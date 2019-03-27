Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Mercedes-AMG A35 4MATIC Sedan tanıtıldı

Mercedes'in performans birimi, serinin 300 beygirlik küçük sedanı 2019 Mercedes-AMG A35 4MATIC Sedan üzerindeki örtüyü kaldırdı. 2019 Mercedes-AMG A35 4MATIC Sedan'ın tüm özellikleri haberimizde.
1 ay
5,4b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2019 Mercedes-AMG A35 4MATIC Sedan tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
 

Yeni A Serisi’nin performanslı modellerinden AMG A35 hatchback’i Paris’te görücüye çıkaran Alman üretici, ikiz kardeşi Mercedes-AMG A35 Sedan üzerindeki örtüyü de kaldırdı. Gövdesindeki sportif parçalar sayesinde standart A Serisi Sedan modellerinden kolaylıkla ayrıştırılabilen 2019 Mercedes-AMG A35 Sedan, ilk kez New York Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.

2019 Mercedes-AMG A35 Sedan’ı standart modellerden ayıran tasarım unsurları arasında çift şeritli radyatör ızgarası, krom detaylara sahip ön lip ve 18 inç alaşım jantlar bulunuyor. Fark yaratan diğer detaylar arasında AMG Line marşpiyeler, küçük bir bagaj spoiler’ı, arka difüzör ve çift çıkışlı egzoz sistemi yer alıyor. AMG A35 Sedan’ın tasarımını özelleştirmek isteyenler için Aerodynamics Package ve Night Package gibi donanım paketleri de sunuluyor.

MBUX ve 5 farklı sürüş modu 

2019 Mercedes-AMG A35 Sedan’ın kabininde son nesil A Serisi modellerde de gördüğümüz MBUX bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Yapay zekalı, ses ve hareket algılama özelliğine sahip bu sistem, dijital gösterge ekranı ve büyük bir bilgi-eğlence ekranını bir araya getiriyor. Araçta kullanılan AMG direksiyonun üzerinde sürüş modlarının seçildiği fazladan bir düğme ve hemen arkasında vites kulakçıkları bulunuyor. Slippery, Comfort, Sport, Sport+ ve Individual adında beş farklı sürüş modu bulunuyor. Individual modu, sürücünün kendi tercihlerini belirlemesine imkan veriyor.

Hatchback ikiziyle aynı aks mesafesine (2729mm) sahip olan aracın arka kısımdaki baş mesafesi 944 mm olarak ölçülüyor. Alman üretici bu değerin sınıfında lider olduğunun altını çiziyor. 420 litre bagaj hacmine sahip 2019 Mercedes-AMG A35 Sedan’ın bagaj kapağının genişliği neredeyse 1 metre. Bu da büyük nesnelerin yükleme/boşaltma işlemini daha kolay hale getiriyor. Ayrıca “hands-free” özelliği sayesinde ayağınızı tamponun altında hareket ettirdiğinizde bagaj kapağı otomatik açılıyor.

300 beygir güç ve 4MATIC sistemi

2019 Mercedes-AMG A35 Sedan’ın kaputunun altında tıpkı hatchback modeldeki gibi 2.0 litre dört silindirli turbo ünite bulunuyor. 302 beygir güç ve 400 Nm tork üreten bu motor, AMG Speedshift 7 ileri çift kavramalı şanzımanla ve 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte çalışıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlayan 2019 Mercedes-AMG A35 Sedan’ın maksimum hızı da 250 km/s olarak açıklandı.

Tüm performans modellerinde olduğu gibi 2019 Mercedes-AMG A35 Sedan modelinde de fren sistemine önem veren Alman üretici, ön tarafta 4 pistonlu monoblok fren kaliperi ve 350 mm disk kullanmış. Arka tarafta ise tek pistonlu kaliperler ve 330 mm disk kullanımına yer verilmiş. Araca ayrıca sürücünün üç farklı süspansiyon konfigürasyonu arasında tercih yapmasına imkan veren AMG Ride Control System opsiyonu da eklenmiş.

