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Tesla odaklı yarış serisi FIA onayını aldı

Tesla'nın hızlanma süresiyle yürek hoplatan aracı Model S P100D'nin özel yarış versiyonları Electric Production Car Series'de kıyasıya yarışacak. Seri FIA onayını aldı bile.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla odaklı yarış serisi FIA onayını aldı
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Tesla’ya ait elektrikli araçların daha taslak aşamasındayken bile çok konuşulduğu bir gerçek. Ancak bunlar arasında öyle bir araç var ki sahip olduğu hızlanma süresiyle adeta dudak uçuklattı: Model S P100D. Hatta bu özelliği sayesinde girdiği pek çok drag yarışından da galip ayrılmasını bildi. İşte Tesla’nın bu canavarı çok yakında resmi yarış pistlerinde de yerini almaya hazırlanıyor.

FIA onayını aldı bile 

Electric GT Holdings Inc tarafından duyurulana göre, FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) Electric Production Car Series olarak adlandırılan Tesla odaklı yarış serisini resmi olarak onayladı. Bu yılın sonunda ilk kez start aldığında Model S P100D’nin yarış odaklı versiyonunu kullanan 20 rakip toplam 3 sıralama turu, 60km’lik bir gündüz yarışı, ve aynı mesafede bir akşam yarışında kıyasıya rekabet edecek. Ayrıca, ilk ikiye giren takımlar ve favoriler arasında seçilen iki takım drift yarışlarıyla ekstra puan toplayabilecek.

Daha hafif, daha hızlı 

Söylenene göre yarış için hazırlanan araç stok modelden yaklaşık 500kg daha hafif olacak. Yapılan değişikliklerle 778hp güç ve 1,000Nm tork üretecek aracın 0-100km/s hızlanması da 2.1 saniyeye düşecek. Gerekli güvenlik ekipmanları ve aerodinamik malzemelerin yanı sıra araçta özel Pirelli lastikler, Alcon frenler, yarış süspansiyonu, ve özel kompozit gövde panelleri kullanıldı. Pil soğutma sisteminin geliştirilip geliştirilmediği ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

Tesla modellerinin yarışını izlemek ne kadar heyecanlı olur bilinmez. Ancak, diğer üreticiler de birer birer dahil olmaya başladığında işin rengi değişebilir.


http://www.motortrend.com/news/tesla-race-series-actually-happening/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 1 yıl
Ayrıca, ilk ikiye giren takımlar ve favoriler arasında seçilen iki takım drift yarışlarıyla ekstra puan toplayabilecek.




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zolzauza 1 yıl
Bizim her seçim öncesi üretilecek olan milli aracıda safety car yapsınlar...milli, imanlı, elektrikli safety car :)))
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BaatılRhymer 1 yıl
Evet forza horizon 3 te mevcut Tesla
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Barni Moloztaş 1 yıl
Teslayı, yarış oyunlarında da görmek isteriz
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Elsa 1 yıl Barni Moloztaş
Forza serisi birkaç oyundur Tesla araçları içeriyor
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Yx 1 yıl
formula e beklenen etkiyi yapamadı böyle bir organizasyon daha iyi bir sonuç alabilir
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