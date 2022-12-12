9 koltuklu Fiat Ulysse Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Fiat Ulysse, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Fiat Ulysse, 5309 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1940 mm yüksekliğe sahip. 3+3+3 konfigürasyonunda 9 kişiye kadar ev sahipliği yapabilen araç, koltuk kafalığına kadar 980 litre bagaj hacmi sunuyor. Ulysse, viraj denge çubuklu ön-arka bağımsız süspansiyon sistemiyle üst düzey konfor vadediyor.
Ulysse, 2.0 litre (1997 cc) dört silindirli turbo dizel motorla satışa sunuluyor. 177 hp güç ve 400 Nm tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor. 2000 devirden itibaren maksimum tork sunan motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 9,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 6,8 - 7,8 lt/100 km aralığında karşımıza çıkıyor.
Standart ve opsiyon donanımlar
Ulysse'de Panoramik Paket ve Konfor Paket olmak üzere iki farklı opsiyon paketi mevcut. Bunlardan ilkinde cam tavan ve Xenon ön farlar sunulurken bu paketin fiyatı 20 bin TL olarak açıklandı. Cam tavan, Xenon ön farlar ve elektrikli kayar kapıların sunulduğu Konfor Paketinin fiyatı ise 55 bin TL olarak karşımıza çıkıyor.
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