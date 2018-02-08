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2019 Ford Transit Connect 7 kişilik versiyonuyla tanıtıldı

Ford'un pek çok yönüyle elden geçirdiği 2019 Transit Connect modeli 5,6, ve 7 kişilik versiyonlarının yanında dizel motoruyla 2018'in üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.
1 yıl
39,2b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Ford Transit Connect 7 kişilik versiyonuyla tanıtıldı
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Ford’un 2013 yılında ikinci neslini tanıttığı Transit Connect modeli yeni makyajlanmış yüzüyle yeniden karşımıza çıktı. Şirketin geniş aileleri hedeflediği yeni versiyonda pek çok yenilik bulunuyor.

2019 model Ford Transit Connect’in getirdiği yenilikler arasında iki yeni motor, yeni şanzıman, yeniden tasarlanan iç ve dış tasarımla birlikte yeni arka süspansiyon yer alıyor. Bunun yanı sıra yeni teknolojilerle donatılan araçta artık daha kolay ayarlanabilen koltuklar ve yedi adet yeni sürücü asistanı özelliği de bulunuyor.

Kısa ve uzun aks mesafesi seçenekleriyle sunulan yeni modelde 5,6, ve 7 olmak üzere toplam üç adet koltuk sayısı seçeneği sunuluyor. Ayrıca, ticari versiyonda yer alan 180 derece açılabilen arka kapıların artık binek versiyona taşındığını da görmekteyiz.

İki yeni motor seçeneği 

Aracın yeni motor seçenekleri arasında 2.0 litre direkt enjeksiyonlu esnek yakıtlı dört silindir motor yer alıyor. Henüz detaylı veriler açıklanmasa da bu motorun tıpkı Fokus’taki gibi 160hp güç ve 200Nm tork üreteceği düşünülüyor. Seçeneklerden asıl ilginç olanı ise sınıfta bir ilk olan ve EcoBlue olarak adlandırılan 1.5 litre turbo dizel motor oldu. Start-stop özelliğine sahip araçta motorlar sayesinde üretilen güç yere 8 ileri otomatik şanzıman ile aktarılıyor.

10 cihaza kadar 4G LTE modem 

2019 Transit Connect’in yenilenen iç tasarımında 6.5 inç bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. En son SYNC3 bağlantı desteği bulunan bu sistemde FordPass akıllı telefon uygulaması, Amazon Alexa uyumluluğu, ve 10 cihaza kadar 4G LTE modem desteği de sunuluyor. Kablosuz şarj özelliğinin de sunulduğu araçta iki adet USB girişi, navigasyon ve 9 hoparlörlü ses sistemi yer alıyor.

Yeni sürücü asistanı özellikleri arasında standart olarak otomatik acil fren ve yaya algılama özelliğine sahip arka çarpışma uyarısı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve şerit takip gibi güvenlik sistemleri de yer alıyor.

2018’in üçüncü çeyreğinde 2019 model olarak Amerika’da satışa sunulması beklenen yeni Transit Connect XL, XLT, ve Titanium donanım paketleriyle satışa sunulacak. Satış fiyatı ise yaklaşık $27,000’dan başlayarak $32,000’a kadar değişecek.


http://www.motortrend.com/news/2019-ford-transit-connect-wagon-first-look-budget-hauler-boomers/ Yorum Yaz
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Respectformuslims 1 yıl en beğenilen
Kurye varken tutmaz bu araba tutmadı da zaten.
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aycibin 1 yıl
trafikte görünce sakınılacak bir araç daha
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zero fear 1 yıl aycibin
aycibin
trafikte görünce sakınılacak bir araç daha

Plaka ezberletir
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Self Control 1 yıl
Gönlümüzde Doblo'nun yeri ayrıdır.
Connect'in önceki kasası çok tuttu evet hemde emsallerine göre fazla yakmasına rağmen.
Kim ne derse desin bana göre GLX paketli 110'luk connect bence hala güzel ve tatmin edici.
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DH Misafiri 1 yıl
Çakma Doblo olmuş biraz
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zero fear 1 yıl
Şu sonradan tablet takılmış gibi dokunmatik panel tipini sevmeyen tek ben miyim? partner varken tutunamıyor bu araç
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MS4343 1 yıl zero fear
zero fear
Şu sonradan tablet takılmış gibi dokunmatik panel tipini sevmeyen tek ben miyim? partner varken tutunamıyor bu araç

Partner varken?Connect'in rakibi,Volkswagen Caddy'dir bence.
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Asami Zdrenka 1 yıl
Kurye dediğiniz kangoo mu?
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MÜŞAVİR 1 yıl Asami Zdrenka
Asami Zdrenka
Kurye dediğiniz kangoo mu?

Bunu soracaktım ben de. Kurye ne ola ki?
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LeCluse 1 yıl Asami Zdrenka
Courier modeli yanlış yazmadıysam
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bwhiteshark 1 yıl

Tourneo Connect LWB ilk ve 2. nesilde Hem binek hemde ticari amaçla kullandık,kullanıyoruz. Biraz fazla yakıyor, gürültülü ama memnunuz. Son nesilde uzun şasilisi gelmediği için değişim yapamadık , araç fiyatları uçtu gitti. 60-65 bin lira falandı Titanium paket , şimdi 100 bin küsür tl.
Artık 1.5 tdci motorlu park sensörlü , bluetooth lu versiyona ihtiyacımız var, Umarım ford tr getirir de alırız.
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echomaniac 1 yıl
Ticari araçda Ford candır biraz pahalıdır ama kemiklidir.
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redbul_540 1 yıl
Güzel olmuş.

Ayrıca bu araçlar yurt dışında C Station araçlar ile benzer fiyatta iken ülkemizde daha az ÖTV nedeniyle ucuz satılıyor.Bizim ülkede çok mantıklı araç.
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gosHawk. 1 yıl
odun gibi araba yapmışlar yine. kurye ve fiorino daha estetik duruyor mu kasalarda
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autoshow 1 yıl
Siz yurtdışı haberi Türkçeye cevirmissiniz. Türkiye'de satılan 5 kişilik binek gelse min. 135 binden başlar. Makyajlı kasa, 7 kişi farkı, güncel kurla bu modelin 1.5 i min. 150 binden başlar ki bunlar iyi tahminler. Bu paralara 8+1 hususi ruhsatlı minibüsler var. Cam tavanli, otomatik vitesli, arka süspansiyon havalı. Olu dogacagindan gelme şansı yok bana göre. Ticari olarak 7 kişilik gelme olasılığı yok maalesef. Kuryeyi otomatik yaparlarsa dengeleri değiştirilerek yoksa ticari araçlar günden güne eriyor.
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