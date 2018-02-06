2019 Ford Edge ailesine Titanium Elite paketi eklendi

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Ford, 2019 yılı için yenilediği Edge ailesi hakkındaki detayları yavaş yavaş ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında ST versiyonunu tanıtan şirket, şimdi de yeni Titanium Elite görünüm paketini görücüye çıkarıyor.

2019 Ford Edge Titanium Elite paketinin içerisinde 20 inç alaşım jantlar ve özel arka tampon alt koruma plakası bulunuyor. Ayrıca yeni pakette tüm parçaların da gövde rengine dahil edildiği görülüyor. Yeni model ilk resmi çıkışını bu haftaki Chicago Otomobil Fuarı’nda yapıyor.

Üst seviye SUV modellerinin popülaritesinin arttırdığı bu dönem de, Ford da Titanium Elite paketiyle bundan faydalanma arayışı içerisinde. Şirketin yüksek donanıma sahip SUV satışları son dört yıl içerisinde %6 artış gösterdi. Aynı dönem içerisinde Edge modellerinin Titanium ve Sport versiyonlarında da %8 artış görüldü. Bu durumu yeni versiyonlarla beslemeyi düşünen üretici, 2019 yılında Sport modelini de ST modeliyle yenileyecek. ST modelinde de spor odaklı süspansiyon sistemi ve 335hp güç, 515Nm tork üreten 2.7 litre çift turbo V6 motor bulunacak.

Ford Edge modelinin Türkiye’de satılan versiyonunda ise 2.0 litre çift turbo TDCi motor bulunuyor. 210 beygir güç ve 450Nm tork üreten bu motorun ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 L/100km.

http://www.motortrend.com/news/2019-ford-edge-adds-titanium-elite-package/