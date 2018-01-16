2018 model Kia Cerato resmen tanıtıldı

Kia bu haftaki Detroit Otomobil Fuarı'nda tamamen yeni 2018 Kia Cerato (yurt dışında Kia Forte olarak geçiyor) sedan otomobilini sahneye çıkardı. Otomobil üreticisi kısa bir süre önce Stinger'a benzeyen aracın tasarım eskizlerini paylaşmış ve merakımızı bir nebze de olsa azaltmıştı.

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Tamamiyle yeni olan Kia Cerato'nun iç ve dış tasarımlarındaki görsel iyileştirmeler otomobile dinamik bir hava katmış durumda. Ayrıca gelişmiş yakıt verimliliği ve modern sürücü yardım teknolojileri ile öncekinden daha yüksek konfor seviyesi sunacağı söyleniyor.

Stil olarak baktığımızda 2018 Kia Cerato'nun uzun kaputu ve kısa arka çıkıntısıyla Fastback benzeri bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Otomobilin farları Stinger'dakine benzemese de LED stop lambalarının genel şekil olarak Sportage crossover modelindekileri andırdığını söyleyebiliriz.

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Cerato'nun toplam uzunluğunun 81 mm arttırılarak 4.640 mm'ye ulaşması bacak mesafesi ve ek bagaj alanını da genişletmiş. Bu arada Kia'nın yüksekliği 12.7 mm, genişliği ise 18 mm arttırdığını belirtelim. Yani bu sayede araç 1.440 mm yükseklik ve 1.798 mm gibi bir genişliğe sahip olmuş.

İç mekana geçtiğimizde ise bizi orta konsoldaki 8 inç renkli dokunmatik ekran karşılıyor. Yeni Cearto'nun standart olarak Apple CarPlay ve Android Auto ile birlikte geldiğini belirtelim. Ayrıca, SMS mesajlarını Bluetooth aracılığıyla yüksek sesle okuyabiliyor. Bir diğer kullanışlı özellik ise araçta, bazı Android cihazların yanı sıra Apple iPhone 8 ve iPhone X ile uyumlu olan kablosuz şarj tepsisinin olması.

Kia yeni Cerato ile "bu segmentte şaşırtıcı bir özellik" olarak nitelendirdiği bir yenilik de sunuyor. Araçta 320 watt'lık Harman Kardon birinci sınıf ses sistemi var. Aktif güvenlik teknolojisi olarak kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip asistanına ek olarak ön çarpışmadan kaçınma yardımcısı ve akıllı hız sabitleme özellikleriyle birlikte geliyor.

Otomobile yakıt verimliliğini artırmak için tasarlanmış Atkinson Cycle teknolojisi ve soğutmalı EGR sistemine sahip ikinci nesil 2.0 litrelik dört silindirli motorun güç verdiğini belirtelim. Yeni motor ünitesi 6 ileri manuel veya Kia'nın yeni Akıllı Değişken Şanzıman (IVT) seçeneğiyle tercih edilebilecek. Güç ve tork değerlerinin önceki modelle aynı kaldığını ekleyelim, yani araç 147 beygir güç ve 179 nm tork üretebiliyor. Ayrıca 100 km'de 6.7 litrelik bir yakıt ortalaması sunacak.

2018 yılının ortalarında satışa sunulması planlanan yeni Kia Cerato'nun 19.990 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.