Toyota kendi kendini şarj edebilen güneş enerjili otomobil üzerinde çalışıyor

Teknoloji Editörü
Elektrikli otomobil teknolojisinde en önemli handikaplardan biri de şarj süreleri. Hızlı şarj teknolojisi kullanılsa bile günümüzdeki elektrikli otomobillerin şarj olabilmesi, istenilen sürenin çok üzerinde bir vakit alıyor. Ancak Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota bu konuya farklı bir çözüm üretmek üzere.
Test sürüşlerine başlanacak
Toyota'nın Prius PHV adında yenilenmiş bir elektrikli otomobil konsepti geliştirdiği ortaya çıktı. Görselden de görebileceğiniz üzere şirketin elektrikli otomobilinin motor kaputu, tavanı ve bagaj kısmı güneş enerjisi panelleriyle donatılmış durumda. Bu paneller de aracın güneşten güç alarak kendi aküsünü şarj edebilmesini sağlıyor. Teoride de bu otomobiller herhangi bir şarj istasyonuna gerek duymadan hareket halinde bile kendi kendilerini şarj edebilecekler. Ancak geliştirilen bu konsept aracın, park halindeyken topladığı güneş enerjisiyle, elektrikli otomobile günlük 44.5 km'lik bir ek menzil sağladığını da belirtelim.Toyota'nın geliştirdiği bu güneş enerjili otomobil konseptinin çevreci olduğuna da dikkat çekiliyor. Zira bu otomobiller önümüzdeki yıllarda herhangi bir elektrik şebekesinden şarj olma gereği duymayacaklar. Temmuz ayı sonunda test sürüşlerine başlanacak olan bu otomobilin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise şimdilik belli değil. Ancak otomotiv sektörünün geleceğini görmemiz açısından heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtmek gerek.
https://techcrunch.com/2019/07/05/toyota-testing-improved-solar-roof-for-electric-cars-that-can-charge-while-driving/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hatta 10 km'lik menzil için 1 saat güneş altında beklemek yetse şehrin içinde bedavaya kullanılır.
2- Normal bir yere bu kadar panel koysan amorti etmesi için 10-12 yıl gerek var o da fazlasını devlete satarak. Bu araçta fazlasını satamayacağın için amortiyi unut bi kere.
3- Batarya dolduktan sonra zaten israf.
Anca İskandinav ülkelerinde yaşayan çevre koruma derneği başkanının kendini tatmin etmesi için alacağı bir araç olur.
2- Türkiye coğrafyasında kullanılan solar sistemlerin amorti süresi ortalama 4-6 yıldır 20-30 sene kullanılacak bir araçtan bahsediyoruz
3- Bataryaları doldurunca garaja kaldırmıyoruz "kullanıyoruz" doldur boşalt mantığı cep telefonlarındaki gibi
4- Sen alma...
3d güneş paneli koysunlar daha çok şarj eder ama bu sefer de araba çok pahalıya mal olur
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