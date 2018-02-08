2019 Ford Transit Connect 7 kişilik versiyonuyla tanıtıldı

2019 model Ford Transit Connect’in getirdiği yenilikler arasında iki yeni motor, yeni şanzıman, yeniden tasarlanan iç ve dış tasarımla birlikte yeni arka süspansiyon yer alıyor. Bunun yanı sıra yeni teknolojilerle donatılan araçta artık daha kolay ayarlanabilen koltuklar ve yedi adet yeni sürücü asistanı özelliği de bulunuyor.
İki yeni motor seçeneği
Aracın yeni motor seçenekleri arasında 2.0 litre direkt enjeksiyonlu esnek yakıtlı dört silindir motor yer alıyor. Henüz detaylı veriler açıklanmasa da bu motorun tıpkı Fokus’taki gibi 160hp güç ve 200Nm tork üreteceği düşünülüyor. Seçeneklerden asıl ilginç olanı ise sınıfta bir ilk olan ve EcoBlue olarak adlandırılan 1.5 litre turbo dizel motor oldu. Start-stop özelliğine sahip araçta motorlar sayesinde üretilen güç yere 8 ileri otomatik şanzıman ile aktarılıyor.
10 cihaza kadar 4G LTE modem
2019 Transit Connect’in yenilenen iç tasarımında 6.5 inç bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. En son SYNC3 bağlantı desteği bulunan bu sistemde FordPass akıllı telefon uygulaması, Amazon Alexa uyumluluğu, ve 10 cihaza kadar 4G LTE modem desteği de sunuluyor. Kablosuz şarj özelliğinin de sunulduğu araçta iki adet USB girişi, navigasyon ve 9 hoparlörlü ses sistemi yer alıyor.
Yeni sürücü asistanı özellikleri arasında standart olarak otomatik acil fren ve yaya algılama özelliğine sahip arka çarpışma uyarısı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve şerit takip gibi güvenlik sistemleri de yer alıyor.
2018’in üçüncü çeyreğinde 2019 model olarak Amerika’da satışa sunulması beklenen yeni Transit Connect XL, XLT, ve Titanium donanım paketleriyle satışa sunulacak. Satış fiyatı ise yaklaşık $27,000’dan başlayarak $32,000’a kadar değişecek.
http://www.motortrend.com/news/2019-ford-transit-connect-wagon-first-look-budget-hauler-boomers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Plaka ezberletir
Connect'in önceki kasası çok tuttu evet hemde emsallerine göre fazla yakmasına rağmen.
Kim ne derse desin bana göre GLX paketli 110'luk connect bence hala güzel ve tatmin edici.
Partner varken?Connect'in rakibi,Volkswagen Caddy'dir bence.
Bunu soracaktım ben de. Kurye ne ola ki?
Tourneo Connect LWB ilk ve 2. nesilde Hem binek hemde ticari amaçla kullandık,kullanıyoruz. Biraz fazla yakıyor, gürültülü ama memnunuz. Son nesilde uzun şasilisi gelmediği için değişim yapamadık , araç fiyatları uçtu gitti. 60-65 bin lira falandı Titanium paket , şimdi 100 bin küsür tl.
Artık 1.5 tdci motorlu park sensörlü , bluetooth lu versiyona ihtiyacımız var, Umarım ford tr getirir de alırız.
Ayrıca bu araçlar yurt dışında C Station araçlar ile benzer fiyatta iken ülkemizde daha az ÖTV nedeniyle ucuz satılıyor.Bizim ülkede çok mantıklı araç.
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