2018'in en kötü şifre kombinasyonları açıklandı

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz günlerde yazılım şirketi SplashData Kuzey Amerika ve Batı Avrupalı 5 milyondan fazla kullanıcıdan sızan şifreleri analiz etti. 2018 yılında kullanılan en kötü 100 şifre kombinasyonunu belirleyen şirket insanların bu önemli bilgileri ne denli önem vermediklerini gözler önüne seriyor.
123456 yine birinci sırada
Yapılan istatistiklerde şeytan temalı "666666" şifresi 14. sırada yer alırken "donald" ise 23. sırada yer alıyor. SplashData CEO'su Morgan Slain konuyla ilgili olarak: "Hacker'lar ünlü isimleri, pop kültürü ve spor terimlerini kullanarak büyük başarılar elde ediyor. Çünkü birçok kişinin bu kolay hatırlanan kombinasyonları kullandıklarını iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.
İnsanların çevrimiçi güvenliklerini etkileyen bu şifreleri neden bu denli önemsemedikleri ise bir başka tartışma konusu. Zira raporda, insanların yüzde 10'unun bu listedeki şifrelerden birini kullandığı belirtiliyor. Listenin ilk 25'ini aşağıda geri kalanını ise kaynak bölümündeki web sitesinde bulabilirsiniz.
2018'in en kötü 25 şifre kombinasyonu:1) 123456
2) password
3) 123456789
4) 12345678
5) 12345
6) 111111
7) 1234567
8) sunshine
9) qwerty
10) iloveyou
11) princess
12) admin
13) welcome
14) 666666
15) abc123
16) football
17) 123123
18) monkey
19) 654321
20) !@#$%^&*
21) charlie
22) aa123456
23) donald
24) password1
25) qwerty123
https://www.teamsid.com/100-worst-passwords/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nick'ine bakana kadar gerçek sandım baya baya..
bir yığın site var kardeşim hangi birinin şifresini farklı yapacağız ,insanın aklında kalma imkanı var mı ?
üstelik yaşlılar misal banka kartına çok basit şifre girdikleri halde ,sorun yaşayan kaç kişi duyduk ?
asıl sorun sitelerin hacklenmesi ve bilgilerimizin ellerine geçmesi oluyor
hırsıza kilit dayanmaz misali ,bu işe baş koymuş kişiler ne yapıp ediyor ,şifreleri çözüyor
tabi yine de 123456 gibi bir şifre koyup milleti güldürmemek lazım :)