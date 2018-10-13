Akıllı telefonunuz işe gidip gelmenizi daha az stresli hale getirebilir

Sussex Üniversitesi tarafından yönetilen kapsamlı veri toplama araştırmasından sonra, araştırmacılar ulaşım aracı kullanıcılarının hangi yoldan geçtiğine bağlı olmak kaydıyla, otomatik olarak ilgili tavsiyelerde bulunabilen bir teknoloji geliştirdiler.

Araştırmaya tüm sensör modelleri dahil edildi

Sussex Üniversitesi'nin Giyilebilir Teknolojiler Laboratuarındaki araştırmacılar, başlattıkları küresel bir araştırma yarışmasında geliştirilen makine öğrenme tekniklerinin, akıllı telefonların yaklaşan yol koşullarını ve trafik durumunu tahmin edebilmesine, rota veya park önerileri sunabilmesine ve hatta hareket halindeyken bir kullanıcının tüketebileceği yiyecek ve içeceği tespit edebileceğine açıkladılar.

https://ieeexplore.ieee.org/document/8418369

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sussex Üniversitesi Sensör Teknolojisi bölümünde öğretim görevlisi olan olan Profesörkonuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu veri seti, içerdiği sensör verilerinin zenginliğiyle ve ek açıklamalarının kalitesiyle gerçekten benzersiz. Önceki çalışmalar genellikle yalnızca GPS ve hareket verilerini topladı. Çalışmamızın kapsamı çok daha geniştir: Akıllı telefonların tüm sensör modellerini çalışmaya dahil ettik ve verileri, insanların genellikle el, sırt çantası, el çantası ve cep gibi telefonlarını taşıdığı dört yerde eşzamanlı olarak yerleştirilen telefonlarla yardımıyla topladık."