2019 Ford Transit Connect 7 kişilik versiyonuyla tanıtıldı

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Ford’un 2013 yılında ikinci neslini tanıttığı Transit Connect modeli yeni makyajlanmış yüzüyle yeniden karşımıza çıktı. Şirketin geniş aileleri hedeflediği yeni versiyonda pek çok yenilik bulunuyor.

2019 model Ford Transit Connect’in getirdiği yenilikler arasında iki yeni motor, yeni şanzıman, yeniden tasarlanan iç ve dış tasarımla birlikte yeni arka süspansiyon yer alıyor. Bunun yanı sıra yeni teknolojilerle donatılan araçta artık daha kolay ayarlanabilen koltuklar ve yedi adet yeni sürücü asistanı özelliği de bulunuyor.

Kısa ve uzun aks mesafesi seçenekleriyle sunulan yeni modelde 5,6, ve 7 olmak üzere toplam üç adet koltuk sayısı seçeneği sunuluyor. Ayrıca, ticari versiyonda yer alan 180 derece açılabilen arka kapıların artık binek versiyona taşındığını da görmekteyiz.

İki yeni motor seçeneği

Aracın yeni motor seçenekleri arasında 2.0 litre direkt enjeksiyonlu esnek yakıtlı dört silindir motor yer alıyor. Henüz detaylı veriler açıklanmasa da bu motorun tıpkı Fokus’taki gibi 160hp güç ve 200Nm tork üreteceği düşünülüyor. Seçeneklerden asıl ilginç olanı ise sınıfta bir ilk olan ve EcoBlue olarak adlandırılan 1.5 litre turbo dizel motor oldu. Start-stop özelliğine sahip araçta motorlar sayesinde üretilen güç yere 8 ileri otomatik şanzıman ile aktarılıyor.

10 cihaza kadar 4G LTE modem

2019 Transit Connect’in yenilenen iç tasarımında 6.5 inç bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. En son SYNC3 bağlantı desteği bulunan bu sistemde FordPass akıllı telefon uygulaması, Amazon Alexa uyumluluğu, ve 10 cihaza kadar 4G LTE modem desteği de sunuluyor. Kablosuz şarj özelliğinin de sunulduğu araçta iki adet USB girişi, navigasyon ve 9 hoparlörlü ses sistemi yer alıyor.

Yeni sürücü asistanı özellikleri arasında standart olarak otomatik acil fren ve yaya algılama özelliğine sahip arka çarpışma uyarısı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve şerit takip gibi güvenlik sistemleri de yer alıyor.

2018’in üçüncü çeyreğinde 2019 model olarak Amerika’da satışa sunulması beklenen yeni Transit Connect XL, XLT, ve Titanium donanım paketleriyle satışa sunulacak. Satış fiyatı ise yaklaşık $27,000’dan başlayarak $32,000’a kadar değişecek.

http://www.motortrend.com/news/2019-ford-transit-connect-wagon-first-look-budget-hauler-boomers/