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2018'in en kötü şifre kombinasyonları açıklandı

Yazılım şirketi SplashData 2018 yılının tercih edilen en kötü şifre kombinasyonlarını açıkladı. Liste başında son beş yıldır olduğu gibi yine "123456" var. İşte en kötü şifreler listesi.
5 ay
11,7b
1
25
Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yazılım şirketi SplashData Kuzey Amerika ve Batı Avrupalı 5 milyondan fazla kullanıcıdan sızan şifreleri analiz etti. 2018 yılında kullanılan en kötü 100 şifre kombinasyonunu belirleyen şirket insanların bu önemli bilgileri ne denli önem vermediklerini gözler önüne seriyor.

123456 yine birinci sırada

Yapılan istatistiklerde şeytan temalı "666666" şifresi 14. sırada yer alırken "donald" ise 23. sırada yer alıyor. SplashData CEO'su Morgan Slain konuyla ilgili olarak: "Hacker'lar ünlü isimleri, pop kültürü ve spor terimlerini kullanarak büyük başarılar elde ediyor. Çünkü birçok kişinin bu kolay hatırlanan kombinasyonları kullandıklarını iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.
İnsanların çevrimiçi güvenliklerini etkileyen bu şifreleri neden bu denli önemsemedikleri ise bir başka tartışma konusu. Zira raporda, insanların yüzde 10'unun bu listedeki şifrelerden birini kullandığı belirtiliyor. Listenin ilk 25'ini aşağıda geri kalanını ise kaynak bölümündeki web sitesinde bulabilirsiniz.

2018'in en kötü 25 şifre kombinasyonu:

1) 123456
2) password
3) 123456789
4) 12345678
5) 12345
6) 111111
7) 1234567
8) sunshine
9) qwerty
10) iloveyou
11) princess
12) admin
13) welcome
14) 666666
15) abc123
16) football
17) 123123
18) monkey
19) 654321
20) !@#$%^&*
21) charlie
22) aa123456
23) donald
24) password1
25) qwerty123

https://www.teamsid.com/100-worst-passwords/ Yorum Yaz
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general4242 5 ay en beğenilen
Metin2 depo sifrelerine baksinlar bi de hep 3131
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THECERN 5 ay Ohol Oula
vay be güzel csb
nick'ine bakana kadar gerçek sandım baya baya..
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C.CEMİL 5 ay
bu tip haberleri görünce korkup zor şifre seçiyoruz ,bu defa da kendimiz unutuyoruz :)
bir yığın site var kardeşim hangi birinin şifresini farklı yapacağız ,insanın aklında kalma imkanı var mı ?
üstelik yaşlılar misal banka kartına çok basit şifre girdikleri halde ,sorun yaşayan kaç kişi duyduk ?
asıl sorun sitelerin hacklenmesi ve bilgilerimizin ellerine geçmesi oluyor
hırsıza kilit dayanmaz misali ,bu işe baş koymuş kişiler ne yapıp ediyor ,şifreleri çözüyor
tabi yine de 123456 gibi bir şifre koyup milleti güldürmemek lazım :)
bu tip haberleri görünce korkup zor şifre seçiyoruz ,bu defa da kendimiz unutuyoruz :)bir yığın site var kardeşim hangi birinin şifresini farklı yapacağız ...
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DH Misafiri 5 ay
2^2050 ihtimal içinde bulamanın imkansız olduğunu biliyosundur herhalde
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KanGörünce Bayılan Vampir 5 ay
Porno sitelerde 123456 kullanıyorum.
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DH Misafiri 5 ay
"@#$%^&*" bu şifre neden kötü acaba?
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fhrstw 5 ay DH Misafiri
1 den 8 e kadar sıralamış işte tam üşengeç işi.
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C.CEMİL 5 ay
bu tip haberleri görünce korkup zor şifre seçiyoruz ,bu defa da kendimiz unutuyoruz :)
bir yığın site var kardeşim hangi birinin şifresini farklı yapacağız ,insanın aklında kalma imkanı var mı ?
üstelik yaşlılar misal banka kartına çok basit şifre girdikleri halde ,sorun yaşayan kaç kişi duyduk ?
asıl sorun sitelerin hacklenmesi ve bilgilerimizin ellerine geçmesi oluyor
hırsıza kilit dayanmaz misali ,bu işe baş koymuş kişiler ne yapıp ediyor ,şifreleri çözüyor
tabi yine de 123456 gibi bir şifre koyup milleti güldürmemek lazım :)
Yanıtla +4
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Reborned 5 ay
asd123 nasıl yok listede?!
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patatessiz patso 5 ay
Çocukken MSN benzeri yerlere kayıt olmak için şifre yazarken yandaki uyarırıları okumuştum. Harflerin yanına sayı ve özel karakter yazılması güvenliği artıracağını yazmışlardı. O zamanlar hazırladığım o şifreyi hala kullanıyorum, quantum bilgisayarı getirseler kıramazlar.
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_mp_ 5 ay
bu zor değil mi?
20) !@#$%^&*
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T Square 5 ay _mp_
_mp_
bu zor değil mi?
20) !@#$%^&*


Hayır gayet basit.
Yabancı Q klavyede shift + 1 den 8 e kadar basınca bu simgeler çıkıyor ardışık şekilde 😀
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Korsan 5 ay
Forum üyelik şifrem 18 basamaklı, biraz abartı mı ne
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Ohol Oula 5 ay
Küçüklüğümden beri en çok dikkat ettiğim şey.
Şu anda 91 sitede üyeliğim var ve her bir site için ayrı bir mail adresim var. Bu maillerin ve sitedeki üyeliklerin şifreleri birbirlerinden çok farklı. Her biri telefonumdaki not defterinde kayıt altında. Lakin bu kayıtları şöyle oluşturdum:
Mesela şifre "a" harfi varsa onu "b" diye yazıyorum ve böylelikle onu biri ele geçirse bile bir işine yaramaz. Aynı zamanda 2 kat çelikten yapılmış kasamdaki defterimde de bu şifreler var ve kağıtlar sararmasın diye özel bir losyon aldım. Devamlı kontrol ederim.
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Sordinocelal 5 ay Ohol Oula
Çok etkileyici 😊👏🏻👏🏻
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THECERN 5 ay Ohol Oula
vay be güzel csb
nick'ine bakana kadar gerçek sandım baya baya..
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NinJaus 5 ay Ohol Oula
Aman sanki devlet sırrı taşıyorsun bide gururlanarak yazmışsın
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MHEC 5 ay
şifre defteri kullanıyorum kafa rahat + parmak izi.
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