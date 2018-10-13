2019 BMW X7'nin ilk teaser görüntüsü yayınlandı

BMW, bu ay içerisinde tanıtılması beklenen 2019 BMW X7 SUV modelinin ilk teaser görselini yayınladı. Alman otomobil devi tarafından paylaşılan görüntü X7'nin ön tarafını ve büyük böbrek ızgarasını gözler önüne seriyor.

Ayrıca Bkz.

"Akıllı telefonunuz işe gidip gelmenizi daha az stresli hale getirebilir"

BMW'nin X7'yi ucundan da olsa göstermesi sevindirici ancak yeni görsel araç hakkında bilinen detaylardan fazlasını sunmuyor. Daha önce otomobilin dış görünüşünü açığa çıkaran patent görselleri sızdırılmıştı. Geçtiğimiz ay ise iç mekanını tamamen gözler önüne seren casus fotoğrafları yayınlandı.

Otomobilin örtüsü bu ay kaldırılacak

2019 BMW X7'nin 4.4 litrelik çift turbolu V8 ve 3.0 litrelik dizel dahil olmak üzere çeşitli motor seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Alman otomobil devinin yeni SUV aracı Güney Karolina'nın Spartanburg kentinde yer alan BMW fabrikasında üretilecek.

https://www.facebook.com/BMW/photos/a.352379437268/10156986108252269