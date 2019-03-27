2019 Mercedes-AMG A35 4MATIC Sedan tanıtıldı

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Yeni A Serisi’nin performanslı modellerinden AMG A35 hatchback’i Paris’te görücüye çıkaran Alman üretici, ikiz kardeşi Mercedes-AMG A35 Sedan üzerindeki örtüyü de kaldırdı. Gövdesindeki sportif parçalar sayesinde standart A Serisi Sedan modellerinden kolaylıkla ayrıştırılabilen 2019 Mercedes-AMG A35 Sedan, ilk kez New York Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.

2019 Mercedes-AMG A35 Sedan’ı standart modellerden ayıran tasarım unsurları arasında çift şeritli radyatör ızgarası, krom detaylara sahip ön lip ve 18 inç alaşım jantlar bulunuyor. Fark yaratan diğer detaylar arasında AMG Line marşpiyeler, küçük bir bagaj spoiler’ı, arka difüzör ve çift çıkışlı egzoz sistemi yer alıyor. AMG A35 Sedan’ın tasarımını özelleştirmek isteyenler için Aerodynamics Package ve Night Package gibi donanım paketleri de sunuluyor.

MBUX ve 5 farklı sürüş modu

2019 Mercedes-AMG A35 Sedan’ın kabininde son nesil A Serisi modellerde de gördüğümüz MBUX bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Yapay zekalı, ses ve hareket algılama özelliğine sahip bu sistem, dijital gösterge ekranı ve büyük bir bilgi-eğlence ekranını bir araya getiriyor. Araçta kullanılan AMG direksiyonun üzerinde sürüş modlarının seçildiği fazladan bir düğme ve hemen arkasında vites kulakçıkları bulunuyor. Slippery, Comfort, Sport, Sport+ ve Individual adında beş farklı sürüş modu bulunuyor. Individual modu, sürücünün kendi tercihlerini belirlemesine imkan veriyor.

Hatchback ikiziyle aynı aks mesafesine (2729mm) sahip olan aracın arka kısımdaki baş mesafesi 944 mm olarak ölçülüyor. Alman üretici bu değerin sınıfında lider olduğunun altını çiziyor. 420 litre bagaj hacmine sahip 2019 Mercedes-AMG A35 Sedan’ın bagaj kapağının genişliği neredeyse 1 metre. Bu da büyük nesnelerin yükleme/boşaltma işlemini daha kolay hale getiriyor. Ayrıca “hands-free” özelliği sayesinde ayağınızı tamponun altında hareket ettirdiğinizde bagaj kapağı otomatik açılıyor.

300 beygir güç ve 4MATIC sistemi

2019 Mercedes-AMG A35 Sedan’ın kaputunun altında tıpkı hatchback modeldeki gibi 2.0 litre dört silindirli turbo ünite bulunuyor. 302 beygir güç ve 400 Nm tork üreten bu motor, AMG Speedshift 7 ileri çift kavramalı şanzımanla ve 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte çalışıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlayan 2019 Mercedes-AMG A35 Sedan’ın maksimum hızı da 250 km/s olarak açıklandı.

Tüm performans modellerinde olduğu gibi 2019 Mercedes-AMG A35 Sedan modelinde de fren sistemine önem veren Alman üretici, ön tarafta 4 pistonlu monoblok fren kaliperi ve 350 mm disk kullanmış. Arka tarafta ise tek pistonlu kaliperler ve 330 mm disk kullanımına yer verilmiş. Araca ayrıca sürücünün üç farklı süspansiyon konfigürasyonu arasında tercih yapmasına imkan veren AMG Ride Control System opsiyonu da eklenmiş.

Dünya prömiyerini 2019 New York Otomobil Fuarı’nda yapması beklenen Mercedes-AMG A35 Sedan’ın ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı henüz açıklanmadı.