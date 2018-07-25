Bosch, otonom araçlar için yol durumu uyarı sistemi geliştiriyor

Zorlu hava koşullarında araba sürmek insanlar çok zor olmasa da, aynı şeyi sürücüsüz araçlar için söyleyebilmemiz pek mümkün değil. Zira Google'ın otonom araç şirketi Waymo'nun sürücüsüz otomobilleri, bu yıl ilk kez karlı yollarla karşılaşmıştı. Alman teknoloji devi Bosch, otonom araçları, olumsuz yol ve hava koşulları ile ilgili önceden uyaran bir sistem geliştirdiğini açıkladı.

Sürücüsüz araçlar daha güvenli bir hale geliyor

Bosch, Finlandiya merkezli bir hava durumu tahmin şirketi olan Foreca ile işbirliği yaparak, otonom araçları buzlu yollar ve olumsuz hava koşulları gibi durumlar için uyaracak bir sistem geliştirdi. Bosch yönetim kurulu üyesi Dr. Dirk Hoheisel yaptığı açıklamada: "Islak ve kar, buz kaplı kritik yolları önceden tespit edip bilgilendirerek, otonom araçlar için ortaya çıkacak olası tehlikeleri ortadan kaldırıyoruz. Bu sürücüsüz bir aracın nerede ve ne zaman tam olarak ne yapacağını bileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

https://www.engadget.com/2018/07/25/bosch-road-condition-alert-service-self-driving-vehicles/

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Örneğin bir otonom araçyönelirse herhangi bir tehlikeyi önlemek içinveyaolan bir bölgeye ilerliyorsa sistem otonom aracaönerebilecek. Tahminlere görekullanıma sunulması beklenen bu teknolojinin,önemli ölçüde katkıda bulunacağı su götürmez bir gerçek.