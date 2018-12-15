2018'in en kötü şifre kombinasyonları açıklandı

Geçtiğimiz günlerde yazılım şirketi SplashData Kuzey Amerika ve Batı Avrupalı 5 milyondan fazla kullanıcıdan sızan şifreleri analiz etti. 2018 yılında kullanılan en kötü 100 şifre kombinasyonunu belirleyen şirket insanların bu önemli bilgileri ne denli önem vermediklerini gözler önüne seriyor.

123456 yine birinci sırada

Yapılan istatistiklerde şeytan temalı "666666" şifresi 14. sırada yer alırken "donald" ise 23. sırada yer alıyor. SplashData CEO'su Morgan Slain konuyla ilgili olarak: "Hacker'lar ünlü isimleri, pop kültürü ve spor terimlerini kullanarak büyük başarılar elde ediyor. Çünkü birçok kişinin bu kolay hatırlanan kombinasyonları kullandıklarını iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

İnsanların çevrimiçi güvenliklerini etkileyen bu şifreleri neden bu denli önemsemedikleri ise bir başka tartışma konusu. Zira raporda, insanların yüzde 10'unun bu listedeki şifrelerden birini kullandığı belirtiliyor. Listenin ilk 25'ini aşağıda geri kalanını ise kaynak bölümündeki web sitesinde bulabilirsiniz.

2018'in en kötü 25 şifre kombinasyonu:

https://www.teamsid.com/100-worst-passwords/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

1) 1234562) password3) 1234567894) 123456785) 123456) 1111117) 12345678) sunshine9) qwerty10) iloveyou11) princess12) admin13) welcome14) 66666615) abc12316) football17) 12312318) monkey19) 65432120) !@#$%^&*21) charlie22) aa12345623) donald24) password125) qwerty123