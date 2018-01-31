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2019 Ford Focus Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmayacak

Ford sözcüsü, Mart ayınca düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni nesil Focus modelinin tanıtım tarihini Nisan ayına çektiklerini belirtti.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Ford Focus Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmayacak
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Ford, dördüncü nesil Focus modelinin öncülüğünde bu yıl Avrupa’da büyük bir atak yapmaya hazırlanıyor. Şirketin büyük bir merakla beklenen aracı yeni Focus’un Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy göstermesi bekleniyordu. Ancak, görünen o ki evdeki hesap çarşıya uymadı.

Bu konu hakkında bir açıklamada bulunan şirket sözcüsü, yeni Focus’un Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı yerine Nisan ayında bağımsız bir etkinlikle görücüye çıkacağını duyurdu.

Bu yıl yelpaze geniş 

Ford’un açıklamasına göre tıpkı yeni Fiesta’da olduğu gibi Focus çeşitliliği de artacak. Bu yıl çıkarılacak Focus versiyonları arasında lüks odaklı Vignale, spor ST-line ve station wagon da bulunacak. Performans odaklı ST ve SUV esintileri taşıyan Active modeli ise daha sonra seriye eklenecek.

Ford, Focus 4’ün Avrupa versiyonlarını Almanya’daki Saarlouis tesislerinde üretmeye devam edecek. ABD versiyonları ise Çin’de üretilecek.

Jato Dynamics’e göre Focus’un geçen yılki Avrupa satışları 212,806 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla, şirketin Fiesta’dan sonra Avrupa’da en çok satan ikinci modeli olmaya devam ediyor.


http://europe.autonews.com/article/20180131/ANE/180129811/ford-counts-on-new-focus-other-debuts-for-europe-boost Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Hayatımda Ford'lar kadar konsolu abes ve kullanışsız bir marka görmedim...
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canmania 1 yıl
90 ların Sonu 2000 ‘lerin başında Focus algısı ile şu anki Focus algısı arasında dağlar kadar fark var.
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sistemli adam 1 yıl
Focus un iç mekan kalitesi üzerine focuslanması gerekiyor.
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Kirk Lee 1 yıl
Yol tutuşu eski nesiller gibi iyi olacaktır, sonuçta arka süspansiyonlar bağımsız geliyor üstüne de birşeyler koymuşlardır.
Benim beklentilerim; iyi yalıtım, geniş bagaj-iç hacim, insanın üstüne üstüne gelmeyen ferah konsol ve hibrit motor seçenekleri...

son hali (render ve kamuflajlı)
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meego 1 yıl
Focus 3,5 kullanıyorum. 40bin km oldu araç.
1,5 dizel otomatik. Açıkçası çok memnunum.
Handikapları varmı, tabiki var
-Bagaj hacmi
-Yalıtım
-ve titanyum harincindeki tüm paketlerinde (trend ve style) iç kalite malzemesinin rakipleri yanında bir tık aşağıda kalması. Ancak titanyum pakette iç kalite iyi rakipler ile aynı.
Bunlar haricinden daha önce JETTA kullanmış biri olarak kesinlikle focus eksik yönlerine rağmen daha iyi derim. Şanzıman ve motor uyumu çok iyi. 300torku ve 120beygiri hissediyorsunuz ve yeni nesil powershift beklediğinden çok çok iyi çıktı. Şanzıman dsg gibi hiç bayılmıyor ve 2012 jetta yaşadığım dsg sıkıntılarını yaşatmadı.
Yol tutuşu söylememe gerek yok zaten. Ama en başda da dediğim gibi yalıtım ve iç malzeme kalitesinin 1 tık düşük olması rakiplerin ayıran unsur.
Arkadaşlar bakın burda şu iyi bu iyi demiyorum yaşadığım tecrüberlerimi belirtiyorum
şimdi vw dsg fanları çıkıp saçma sapan yorumlar yaparlar rica ediyorum lütfen böyle yorumlarda bulunmasınlar
1 Yanıt Yanıtla
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canmania 1 yıl meego
Titanium paketlerindeki cd çaların üstündeki SONY yazısının hastasıydım bir zamanlar , zamanında en çok satan modellerin başında geliyordu , şimdi neredeyse plakasında budget , avis yada filo şirket adı yazmayan focus görmüyorum.
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zotacing 1 yıl
Yeni Fiesta'nın büyüğü olacak, Yeni Fiesta gayet başarılı oldu, Focus'da üstüne koyarak devam ettirirler, 2013'e kadar Corolla ile Dünya 1.'liği için yarıştığı yere kaldığı yerden devam eder Focus.
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superegoid 1 yıl
O spy fotolardaki iç mekandan utandıkları içindir belki..
Arkadaş o tableti çift taraflı 3m bantla mı yapıştırdınız oraya ya..
Biraz estetik ya ne olur biraz estetik ya.
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DeadLifter 1 yıl
Ford Avrupa için kusursuz araç üretmez beklentiyi fazla yüksek tutmayın. Amerika’daki modelleri daha özel.
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sistemli adam 1 yıl
Focus un iç mekan kalitesi üzerine focuslanması gerekiyor.
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canmania 1 yıl
90 ların Sonu 2000 ‘lerin başında Focus algısı ile şu anki Focus algısı arasında dağlar kadar fark var.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Hayatımda Ford'lar kadar konsolu abes ve kullanışsız bir marka görmedim...
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ie36 1 yıl
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homebird 1 yıl
Umarım elektrikli model de gelir.
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8 etiket daha 2019 focus focus 4 spy shot cenevre otomobil fuarı ford fiesta Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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