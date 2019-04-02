Otomotiv sektöründen gelen en yaratıcı 1 Nisan şakaları (2019)

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Dünya genelinde “Şaka Günü” olarak nitelendirilen 1 Nisan, her zaman olduğu gibi bu yıl da oldukça yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi teknoloji ve otomotiv sektöründe de birçok hayali ürün tanıtıldı.

Teknoloji şirketlerinin bu yılki eğlenceli 1 Nisan şakalarını siz değerli okurlarımız için derlemiştik. Şimdi sıra geldi otomotiv sektöründeki şakaları paylaşmaya. Üreticiler bu hayali ürünlerinin tanıtımını yaparken oldukça eğlenmiş görünüyor. Aynı zamanda bu günü dikkatleri kendi üzerine çekmek için de kullanmış oluyorlar. İşte otomotiv sektöründen gelen 1 Nisan şakaları:

BMW: Ay ışığında şarj olabilen i8

Bavyeralı üretici 1 Nisan’da dikkat çekmek için hayali bir ürün yerine hayali özellik yaratmış. Buna göre, gelecekteki BMW i serisi elektrikli araçlarda Lunar Paint adı verilen özel bir boya kullanılacak. Fotovoltaik özelliği bulunan bu boya sayesinde elektrikli araçlar ay ışığıyla otomatik şarj olacak. BMW’nin söz konusu özellikle ilgili sloganı da şöyle: “Güneş aşağı, şarj yukarı”

Land Rover: Remote Mobility

En yakın asfalta 30 kilometre uzaklıkta bir hızlı şarj istasyonu. Hibrit motorlu Range Rover modellerini kullananlar için mükemmel bir fırsat. Hem kamp kurup doğanın tadını çıkarabilecekler, hem de araçlarını hızlı bir şekilde şarj edebilecekler. Üstelik bu hızlı şarj noktası, İskoçya’daki Skye adasının en güzel yerlerinden birinde. Slogan da şu: “En uzak şarj noktası”

Skoda: Kişiselleştirilebilir kapı altı aydınlatma

Çekyalı üreticinin “Simply Clever” adı altında sunduğu tasarım unsurlarının en yenisi. Kapının altına yerleştirilen ProjectaPal aydınlatma sistemi kişiselleştirmede sınır tanımıyor. Sürücüler bu aydınlatma ile yola istedikleri her şeyi yansıtabiliyor. Buradaki asıl amaç ise “mobil ajanda“ oluşturmak. Örneğin; O gün yapacağınız işi bu aydınlatma ile yola yansıtıp, tam arabadan inerken görüp hatırlamanız gibi.

MG Motor: Gökkuşağı lastik

MG 3 hatchback sahipleri, gökkuşağı renklerine boyanan lastikler sayesinde yollara kendi izini bırakabilecek. Bir süreliğine tüm donanım seviyeleri için sunulacak bu renkli lastiklerde suda çözünen boyalar bulunacak. Bu da demek oluyor ki MG 3 hatchback sürücülerinin bıraktığı renkli lastik izleri bir sonraki yağmura kadar orada kalacak.

Toyota Avustralya: HiAce Convertible

Toyota Avustralya, dünyanın ilk üstü açılabilen HiAce modeli üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yalnızca Avustralya’da satışa sunulacak araçtan sınırlı sayıda, sadece 2,019 adet üretilecek. Resimlerde gördüğünüz soft-top dönüşümü tüm HiAce ailesinde mevcut olacak. daha da önemlisi, aracın bagaj kısmında turta pişirebileceğiniz bir fırın ve hemen üzerinde ızgara bulunacak. Tabii ki bu özellik opsiyon olarak sunulacak.

FCA: 2019 Jeep Sedan geliyor!

Wrangler modelini baz alan Gladiator ile pickup sınıfında da başarılı olabileceğini gösteren SUV üreticisi, 2019 Jeep Sedan ile yepyeni bir segmentte savaşa hazırlanıyor. Bu duyuru her ne kadar kulağa hoş gelse de, görseldeki otomobil 1 Nisan şakasından ibaret. Chrysler 300 modelinin ön yüzüne Jeep Cherokee giydirilmiş. Ürün gamına yeni SUV’ler ekleme niyetinde olan Jeep’in sedan sınıfına bulaşması pek muhtemel görünmüyor.

Hyundai N: N Roadster

Koreli üreticinin performans birimi, N Roadster adını verdiği bu otomobili sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Oldukça agresif bir tasarıma sahip olan bu otomobil, takipçilerden pozitif yönde geri dönüşler alsa da bu durum 1 Nisan şakası olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zira bu hayali araç, aylar önce YeonjoonPark isimli bir tasarımcı tarafından çizildi.

Lamborghini: Karavan

1 Nisan’da takipçilerine şaka yapan üreticiler arasında Lamborghini de vardı. İtalyan marka, Twitter hesabı üzerinden özel olarak tasarlanan fütüristik karavanını paylaştı. Tıpkı kendisini çeken Huracan modeli gibi keskin çizgilere sahip ve yere çok yakın olan bu karavan, Huracan’ın neredeyse iki katı yüksekliğinde. Böyle bir karavanın ne kadar kullanışlı olabileceği tartışılır. Ancak 1 Nisan şakası için oldukça yaratıcı bir fikir olduğunu söyleyebiliriz.

Kakabüs ve Uber karışımı proje: Ola Restrooms

Elbette bu proje diğerleri gibi otomobil üreticilere ait değil. Fakat bana ilginç geldiği için sizlerle paylaşmak istedim. Ola Restrooms adı verilen bu proje kapsamında, mobil tuvalet olarak tasarlanan araçları tıpkı Uber çağırır gibi uygulama üzerinden çağırabiliyorsunuz. Ardından, evinizdeki tuvalet kadar temiz olduğu söylenen bu mobil tuvalette ihtiyacınızı giderip yolunuza devam edebiliyorsunuz.

Honda: Yeni Pastport

Japon üretici, 1 Nisan şakası olarak Honda Pastport adını verdiği yeni modelini tanıttı. Dışarıdan bakıldığında pek çok kişi gerçekten de yeni bir otomobilin tanıtıldığını zannetse de, kabin kısmına geçildiğinde gerçek ortaya çıkıyor. Honda’nın Pastport olarak tanıttığı araç aslında 2019 Passport’un 90’lı yıllardan esinlenilmiş hali. Yani kabininde tuşlarla dolu direksiyon ve bilgi-eğlence ekranı gibi pek çok teknoloji yerine basit özellikler bulunuyor.

Toyota: Yaris Adventure Pickup

Bugün 2019 Toyota Yaris Hatchback modelini gerçekten tanıtan Japon otomobil devi, 1 Nisan şakası olarak da aracın pickup versiyonunu kullandı. İki kişilik kabine sahip aracın kasa uzunluğu 132.8 cm, yük kapasitesi de 135 kg olarak açıklandı. Toyota, gerçek bir araçmış gibi Yaris Adventure Pickup’a dair pek çok özellik açıkladı. Pek çok takipçi bu aracı gerçekte görmek istediğini belirtti.

Audi Avustralya: Balla çalışan b-tron

1 Nisan’a kayıtsız kalmayan Audi Avustralya ekibi, Facebook hesabı üzerinden b-tron adı verilen yeni bir model paylaştı. Markanın elektrikli e-tron SUV modeline benzeyen bu aracın üzerindeki kamuflaj sarı renkte. Ayrıca araç, ekibin “antik bir yakıt” olarak nitelendirdiği balla çalışıyor.