2020 BMW M3 modeli kamuflajlı olarak kış testlerinde yakalandı

Yeni nesil 2020 BMW M3 modeli tam kamuflajlı olarak çıktığı kış testlerinde kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. Böylece Bavyeralı üreticinin yeni nesil model için hazırlıklarına devam ettiği de açıkça görülmüş oldu.

2020 BMW M3 modeli kamuflajla sarıp sarmalandığı için şimdilik tasarımı hakkında pek bir şey söylemek mümkün değil. Gördüğümüz kadarıyla genel gövde yapısının pek değiştiği söylenemez. 3 Serisi’nin boyutlarını sürdüren yeni sedan bu açıdan kolaylıkla şimdiki F80 modeliyle karıştırılabilir. Ancak, bu test aracı muhtemelen üretim modelinde görmeyeceğimiz daha az şekilli yan aynalara ve hafif değişik bir kaput şekline sahip. Ayrıca kamuflajın altında kalan ön farlar ve stop lambalarının yenilendiğini de hesaba katabiliriz.

Altıncı nesil M3 modeli’nin bu yıl çıkışını yapacak olan yeni 3 Serisi’ni takiben 2019’un Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması muhtemel.

Şimdiki M3 modeli üretimden erken kalkabilir

BMWBlog’un haberine göre 2018’in Haziran ayındaki Otto partikül filtresi kurulumu için gereken yeni test gereksinimleri nedeniyle şimdiki M3 modelinin üretimine bu Mayıs ayında son verilebilir. İddia edilene göre, bu filtrenin uyumlu bir şekilde eklenmesi için egzoz sisteminde çok fazla değişiklik yapmak gerekiyor. BMW’nin de bu değişiklikleri yapmak yerine M3 üretimini erken durduracağı söyleniyor. M4’ün üretimine ise yeni filtre ile birlikte kesinti olmadan devam edilecek.

Hibrit motor kullanılmayacak

Diğer pek çok üretici performans modellerini hibritleştirme yoluna giderken, yeni nesil M3 modeli sadece benzinli motor kullanmaya devam edecek. Motorun şimdiki çift turbolu 3.0 litre sıralı 6 silindir motorun geliştirilmiş bir versiyonu olması muhtemel görünüyor.

http://www.motortrend.com/news/spied-next-gen-2020-bmw-m3-covers-up-for-winter/