2019 Ford Focus Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmayacak

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Ford, dördüncü nesil Focus modelinin öncülüğünde bu yıl Avrupa’da büyük bir atak yapmaya hazırlanıyor. Şirketin büyük bir merakla beklenen aracı yeni Focus’un Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy göstermesi bekleniyordu. Ancak, görünen o ki evdeki hesap çarşıya uymadı.

Bu konu hakkında bir açıklamada bulunan şirket sözcüsü, yeni Focus’un Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı yerine Nisan ayında bağımsız bir etkinlikle görücüye çıkacağını duyurdu.

Bu yıl yelpaze geniş

Ford’un açıklamasına göre tıpkı yeni Fiesta’da olduğu gibi Focus çeşitliliği de artacak. Bu yıl çıkarılacak Focus versiyonları arasında lüks odaklı Vignale, spor ST-line ve station wagon da bulunacak. Performans odaklı ST ve SUV esintileri taşıyan Active modeli ise daha sonra seriye eklenecek.

Ford, Focus 4’ün Avrupa versiyonlarını Almanya’daki Saarlouis tesislerinde üretmeye devam edecek. ABD versiyonları ise Çin’de üretilecek.

Jato Dynamics’e göre Focus’un geçen yılki Avrupa satışları 212,806 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla, şirketin Fiesta’dan sonra Avrupa’da en çok satan ikinci modeli olmaya devam ediyor.

http://europe.autonews.com/article/20180131/ANE/180129811/ford-counts-on-new-focus-other-debuts-for-europe-boost