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Bosch, otonom araçlar için yol durumu uyarı sistemi geliştiriyor

Alman elektronik şirketi Bosch, hava durumu tahmin şirketi olan Foreca ile işbirliği yaparak, otonom araçlar için yol durumu uyarı sistemi geliştirdiğini duyurdu. Artık sürücüsüz araçlar daha güvenli.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Zorlu hava koşullarında araba sürmek insanlar çok zor olmasa da, aynı şeyi sürücüsüz araçlar için söyleyebilmemiz pek mümkün değil. Zira Google'ın otonom araç şirketi Waymo'nun sürücüsüz otomobilleri, bu yıl ilk kez karlı yollarla karşılaşmıştı. Alman teknoloji devi Bosch, otonom araçları, olumsuz yol ve hava koşulları ile ilgili önceden uyaran bir sistem geliştirdiğini açıkladı.

Sürücüsüz araçlar daha güvenli bir hale geliyor

Bosch, Finlandiya merkezli bir hava durumu tahmin şirketi olan Foreca ile işbirliği yaparak, otonom araçları buzlu yollar ve olumsuz hava koşulları gibi durumlar için uyaracak bir sistem geliştirdi. Bosch yönetim kurulu üyesi Dr. Dirk Hoheisel yaptığı açıklamada: "Islak ve kar, buz kaplı kritik yolları önceden tespit edip bilgilendirerek, otonom araçlar için ortaya çıkacak olası tehlikeleri ortadan kaldırıyoruz. Bu sürücüsüz bir aracın nerede ve ne zaman tam olarak ne yapacağını bileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
Örneğin bir otonom araç yağmur fırtınasına yönelirse herhangi bir tehlikeyi önlemek için hızını yavaşlatabilecek veya yoğun kar yağışı olan bir bölgeye ilerliyorsa sistem otonom araca farklı bir rota önerebilecek. Tahminlere göre 2020 yılında kullanıma sunulması beklenen bu teknolojinin, sürücüsüz araç güvenliğine önemli ölçüde katkıda bulunacağı su götürmez bir gerçek.

https://www.engadget.com/2018/07/25/bosch-road-condition-alert-service-self-driving-vehicles/ Yorum Yaz
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WoXeD 9 ay
Bu altyapıda IOTA kullanılacak. ilgilenenlere duyrulur.
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