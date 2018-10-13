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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonunuz işe gidip gelmenizi daha az stresli hale getirebilir

Sussex Üniversitesi araştırmacıları, farklı ulaşım türleri hakkında veri toplamak için cep telefonlarını kullandılar ve sistemin otomatik olarak tavsiyelerde bulunmasını sağladılar.
7 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sussex Üniversitesi tarafından yönetilen kapsamlı veri toplama araştırmasından sonra, araştırmacılar ulaşım aracı kullanıcılarının hangi yoldan geçtiğine bağlı olmak kaydıyla, otomatik olarak ilgili tavsiyelerde bulunabilen bir teknoloji geliştirdiler.

Araştırmaya tüm sensör modelleri dahil edildi

Sussex Üniversitesi'nin Giyilebilir Teknolojiler Laboratuarındaki araştırmacılar, başlattıkları küresel bir araştırma yarışmasında geliştirilen makine öğrenme tekniklerinin, akıllı telefonların yaklaşan yol koşullarını ve trafik durumunu tahmin edebilmesine, rota veya park önerileri sunabilmesine ve hatta hareket halindeyken bir kullanıcının tüketebileceği yiyecek ve içeceği tespit edebileceğine açıkladılar.
Akıllı telefonunuz işe gidip gelmenizi daha az stresli hale getirebilir
Sussex Üniversitesi Sensör Teknolojisi bölümünde öğretim görevlisi olan olan Profesör Daniel Roggen konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu veri seti, içerdiği sensör verilerinin zenginliğiyle ve ek açıklamalarının kalitesiyle gerçekten benzersiz. Önceki çalışmalar genellikle yalnızca GPS ve hareket verilerini topladı. Çalışmamızın kapsamı çok daha geniştir: Akıllı telefonların tüm sensör modellerini çalışmaya dahil ettik ve verileri, insanların genellikle el, sırt çantası, el çantası ve cep gibi telefonlarını taşıdığı dört yerde eşzamanlı olarak yerleştirilen telefonlarla yardımıyla topladık."

https://ieeexplore.ieee.org/document/8418369 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serdarski 7 ay
Google Maps yapıyor yanlış hatırlamıyorsam
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pastadanadam 7 ay
İstanbul için ihtimal dahilinde değil.
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