2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için son 3 finalist belli oldu

İsviçre’deki fuar öncesi Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nü Jaguar I-Pace'in kazanmasının ardından gözler “World Car of the Year” yani “Dünyada Yılın Otomobili” ödüllerine çevrildi. Toplamda 6 kategoriden oluşan yarışmada her bir kategori için 3’er finalist belirlendi.

2019 Dünyada Yılın Otomobili yarışması kapsamında verilecek ödüller için ilk finalistler üç hafta önce seçilmişti. Yılın otomobili ödülü için 10, diğer kategoriler için 5’er finalist belirlenmişti. Yeni yapılan oylamayla bu finalistlerin sayısı 3’e düşürüldü. Oylama, dünyanın dört bir tarafından gelen 86 otomotiv gazetecisi tarafından yapıldı.

Dünyada Yılın Otomobili Ödülü ve diğer kategorilerdeki ödüllerin kazananları 17 Nisan’daki New York Otomobil Fuarı’nda belirlenecek. Bundan birkaç hafta sonra düzenlenecek Londra Otomobil Fuarı’nda ise bir sonraki yılın katılımcıları açıklanacak.

İşte 2019 Dünyada Yılın Otomobili ve diğer kategoriler için belirlenen 3’er finalist

Dünyada Yılın Otomobili