Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Ford Edge ailesine Titanium Elite paketi eklendi

Gittikçe popüler hale gelen SUV pazarındaki iddiasını arttırmak isteyen Ford, Edge ailesini yeni paketlerle genişletmeye devam ediyor. 2019 Ford Edge Titanium Elite Paketi bu hafta tanıtılıyor.
1 yıl
7,1b
1
46
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2019 Ford Edge ailesine Titanium Elite paketi eklendi
Tam Boyutta Gör
 

Ford, 2019 yılı için yenilediği Edge ailesi hakkındaki detayları yavaş yavaş ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında ST versiyonunu tanıtan şirket, şimdi de yeni Titanium Elite görünüm paketini görücüye çıkarıyor.

2019 Ford Edge Titanium Elite paketinin içerisinde 20 inç alaşım jantlar ve özel arka tampon alt koruma plakası bulunuyor. Ayrıca yeni pakette tüm parçaların da gövde rengine dahil edildiği görülüyor. Yeni model ilk resmi çıkışını bu haftaki Chicago Otomobil Fuarı’nda yapıyor.

Üst seviye SUV modellerinin popülaritesinin arttırdığı bu dönem de, Ford da Titanium Elite paketiyle bundan faydalanma arayışı içerisinde. Şirketin yüksek donanıma sahip SUV satışları son dört yıl içerisinde %6 artış gösterdi. Aynı dönem içerisinde Edge modellerinin Titanium ve Sport versiyonlarında da %8 artış görüldü. Bu durumu yeni versiyonlarla beslemeyi düşünen üretici, 2019 yılında Sport modelini de ST modeliyle yenileyecek. ST modelinde de spor odaklı süspansiyon sistemi ve 335hp güç, 515Nm tork üreten 2.7 litre çift turbo V6 motor bulunacak.

Ford Edge modelinin Türkiye’de satılan versiyonunda ise 2.0 litre çift turbo TDCi motor bulunuyor. 210 beygir güç ve 450Nm tork üreten bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 L/100km.


http://www.motortrend.com/news/2019-ford-edge-adds-titanium-elite-package/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
neronidas 1 yıl en beğenilen
ilk gördüğünde hyundai sandım
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MARCO 1 yıl
ilk gördüğünde hyundai sandım
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blue_Knight 1 yıl
Gördüğümde hyundai sandım ilk
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pcwolf28 1 yıl
Başlığın anasını bellemişsiniz tebrik ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John Shepard 1 yıl
Hyundai'nin de mi Edge diye modeli varmış?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 1 yıl
Of bayıldım Bu hyundai'ye.Başarılar Hyundai.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GameboyColor 1 yıl
Gördüğümde ford ilk sandım ama görünce ilk ford olduğunu sandım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
humerus06 1 yıl
İlk Hyundai sandım gördüğünde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D@rkf 1 yıl
bi si. gidin ktiriin.
Sandı hyundai ilk gördü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JanKlod 1 yıl
İlk görüşte benzetmeye inanır mısın?
Ben inanırım dünya güzeli
İşte tam da o an hyundai gibi bakıyordun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 1 yıl
Gördüm Ford sandım Hyundai
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lumibrite 1 yıl
Forddai
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drmert 1 yıl
Sandığımda hyundai gördüğümde ilk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7129 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ford, SUV ve
7 etiket daha ford suv ford edge titanium elite 2019 ford edge Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Uçak motorlarına yapay zeka dokunuşu: Kendi kendini onarabilecek! 1 yıl Aviate Launcher yolun sonuna geldi 1 yıl Oculus Go bağımsız sanal gerçeklik başlığı kutusuyla sızdırıldı 1 yıl NVIDIA ve Continental sürücüsüz otomobil platformu geliştirecek 1 yıl Erdoğan açıkladı: “Yerlisi yapılabiliyorsa yabancısı alınmayacak” 1 yıl iPhone X için 3600 mAh pilli kılıf 1 yıl 2018 Renault Megane RS'in fiyatı Golf GTI'yı solladı 1 yıl Alcatel A3 10 WiFi tablet raflarda 1 yıl Solo: A Star Wars Story'nin ilk uzun fragmanı yayınlandı 1 yıl PS4’ün 5.50 sistem güncellemesi ile gelecek yenilikler belli oldu 1 yıl 2018 Hyundai Santa Fe'nin fotoğrafları paylaşıldı 1 yıl Android Nougat ancak 18 ay sonra en popüler sürüm olabildi 1 yıl 25 bin TL maaşla kamuyu koruyacak bilişim personelleri alınacak 1 yıl Telegram, çocuk pornosu nedeniyle AppStore’dan kaldırıldı 1 yıl Samsung Galaxy S9 Leylak Moru rengiyle ortaya çıktı 1 yıl İngiliz bankalarından Bitcoin yasağı 1 yıl McLaren: Yeni nesil araçlarımız hibrit ve otonom olacak 1 yıl ABD Senatosu'nda gündem Bitcoin 1 yıl 45 gün kullanım süresi vadeden Amazfit Bip tanıtıldı 1 yıl DRAM ve NAND yongalarında fiyatlar düşmek bilmiyor: %20 artış kapıda! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2019 Ford Edge ailesine Titanium Elite paketi eklendi Sonraki Tesla dünyanın en büyük sanal enerji santralini oluşturacak 1 yıl Kripto paralarda çöküş hızlandı, pazar değeri 300 milyar doların altına indi 1 yıl G.SKILL şimdi de dünyanın en hızlı 16GB bellek kitini duyurdu 1 yıl İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı 1 yıl Kötü haber: İşlemciler de ekran kartları kadar sanal madencilik performansı verebiliyor 1 yıl Elon Musk alev makinesinin ismini değiştiriyor 1 yıl Porsche, elektriğe olan yatırımını 3 milyar Euro arttırdı 1 yıl Apple, iPad'le tablet pazarındaki liderliğini sürdürüyor 1 yıl Olimpiyatlarda Drone avcıları ve yüz tanıma uçakları kullanılacak 1 yıl Elon Musk, yarın arabasını Mars'a gönderiyor: İşte yayınladığı muhteşem video 1 yıl Nokia 7 Plus'ın görselleri ortaya çıktı 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi cep telefonu-kanser ilişkisini çürüttü 1 yıl Yerli otomobili üretecek şirket sonunda kuruluyor! 1 yıl Facebook zengin-fakir ayrımı yapabilecek 1 yıl Call of Duty Black Ops 4'ün ayak sesleri duyulmaya başladı 1 yıl Hyundai'ın hidrojen yakıtlı otonom aracı menzil rekoru kırdı 1 yıl Meizu Pro 7 Plus incelemesi: 2 ekran, 3 kamera ve 10 çekirdek 1 yıl Telefon çekmeyen köyden drone'lu çözüm 1 yıl HTC Breeze geri dönüyor 1 yıl Mercedes ve Bosch, sürücüsüz taksilerini test etmeye hazırlanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim