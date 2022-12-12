Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    9 koltuklu Fiat Ulysse Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Bugün Türkiye tanıtılan hafif ticarilerin yolcu taşıma odaklı versiyonu 9 koltuklu yeni Fiat Ulysse, turbo dizel motoru ve pek çok standart donanıma sahip Lounge donanım seviyesiyle dikkat çekiyor.
    Oy Ver
    Yeni Fiat Ulysse Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Fiat bugün yeni hafif ticari modelleri Ulysse ve Scudo'nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Kardeşinin aksine 8+1 koltuk kapasitesiyle yolcu taşımaya odaklanan yeni Fiat Ulysse fiyatı lansmana özel 798.900 TL olarak açıklandı.

    Yeni Fiat Ulysse, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Fiat Ulysse, 5309 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1940 mm yüksekliğe sahip. 3+3+3 konfigürasyonunda 9 kişiye kadar ev sahipliği yapabilen araç, koltuk kafalığına kadar 980 litre bagaj hacmi sunuyor. Ulysse, viraj denge çubuklu ön-arka bağımsız süspansiyon sistemiyle üst düzey konfor vadediyor.

    Ulysse, 2.0 litre (1997 cc) dört silindirli turbo dizel motorla satışa sunuluyor. 177 hp güç ve 400 Nm tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor. 2000 devirden itibaren maksimum tork sunan motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 9,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 6,8 - 7,8 lt/100 km aralığında karşımıza çıkıyor.

    Standart ve opsiyon donanımlar

    Yeni Fiat Ulysse Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lounge donanım seviyesiyle tercih edilebilen yeni Fiat Ulysse'de 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, sağ manuel kayar kapı, halojen farlar, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, geri görüş kamerası, üç bölgeli klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, karanlık ve yağmur sensörleri, elektrikli katlanabilir aynalar, karartılmış arka camlar, sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları, 2. ve 3. sıra perde hava yastıkları ve sürücü yorgunluk asistanı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

    Ulysse'de Panoramik Paket ve Konfor Paket olmak üzere iki farklı opsiyon paketi mevcut. Bunlardan ilkinde cam tavan ve Xenon ön farlar sunulurken bu paketin fiyatı 20 bin TL olarak açıklandı. Cam tavan, Xenon ön farlar ve elektrikli kayar kapıların sunulduğu Konfor Paketinin fiyatı ise 55 bin TL olarak karşımıza çıkıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız