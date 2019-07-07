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Toyota kendi kendini şarj edebilen güneş enerjili otomobil üzerinde çalışıyor

Elektrikli otomobillerin her geçen gün daha da yaygınlaşması ile birlikte, Japon otomotiv devi Toyota bu pazara kendi kendini şarj edebilen güneş enerjili bir otomobil sunmayı planlıyor.
13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
1,8b
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Elektrikli otomobil teknolojisinde en önemli handikaplardan biri de şarj süreleri. Hızlı şarj teknolojisi kullanılsa bile günümüzdeki elektrikli otomobillerin şarj olabilmesi, istenilen sürenin çok üzerinde bir vakit alıyor. Ancak Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota bu konuya farklı bir çözüm üretmek üzere.

Test sürüşlerine başlanacak

Toyota'nın Prius PHV adında yenilenmiş bir elektrikli otomobil konsepti geliştirdiği ortaya çıktı. Görselden de görebileceğiniz üzere şirketin elektrikli otomobilinin motor kaputu, tavanı ve bagaj kısmı güneş enerjisi panelleriyle donatılmış durumda. Bu paneller de aracın güneşten güç alarak kendi aküsünü şarj edebilmesini sağlıyor. Teoride de bu otomobiller herhangi bir şarj istasyonuna gerek duymadan hareket halinde bile kendi kendilerini şarj edebilecekler. Ancak geliştirilen bu konsept aracın, park halindeyken topladığı güneş enerjisiyle, elektrikli otomobile günlük 44.5 km'lik bir ek menzil sağladığını da belirtelim.
Toyota'nın geliştirdiği bu güneş enerjili otomobil konseptinin çevreci olduğuna da dikkat çekiliyor. Zira bu otomobiller önümüzdeki yıllarda herhangi bir elektrik şebekesinden şarj olma gereği duymayacaklar. Temmuz ayı sonunda test sürüşlerine başlanacak olan bu otomobilin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise şimdilik belli değil. Ancak otomotiv sektörünün geleceğini görmemiz açısından heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtmek gerek.

https://techcrunch.com/2019/07/05/toyota-testing-improved-solar-roof-for-electric-cars-that-can-charge-while-driving/ Yorum Yaz
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xyro 12 sa. en beğenilen
işte en mantıklısı bu, sonunda akıllarına gelmiş.
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yolcu07 12 sa.
Antalya da yaz başı bir şarj et kışa kadar yeter :)
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gun 12 sa. PurposeLess sinan
50 sene sonrasını merak etmeyeceğiz mi ?
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fuckulteli 16 dk.
Günlük ücretsiz 40 km başlangıç için gayet yeterli, 100 km'ye ulaştı mı mükemmel olur. olur.
Hatta 10 km'lik menzil için 1 saat güneş altında beklemek yetse şehrin içinde bedavaya kullanılır.
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stalker(1979) 5 sa.
Bundan sonra gölgeye değil güneş altına park etmek daha makbul olur :)
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kerotobil 7 sa.
1- O kadar panelle ürettiğin elektrik için biraz büyük bataryaya ihtiyaç var.
2- Normal bir yere bu kadar panel koysan amorti etmesi için 10-12 yıl gerek var o da fazlasını devlete satarak. Bu araçta fazlasını satamayacağın için amortiyi unut bi kere.
3- Batarya dolduktan sonra zaten israf.
Anca İskandinav ülkelerinde yaşayan çevre koruma derneği başkanının kendini tatmin etmesi için alacağı bir araç olur.
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fduz 5 sa. kerotobil
1- Araba elektrikli yani heryeri batarya
2- Türkiye coğrafyasında kullanılan solar sistemlerin amorti süresi ortalama 4-6 yıldır 20-30 sene kullanılacak bir araçtan bahsediyoruz
3- Bataryaları doldurunca garaja kaldırmıyoruz "kullanıyoruz" doldur boşalt mantığı cep telefonlarındaki gibi
4- Sen alma...
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MaDMaxiBo 8 sa.
Hareket halinde neden şarj etmiyormuş acaba?

3d güneş paneli koysunlar daha çok şarj eder ama bu sefer de araba çok pahalıya mal olur
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Karbon 12 8 sa.
Otomobiller bütün gün güneşleniyorlar. Çok mantıklı. Böyle karavan projem vardı. Hesaplara göre evdeki bütün elektrikli konforu, ısıtma hariç, çamaşır makinesi fırın... çalıştırabilirdi. 21 sene önce.
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DoğanGörünümlüToros 9 sa.
E zaten toyota hybridler kendi kendini sarj etmiyor muydu. Neden buna gerek duydular
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labtek38 8 sa. DoğanGörünümlüToros
Onlarda benzinli motorun gücüyle batarya şarj ediliyor.
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Şıh Hazretleri 12 sa.
Onu sökmek beş dakikaya bakar bizim ülkede
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yolcu07 12 sa.
Antalya da yaz başı bir şarj et kışa kadar yeter :)
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xyro 12 sa. en beğenilen
işte en mantıklısı bu, sonunda akıllarına gelmiş.
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Spider_hip 12 sa.
O zamanlar bizim hükumet hala iktidardaysa bu tarz araçların ülkeye girişini komple yasaklayabilir yoksa benzinden vergi yok elektrikten vergi yok, tarikatlar aç mı kalacak?
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