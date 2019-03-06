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2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için son 3 finalist belli oldu

Toplam 6 kategoriden oluşan "2019 Dünyada Yılın Otomobili" ödüllerinin son etabında yarışacak 3'er finalist belirlendi. Avrupa'da yılın otomobili seçilen Jaguar I-Pace de son üçe kalanlar arasında.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için son 3 finalist belli oldu
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İsviçre’deki fuar öncesi Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nü Jaguar I-Pace'in kazanmasının ardından gözler “World Car of the Year” yani “Dünyada Yılın Otomobili” ödüllerine çevrildi. Toplamda 6 kategoriden oluşan yarışmada her bir kategori için 3’er finalist belirlendi.

2019 Dünyada Yılın Otomobili yarışması kapsamında verilecek ödüller için ilk finalistler üç hafta önce seçilmişti. Yılın otomobili ödülü için 10, diğer kategoriler için 5’er finalist belirlenmişti. Yeni yapılan oylamayla bu finalistlerin sayısı 3’e düşürüldü. Oylama, dünyanın dört bir tarafından gelen 86 otomotiv gazetecisi tarafından yapıldı.

Dünyada Yılın Otomobili Ödülü ve diğer kategorilerdeki ödüllerin kazananları 17 Nisan’daki New York Otomobil Fuarı’nda belirlenecek. Bundan birkaç hafta sonra düzenlenecek Londra Otomobil Fuarı’nda ise bir sonraki yılın katılımcıları açıklanacak.

İşte 2019 Dünyada Yılın Otomobili ve diğer kategoriler için belirlenen 3’er finalist

Dünyada Yılın Otomobili 

  • Audi e-Tron
  • Jaguar I-Pace
  • Volvo S60/V60

Dünyada Yılın Şehir Otomobili

  • Hyundai AH2/Santro
  • Kia Soul
  • Suzuki Jimny

Dünyada Yılın Lüks Otomobili


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brscnk17 2 ay en beğenilen faniseyler
Hocam "Avrupa'da Yılın Otomobili" ve "Dünyada Yılın Otomobili" farklı ödüller.
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Gqhuan 2 ay
Yılın çevreci otomobili seçerken çevreden çok malzeme gitmesin diyemi o kadar tipsiz bir araç dizayn etmişler acaba
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erturk unal 2 ay
Jimny en iyi tasarım mı??
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parker48 2 ay
Bence elektrikli otomobilleri, ayrı kategoride değerlendirmeliler.
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Whisper911 2 ay
Artık elektrikli araçlara vermeliler ki herkese teşvik olsun.
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DH Misafiri 2 ay
Bu ödülü üçünün arasından Audi E-Tron hakediyor
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ramis78 2 ay
Jaguar I-Pace in yılı olacak
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cans044 2 ay yeni yorumcu
Millet binsin biz aha bele aval aval bakak milyon tane yorum yapak hey gidi hey
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Acil Stop 2 ay
Dünyanın en iyi şehir otomobili adayı Suzuki Jimny mi? Arabayı üreten Suzuki mühendislerine bu araç şehir otomobili olmuş desen harikiri yaparlar.
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tobepeople 2 ay
Jaguar'ı Jaguar yapan kaputtaki biblo sanırdım değilmiş ama yakışıyordu ya!
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Xloud 2 ay
XC40 tasarım ödülünü almazsa kesinlikle şaibelidir
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