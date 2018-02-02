Tesla odaklı yarış serisi FIA onayını aldı

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Tesla’ya ait elektrikli araçların daha taslak aşamasındayken bile çok konuşulduğu bir gerçek. Ancak bunlar arasında öyle bir araç var ki sahip olduğu hızlanma süresiyle adeta dudak uçuklattı: Model S P100D. Hatta bu özelliği sayesinde girdiği pek çok drag yarışından da galip ayrılmasını bildi. İşte Tesla’nın bu canavarı çok yakında resmi yarış pistlerinde de yerini almaya hazırlanıyor.

FIA onayını aldı bile

Electric GT Holdings Inc tarafından duyurulana göre, FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) Electric Production Car Series olarak adlandırılan Tesla odaklı yarış serisini resmi olarak onayladı. Bu yılın sonunda ilk kez start aldığında Model S P100D’nin yarış odaklı versiyonunu kullanan 20 rakip toplam 3 sıralama turu, 60km’lik bir gündüz yarışı, ve aynı mesafede bir akşam yarışında kıyasıya rekabet edecek. Ayrıca, ilk ikiye giren takımlar ve favoriler arasında seçilen iki takım drift yarışlarıyla ekstra puan toplayabilecek.

Daha hafif, daha hızlı

Söylenene göre yarış için hazırlanan araç stok modelden yaklaşık 500kg daha hafif olacak. Yapılan değişikliklerle 778hp güç ve 1,000Nm tork üretecek aracın 0-100km/s hızlanması da 2.1 saniyeye düşecek. Gerekli güvenlik ekipmanları ve aerodinamik malzemelerin yanı sıra araçta özel Pirelli lastikler, Alcon frenler, yarış süspansiyonu, ve özel kompozit gövde panelleri kullanıldı. Pil soğutma sisteminin geliştirilip geliştirilmediği ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

Tesla modellerinin yarışını izlemek ne kadar heyecanlı olur bilinmez. Ancak, diğer üreticiler de birer birer dahil olmaya başladığında işin rengi değişebilir.

http://www.motortrend.com/news/tesla-race-series-actually-happening/