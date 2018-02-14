2019 Mercedes C Serisi yarı otonom yeteneği kazandı

Tam Boyutta Gör

Alman üreticinin en çok satan modeli C Serisi 2019 model yılı için makyaj operasyonundan geçti. Ancak dış tasarımda yapılan ufak değişimlerden de önemlisi 2019 C Serisi yeni standart özellikler ve daha fazla teknoloji ile donatıldı. Gelen en önemli özellikler arasında E Serisi'nden alınan yarı otonom sürücü asistanı paketi yer alıyor.

Dış tasarıma neredeyse dokunulmamış

Mercedes, C Serisinin dış tasarımını değiştirmek yerine hemen göze çarpmayan ufak oynamalar yapmayı tercih etmiş. Aracın ön tarafında dikkat çeken değişimler arasında yeni far tasarımı ve elmas dokulu ön ızgara bulunurken, tamponda yer alan kromaj süslemeler de görünüme hoş bir hava katmış. Alman şirket aynı zamanda LED farları ve stop lambalarını standart hale getirirken, giriş seviyesindeki modele iki renkli 17 inçlik jantları eklemeyi tercih etmiş.

Görsel güncellemelerin minimal tarafta kaldığı 2019 C Serisinde asıl yenilikler teknoloji tarafında gerçekleştirilmiş. Mercedes, en çok satan modelinin zaten görsel değişiklikler gerektirmediğini düşünüp tüm dikkatini yeni standart özellikler ve teknoloji seçenekleri eklemeye vermiş.

Yeni standart ve opsiyon özellikler getirilmiş

Yeni güncellemeye göre 2019 C Serisi’nde artık Keyless-go, sunroof, ahşap süslemeler, 7 inç bilgi-eğlence ekranı ve otomatik fren sistemi standart hale getirilmiş. Giriş seviyesindeki motorun da ürettiği güç 14 beygir yukarı taşınarak 255 beygire yükseltilirken, üretilen tork da 370Nm olarak güncellenmiş.

Daha lüks versiyona sahip olmak isteyenler için ise bunların yerine 10.25 inç bilgi-eğlence sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, panaromik sunroof, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, baş üstü gösterge ekranı, NFC kablosuz şarj, ve Burmester ses sistemi gibi özellikler opsiyon listesine eklenmiş. C Serisine gelen en önemli opsiyonlar arasında ise E Serisi’nden transfer edilen yarı otonom sürücü asistanı paketi olduğunu söylemek mümkün.

E Serisi'nden gelen yarı otonom yetenekler

Eklenen bu önemli paketle birlikte 2019 C Serisi doğru koşullar altında önündeki aracı güvenli bir mesafeden takip edebiliyor, bulunduğu şeritte yol alıyor, hızını limitlere göre ayarlayabiliyor, ve gerektiğinde sinyal vererek şerit değiştirebiliyor.

2019 C Serisi’nin fiyatı konusunda şuanda bir açıklama bulunmuyor. Ancak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını açtığında tüm detaylar su yüzüne çıkacak.

http://www.motortrend.com/news/2019-mercedes-benz-c-class-refresh-review/