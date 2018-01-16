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2018 model Kia Cerato resmen tanıtıldı

Güney Koreli otomobil devi Kia, Detroit Otomobil Fuarı'nda tamamen yeni 2018 Kia Cerato modelini tanıttı. İşte otomobilin tüm detayları ve tahmini fiyat etiketi.
1 yıl
18,4b
1
72
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kia bu haftaki Detroit Otomobil Fuarı'nda tamamen yeni 2018 Kia Cerato (yurt dışında Kia Forte olarak geçiyor) sedan otomobilini sahneye çıkardı. Otomobil üreticisi kısa bir süre önce Stinger'a benzeyen aracın tasarım eskizlerini paylaşmış ve merakımızı bir nebze de olsa azaltmıştı.
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Tamamiyle yeni olan Kia Cerato'nun iç ve dış tasarımlarındaki görsel iyileştirmeler otomobile dinamik bir hava katmış durumda. Ayrıca gelişmiş yakıt verimliliği ve modern sürücü yardım teknolojileri ile öncekinden daha yüksek konfor seviyesi sunacağı söyleniyor.
Stil olarak baktığımızda 2018 Kia Cerato'nun uzun kaputu ve kısa arka çıkıntısıyla Fastback benzeri bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Otomobilin farları Stinger'dakine benzemese de LED stop lambalarının genel şekil olarak Sportage crossover modelindekileri andırdığını söyleyebiliriz.
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Cerato'nun toplam uzunluğunun 81 mm arttırılarak 4.640 mm'ye ulaşması bacak mesafesi ve ek bagaj alanını da genişletmiş. Bu arada Kia'nın yüksekliği 12.7 mm, genişliği ise 18 mm arttırdığını belirtelim. Yani bu sayede araç 1.440 mm yükseklik ve 1.798 mm gibi bir genişliğe sahip olmuş.
İç mekana geçtiğimizde ise bizi orta konsoldaki 8 inç renkli dokunmatik ekran karşılıyor. Yeni Cearto'nun standart olarak Apple CarPlay ve Android Auto ile birlikte geldiğini belirtelim. Ayrıca, SMS mesajlarını Bluetooth aracılığıyla yüksek sesle okuyabiliyor. Bir diğer kullanışlı özellik ise araçta, bazı Android cihazların yanı sıra Apple iPhone 8 ve iPhone X ile uyumlu olan kablosuz şarj tepsisinin olması.
Kia yeni Cerato ile "bu segmentte şaşırtıcı bir özellik" olarak nitelendirdiği bir yenilik de sunuyor. Araçta 320 watt'lık Harman Kardon birinci sınıf ses sistemi var. Aktif güvenlik teknolojisi olarak kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip asistanına ek olarak ön çarpışmadan kaçınma yardımcısı ve akıllı hız sabitleme özellikleriyle birlikte geliyor.
Otomobile yakıt verimliliğini artırmak için tasarlanmış Atkinson Cycle teknolojisi ve soğutmalı EGR sistemine sahip ikinci nesil 2.0 litrelik dört silindirli motorun güç verdiğini belirtelim. Yeni motor ünitesi 6 ileri manuel veya Kia'nın yeni Akıllı Değişken Şanzıman (IVT) seçeneğiyle tercih edilebilecek. Güç ve tork değerlerinin önceki modelle aynı kaldığını ekleyelim, yani araç 147 beygir güç ve 179 nm tork üretebiliyor. Ayrıca 100 km'de 6.7 litrelik bir yakıt ortalaması sunacak.
2018 yılının ortalarında satışa sunulması planlanan yeni Kia Cerato'nun 19.990 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

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nikony 1 yıl en beğenilen
Resmen 2018 Jetta dan daha güzel
2 Yanıt Yanıtla +84
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tahir40 1 yıl
20bin amerikan kuruşu kaç türk akçesi ediyor? Biri kura kdv ötv atv trt ahaber vs eklesin çarpsın...
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turkeril 1 yıl
Yılsonu toplu alım düşünenler favlasın
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DH Misafiri 5 ay
hacı kia ya laf ediyorsun ama son 2 senedir en iyi geri dönüş alan marka olduğunu biliyor musun.
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DH Misafiri 5 ay
canım sen kia ya laf söylüyorsun ama 2 sene ard arda dünya da en iyi geri dönüş alan araba kia
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kyoshocu 1 yıl
ne zaman geleceğine dair bilgi var mı?
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bluerush06 1 yıl
Kore bu işi artık çok daha iyi yapıyor. Çok beğendim.
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Paetzold 1 yıl
Çok şık tasarimi var gercekten.
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turkeril 1 yıl
autocar.co.uk/...

Yeni ceed prototif halde test edilmiş. Arka süsp bağımsız, ceratoda da öyle mi bilmiyorum. Ama yol tutuş için Autocar ekibi golf ve astradan iyi, focus kadar değil yorumu yapmışlar. Sınıfının en dinamik sürüşlerinden biri demişler. Direksiyon golften daha hızlı tepki veriyor, 308e benzemiş demişler. İç malzeme kalitesi baya iyileşmiş fakat golf kadar değil demişler.
Kısaca baya beğenilmiş prototip ceed. Avrupada yaz sonu, hatta eylülde bekleniyor demişler. Cerato daha önce tanıtıldı, o da demek ki en geç sonbaharda buralarda olur. Toplu alım yapak mı ikisi için
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masterap 1 yıl
Ic tasarım hala ozgun degıl, mazda 3 den almıslar
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alfa-x 1 yıl
Bu sınıfın en yakışıklısı olmuş ,yeni jetta da gelmeyeceğine göre eğer gelirse dizel avantajıylada civic üzerinde satar diyorum.Tam avrupalı olmuş
.
Yeni Ceed de ,sportage da aynı farları kullanacak ,mart fuarında tanıtılırlar.Yeni gelecek ceed de eğer geç kalmaz ise cerato da iyi satar.
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zeytinkoy 1 yıl
Ön tarafı passat'a nasıl benzettin merak ettim.
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ufuk_aktan 1 yıl
arka mercedes ön passat karışımı birşey olmuş :) Ciddi güzel yapmışlar alınır
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