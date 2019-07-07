Toyota kendi kendini şarj edebilen güneş enerjili otomobil üzerinde çalışıyor

Elektrikli otomobil teknolojisinde en önemli handikaplardan biri de şarj süreleri. Hızlı şarj teknolojisi kullanılsa bile günümüzdeki elektrikli otomobillerin şarj olabilmesi, istenilen sürenin çok üzerinde bir vakit alıyor. Ancak Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota bu konuya farklı bir çözüm üretmek üzere.

Test sürüşlerine başlanacak

Toyota'nın Prius PHV adında yenilenmiş bir elektrikli otomobil konsepti geliştirdiği ortaya çıktı. Görselden de görebileceğiniz üzere şirketin elektrikli otomobilinin motor kaputu, tavanı ve bagaj kısmı güneş enerjisi panelleriyle donatılmış durumda. Bu paneller de aracın güneşten güç alarak kendi aküsünü şarj edebilmesini sağlıyor. Teoride de bu otomobiller herhangi bir şarj istasyonuna gerek duymadan hareket halinde bile kendi kendilerini şarj edebilecekler. Ancak geliştirilen bu konsept aracın, park halindeyken topladığı güneş enerjisiyle, elektrikli otomobile günlük 44.5 km'lik bir ek menzil sağladığını da belirtelim.

https://techcrunch.com/2019/07/05/toyota-testing-improved-solar-roof-for-electric-cars-that-can-charge-while-driving/

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Toyota'nın geliştirdiği bu güneş enerjili otomobil konseptininolduğuna da dikkat çekiliyor. Zira bu otomobiller önümüzdeki yıllarda herhangi birşarj olma gereği duymayacaklar.ayı sonunda test sürüşlerine başlanacak olan bu otomobilin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği isebelli değil. Ancak otomotiv sektörününgörmemiz açısından heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtmek gerek.