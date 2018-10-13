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2019 BMW X7'nin ilk teaser görüntüsü yayınlandı

BMW bu ay içinde örtüsünü kaldıracağı yeni X7’nin ilk teaser görselini paylaştı. Aracı ön tarafını gösteren fotoğraf karanlık olsa da böbrek ızgarasının büyüklüğü net şekilde fark ediliyor.
7 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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BMW, bu ay içerisinde tanıtılması beklenen 2019 BMW X7 SUV modelinin ilk teaser görselini yayınladı. Alman otomobil devi tarafından paylaşılan görüntü X7'nin ön tarafını ve büyük böbrek ızgarasını gözler önüne seriyor.
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BMW'nin X7'yi ucundan da olsa göstermesi sevindirici ancak yeni görsel araç hakkında bilinen detaylardan fazlasını sunmuyor. Daha önce otomobilin dış görünüşünü açığa çıkaran patent görselleri sızdırılmıştı. Geçtiğimiz ay ise iç mekanını tamamen gözler önüne seren casus fotoğrafları yayınlandı.

Otomobilin örtüsü bu ay kaldırılacak

2019 BMW X7'nin 4.4 litrelik çift turbolu V8 ve 3.0 litrelik dizel dahil olmak üzere çeşitli motor seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Alman otomobil devinin yeni SUV aracı Güney Karolina'nın Spartanburg kentinde yer alan BMW fabrikasında üretilecek.

https://www.facebook.com/BMW/photos/a.352379437268/10156986108252269 Yorum Yaz
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koyunsavar 7 ay en beğenilen
Bence BMW iç ve dış tasarım da audi den mercedes den geri kalmaya başladı.
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haberelectro 7 ay
BMW SUV isini biraksin o panjur ne ya
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Digitalaws 7 ay
Bmw gitgide Böbrek, dalak, ciğer derken dört çeker biyoloji dersi verecek bu gidişle.
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Baymakli_Dondurma 7 ay
Performansına birşey diyemem ama hem iç hem dış dizaynı tamamen çöp gibi olmuş bunu alacağıma jeep grand cherooke high attitude alırım daha ihtişamlı bir araba
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Angelica 7 ay
Bmw fanatigi olan biri olarak begenmedim. Yeni 3 serisini de begenmedim. Nerede o ilk X5, nerede E92, nerede E39..
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Baymakli_Dondurma 7 ay
Bence hiç şık olmamış, bunu alacağıma jeep grand cherooke high altitude alırım daha iyi
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SchmeireZZ 7 ay
Önü leş gibi olmuş
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aviregal 7 ay
hava kanalları böyle değildir umarım..
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Boss Boost 7 ay
Gayet güzel olmuş bayıldım.
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haberelectro 7 ay Boss Boost
aksi düşünülemezdi zaten
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sistemli adam 7 ay
Ön ızgara köfteci yusufdan alınmış sanırım.
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Mariachi@ 7 ay
Bide herkeste x5 x6 fln varmış gibi beğenmiyorlar yok o böbrek ne o ciğer ne altınıza verseler aracı binmeye kıyamazsınız bide bmw ye laf atıyosunuz sizi esefle kınıyorum.
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ölümüne çArşı ulan 7 ay Mariachi@
Begenmemek için X5 ve X6 isimli ucubelere sahip olmamiza gerek yok. Araç çöp
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zotacing 7 ay
Böbrekler büyüdükçe BMW tasarımları güzelleşmeye başladı.
60 yaş üstü kaşkayi tasarımcı tayfa toplanmış yine BMW eleştiriyor.
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Seyrim 7 ay
Anca fotoğraflarıyla yetiniriz biz.. :)
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SUV, Popüler ve
8 etiket daha teaser araç MPopüler görsel 2019 bmw x7 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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