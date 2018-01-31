2019 Ford Focus Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmayacak

Bu konu hakkında bir açıklamada bulunan şirket sözcüsü, yeni Focus’un Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı yerine Nisan ayında bağımsız bir etkinlikle görücüye çıkacağını duyurdu.
Bu yıl yelpaze geniş
Ford’un açıklamasına göre tıpkı yeni Fiesta’da olduğu gibi Focus çeşitliliği de artacak. Bu yıl çıkarılacak Focus versiyonları arasında lüks odaklı Vignale, spor ST-line ve station wagon da bulunacak. Performans odaklı ST ve SUV esintileri taşıyan Active modeli ise daha sonra seriye eklenecek.
Ford, Focus 4’ün Avrupa versiyonlarını Almanya’daki Saarlouis tesislerinde üretmeye devam edecek. ABD versiyonları ise Çin’de üretilecek.
Jato Dynamics’e göre Focus’un geçen yılki Avrupa satışları 212,806 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla, şirketin Fiesta’dan sonra Avrupa’da en çok satan ikinci modeli olmaya devam ediyor.
http://europe.autonews.com/article/20180131/ANE/180129811/ford-counts-on-new-focus-other-debuts-for-europe-boost Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim beklentilerim; iyi yalıtım, geniş bagaj-iç hacim, insanın üstüne üstüne gelmeyen ferah konsol ve hibrit motor seçenekleri...
son hali (render ve kamuflajlı)
1,5 dizel otomatik. Açıkçası çok memnunum.
Handikapları varmı, tabiki var
-Bagaj hacmi
-Yalıtım
-ve titanyum harincindeki tüm paketlerinde (trend ve style) iç kalite malzemesinin rakipleri yanında bir tık aşağıda kalması. Ancak titanyum pakette iç kalite iyi rakipler ile aynı.
Bunlar haricinden daha önce JETTA kullanmış biri olarak kesinlikle focus eksik yönlerine rağmen daha iyi derim. Şanzıman ve motor uyumu çok iyi. 300torku ve 120beygiri hissediyorsunuz ve yeni nesil powershift beklediğinden çok çok iyi çıktı. Şanzıman dsg gibi hiç bayılmıyor ve 2012 jetta yaşadığım dsg sıkıntılarını yaşatmadı.
Yol tutuşu söylememe gerek yok zaten. Ama en başda da dediğim gibi yalıtım ve iç malzeme kalitesinin 1 tık düşük olması rakiplerin ayıran unsur.
Arkadaşlar bakın burda şu iyi bu iyi demiyorum yaşadığım tecrüberlerimi belirtiyorum
şimdi vw dsg fanları çıkıp saçma sapan yorumlar yaparlar rica ediyorum lütfen böyle yorumlarda bulunmasınlar
Arkadaş o tableti çift taraflı 3m bantla mı yapıştırdınız oraya ya..
Biraz estetik ya ne olur biraz estetik ya.
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