Dünya prömiyerini 2019 New York Otomobil Fuarı’nda yapması beklenen Mercedes-AMG A35 Sedan’ın ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Vartolu Saadettin 1 ay en beğenilen
aliyorum 2 tane guzelmis
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ProfXavier 1 ay
çok şık. golf r ve audi s3 bitti :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cabriyo 1 ay
bu mersedes tuttu a serisine amg yi koydu subarunun işi bitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By Salus 1 ay
Arka taraftaki A35 ve AMG yazılarının yerleri sadece banamı garip geldi acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pop-up 1 ay
iç tasarımda üstüne yok gerçekten muazzam ama arka tasarımı beğenemedim bir türlü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Mercedes kalitesini konuşturmuş yine. Mercedes'in adına şanına tarihine kalitesine yakışan bir model olmuş iç mekanda Mercedes farkını ortaya koymuş. Ülkemizde de premium c sınıfının lideri olacağı kesin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukti 1 ay
şu mercedeslerin kıç bölgesinin tasarımını bi türlü düzeltemediler, hatchback olanı satar ancak sedanı satmaz bence o kadar çünkü bu kıç tasarımı tutmadı ama hala zorluyor mercedes
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jitemci 1 ay
kasa tasarımı kötü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALPHA LION KING 1 ay
Olay bu be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 ay
Sahane oldu bu araba. BMW nin Çinde sattigi copten sonra ilac gibi geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 ay
arkaya çift silindir kaliper koysalardı bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerotobil 1 ay
Mercedesin bu arka stop tasarımını beğenen var mı? Cls ve A kasada gördüğüm kadarıyla eski hali çok daha iyi bence. Daha farklı olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5432 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mercedes-amg, 2019 mercedes-amg a35 4matic sedan ve
6 etiket daha a serisi sedan mercedes Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Makyajlı Renault Megane ilk kez görüntülendi 1 ay UPS, drone'la tıbbi numune teslimatına başlıyor 1 ay Google’ın G Suite için iki adımlı doğrulama sistemi yenileniyor 1 ay Avrupa Birliği, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi veto etmedi 1 ay Yapılan bilimsel çalışma, Z kuşağının sosyal medyaya bağımlı olduğunu ortaya koydu 1 ay NASA’ya göre Grönland’da bulunan Jakobshavn Buzulu genişliyor 1 ay PlayStation Plus Nisan ayı ücretsiz oyunları açıklandı 1 ay Boeing, GoFly kişisel uçuş aracı tasarımı yarışmasında finale kalan beş projeyi tanıttı 1 ay Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı! 1 ay Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri 1 ay Apple Music şimdiye kadar 40 milyon Android cihaza yüklendi 1 ay Kuzey Amerika'nın en büyük deniz uçağı filosu tamamen elektrikli oluyor 1 ay Huawei P10 ve Honor 8X, Android Pie güncellemesi aldı 1 ay Huawei P30 Pro ve Huawei P30’un Türkiye fiyatı belli oldu 1 ay Google’ın robotik bölümü yapay zeka odağında yeniden canlanıyor 1 ay Bakan Pakdemirli: "Yerli elektrikli traktörümüz 7 lira şarjla 8 saat çalışacak" 1 ay Global durgunluk Samsung’u da vurdu, kar yarıya düştü 1 ay Huawei Mate 20 Pro'nun yapay zeka destekli video kayıt özellikleri 1 ay Apple’a kötü haber: TV+’ın isim hakkı Turkcell’de! 1 ay 1.5 milyon TL'lik Audi, Huawei P30 Pro'ya emanet 1 ay GÖRÜNTÜLENEN 2019 Mercedes-AMG A35 4MATIC Sedan tanıtıldı Sonraki WhatsApp uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor 1 ay Xiaomi Mi 9X detaylanıyor 1 ay Sony yeni aksiyon kamerası RX0 II modelini duyurdu 1 ay Turkcell TV+ uygulaması 12 milyon indirme rakamını geride bıraktı 1 ay Huawei Watch GT Active ve Elegant akıllı saatleri duyuruldu 1 ay Sony, 4.2 milyon PlayStation VR başlığı sattı 1 ay Samsung Galaxy Note 10 tuşsuz tasarım ile gelebilir 1 ay Serinin uygun fiyatlı üyesi P30 Lite karşınızda! 1 ay Dördüncü nesil Apple TV artık Apple TV HD oldu 1 ay Audi resmen açıkladı: Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan geliyor 1 ay Huawei’nin 40W şarj destekli yeni powerbank'i dizüstü bilgisayarları bile şarj edebiliyor 1 ay Huawei FreeBuds Lite duyuruldu 1 ay Huawei "akıllı" gözlüğünü duyurdu 1 ay Xbox Live Gold Nisan 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu 1 ay Tesla Model 3, Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil oldu 1 ay Katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold'un ön sipariş tarihi açıklandı 1 ay Delikli ekran ve 48 MP kameralı Nokia X71'in tanıtım tarihi belli oldu 1 ay Oppo Reno'nun dört renk seçeneği ile geleceği doğrulandı 1 ay Ford Fiesta ve Ford Focus'un hibrit seçeneği 2020'de satışa çıkıyor 1 ay Boeing'e bir darbe daha! Çin ve Airbus, 300 uçaklık dev bir anlaşma imzaladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim