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2018 Porsche Macan tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Alman üreticinin SUV sınıfındaki küçük üyesi 2018 Porsche Macan makyajlanmış haliyle bugün tanıtıldı. Yeni bilgi-eğlence sistemi, yeni motorlar ve yeni teknolojiler dikkat çeken detaylar arasında.
10 ay
3,8b
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8
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Porsche Macan tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
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Markanın en büyük silahlarından biri olan Porsche Macan modelini güncelleme kararı alan Alman üretici, makyajlanan SUV modelinin tanıtımını bugün Çin’de gerçekleştirdi. 2018 Porsche Macan üzerinde yapılan değişimler motorları, bilgi-eğlence sistemini ve tasarımı kapsıyor.

2018 Porsche Macan’ın ön yüzünde yapılan değişimler oldukça küçük. Merkezdeki geniş ızgaranın yapısı aynı şekilde devam ederken, kenarlardaki hava girişlerinin dışa gelen kısımları eskiye göre daha dik tasarlanarak aracın genişliğine vurgu yapılmış. Yapısı değiştirilen LED farların standart olarak bulunduğu majyajlı Macan’da Porsche’nin dinamik far sistemi opsiyon listesine dahil edilmiş.

Yeni Porsche Macan’ın arka tarafından yapılan değişimler ise çok daha belirgin. Cayenne’deki tasarıma atıfta bulunan yeni stop lambaları LED şerit ile birbirine bağlanmış. Oldukça büyük dört egzoz çıkışına sahip araçta 20 ve 21 inç büyüklüğünde yeni jantlar kullanılmış. Ayrıca Porsche Macan’ın renk paletine Miami Blue, Mamba Green Metallic, Dolomite Silver Metallic ve Crayon renkleri eklenmiş.

Yeni bilgi-eğlence sistemi 

2018 Porsche Macan’ın kabin tarafında 911 modeline benzer üç kollu spor bir direksiyon tercih edilmiş. Yeni 11 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranına yer açmak için konsolun merkezindeki havalandırmaların yeri değiştirilmiş. Porsche Communication Management (PCM) adıyla anılan bu sistem, Macan’a online navigasyon ve akıllı ses kontrol özelliklerini kazandırmış.

Yeni Porsche Macan’ın dikkat çeken güvenlik teknolojileri arasında trafik sıkışıklığı asistanı yer alıyor. 60 km/s hıza kadar çalışan bu sistem otomobilin gaz/fren pedallarını ve direksiyonunu kontrol ederek otonom şekilde hareket etmesini sağlıyor. Ayrıca süspansiyon sisteminde kullanılan daha hafif ve sert yaylar da çeviklik ve gövde kontrolüne katkı sağlıyor.

Dizel seçeneği bulunmayacak

Alman üreticinin geçtiğimiz aylarda açıkladığı dizel kararı doğrultusunda 2018 Porsche Macan’ın motor gamında dizel yer almayacak. Baz modellerin 2.0 litre dört silindirli benzinli ünite kullanmaya devam edeceği seride Macan S ve GTS modellerinin 3.0 litrelik V6, Macan Turbo’nun ise 2.9 litre V6 ünite kullanması bekleniyor. 2018 Porsche Macan’ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


https://newsroom.porsche.com/en/products/porsche-macan-2018-compact-suv-world-premiere-shanghai-design-comfort-connectivity-driving-dynamics-15890.html Yorum Yaz
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yunusebas 10 ay en beğenilen
Zenginin dizayni,züğürtün çenesini yorarmış....
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Barni Moloztaş 9 ay
Çağdışı vites dışında muhtesem duruyor. O vites kolu eski panameralardan arttı sanırım
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Captain_Ivy 9 ay
2016 versiyonunu sürme şansı bulmuştum.. Bir daha NAH bulurum
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Part Of The Nature 9 ay
Çok iyiya
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fatsa52 10 ay
Yeni istanbul taksileriinin renginde.
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atilasat 10 ay
rengi çok güzel
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barsahin 10 ay
Fiyatı açıklanmamış, semt pazarlarından bir alışkanlığım var üzerinde fiyat yazmayan ürün almıyorum.
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deoks 10 ay
Şimdi gelirler züğürtlerimiz çenelerini yormaya
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yunusebas 10 ay en beğenilen
Zenginin dizayni,züğürtün çenesini yorarmış....
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