
Bu açıdan Renault megane.. Honda civic ve makyajlı mazda 3 ü tebrik ediyorum..
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auto_man 1 yıl superegoid
Golf klonu derken hangi noktalarda olduğunu da belirtirseniz iyi olur.
Kendi adıma sağdan soldan, önden arkadan, içten dıştan golf ü andıran bir yer bulamadım
1 Yanıt Yanıtla +2
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orhan1461 1 yıl superegoid
superegoid
Yeni kia cerato(forte) çok daha iyi.. Agresif.. Heyecan verici..
Hyundai gurubunun çakma golf sevdası geçmemiş anlaşılan..
İyi kötü karakteri olan araçlarını tek tek golf klonu haline getiriyorlar..
Aslı varken kaç kişi çakmasını alır ki..
Ayrıca kia konsoldaki el freni, vitesin olduğu ara birimi ısrarla yüksek yapıp konsola kadar götürmüyor.. Bi kol dayama yapıp bırakıyor.
C sınıfı arabalarda da artık bunları görelim ya..
Bu açıdan Renault megane.. Honda civic ve makyajlı mazda 3 ü tebrik ediyorum..

Kardeş gözlükler kaç numara , teknoloji gelişti artık lazer tedavileri felan var , kavanoz dipli gözlüklerle yaşamak zorunda değilsin




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Kia, 2018 ceed fiyatı ve
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