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2019 Mercedes C Serisi yarı otonom yeteneği kazandı

Mercedes'in en büyük silahlarından biri olan C serisi, 2019 model yılı için küçük dokunuşlarla makyajlanırken, yeni standart özelliklerle birlikte E Serisi'nin yarı otonom paketini de bünyesine kattı.
1 yıl
4,1b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mercedes C Serisi yarı otonom yeteneği kazandı
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Alman üreticinin en çok satan modeli C Serisi 2019 model yılı için makyaj operasyonundan geçti. Ancak dış tasarımda yapılan ufak değişimlerden de önemlisi 2019 C Serisi yeni standart özellikler ve daha fazla teknoloji ile donatıldı. Gelen en önemli özellikler arasında E Serisi'nden alınan yarı otonom sürücü asistanı paketi yer alıyor.

Dış tasarıma neredeyse dokunulmamış 

Mercedes, C Serisinin dış tasarımını değiştirmek yerine hemen göze çarpmayan ufak oynamalar yapmayı tercih etmiş. Aracın ön tarafında dikkat çeken değişimler arasında yeni far tasarımı ve elmas dokulu ön ızgara bulunurken, tamponda yer alan kromaj süslemeler de görünüme hoş bir hava katmış. Alman şirket aynı zamanda LED farları ve stop lambalarını standart hale getirirken, giriş seviyesindeki modele iki renkli 17 inçlik jantları eklemeyi tercih etmiş.

Görsel güncellemelerin minimal tarafta kaldığı 2019 C Serisinde asıl yenilikler teknoloji tarafında gerçekleştirilmiş. Mercedes, en çok satan modelinin zaten görsel değişiklikler gerektirmediğini düşünüp tüm dikkatini yeni standart özellikler ve teknoloji seçenekleri eklemeye vermiş.

Yeni standart ve opsiyon özellikler getirilmiş 

Yeni güncellemeye göre 2019 C Serisi’nde artık Keyless-go, sunroof, ahşap süslemeler, 7 inç bilgi-eğlence ekranı ve otomatik fren sistemi standart hale getirilmiş. Giriş seviyesindeki motorun da ürettiği güç 14 beygir yukarı taşınarak 255 beygire yükseltilirken, üretilen tork da 370Nm olarak güncellenmiş.

Daha lüks versiyona sahip olmak isteyenler için ise bunların yerine 10.25 inç bilgi-eğlence sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, panaromik sunroof, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, baş üstü gösterge ekranı, NFC kablosuz şarj, ve Burmester ses sistemi gibi özellikler opsiyon listesine eklenmiş. C Serisine gelen en önemli opsiyonlar arasında ise E Serisi’nden transfer edilen yarı otonom sürücü asistanı paketi olduğunu söylemek mümkün.

E Serisi'nden gelen yarı otonom yetenekler 

Eklenen bu önemli paketle birlikte 2019 C Serisi doğru koşullar altında önündeki aracı güvenli bir mesafeden takip edebiliyor, bulunduğu şeritte yol alıyor, hızını limitlere göre ayarlayabiliyor, ve gerektiğinde sinyal vererek şerit değiştirebiliyor.

2019 C Serisi’nin fiyatı konusunda şuanda bir açıklama bulunmuyor. Ancak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını açtığında tüm detaylar su yüzüne çıkacak.


http://www.motortrend.com/news/2019-mercedes-benz-c-class-refresh-review/ Yorum Yaz
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maximus8282 1 yıl en beğenilen
Otomatik fren sistemi, araç takip etme vs Mazda'da 2012 yılından beri Türkiye'de ki paketlerde bile standart.
2 Yanıt Yanıtla +14
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hanımneder 1 yıl
Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder
Yanıtla +13
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1ses1 1 yıl
Yav şu ekranı sk gibi ortaya koyuyorlarya. Bu nedir arkadaş sadece benmi çirkin görüyorum anlamıyorum.
Almışlar tableti ufak bir somonla tuturmuşlar sanki
2 Yanıt Yanıtla +5
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bydoctore 1 yıl
Öndeki tablet ne öyle? İlk kasiste yerinden uçacak gibi görünüyor.
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V4LKyR 1 yıl
Giriş seviyesindeki motor 14 bg artışla 255 bg olduysa...
Demek ki ülkemizde satılan modeli giriş bile değil. Çöp seviyesi modeli.
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YasUo21 1 yıl
yine alamayacağımız için sorun yok anavatanında 2 yıl normal bir para kazanan insan sahip olabilir ama burada ev parası
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Logic_Man 1 yıl
Yarı otonom tanımına ben katılmıyorum. Bu tanım firma tarafındanmı yapılıyor yoksa medyada böyle yansıtılmış?
Sürüş asistanı, sürücü asistanı gibi tanımlar yapılabilir ama bu konu otonom olduğunda "yarı otonom" diye bir tanımlama olmamalı. Bir araç ya otonomdur yada değildir.
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aycibin 1 yıl
C serisi giris seviyesi motor 156bg(250nm tork) iken nasil 14bg artisla 255bg oluyor???
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Sirrüs 1 yıl


Wow wow bu hamle ile ülkemizde 500 Bin TL olur.
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maximus8282 1 yıl en beğenilen
Otomatik fren sistemi, araç takip etme vs Mazda'da 2012 yılından beri Türkiye'de ki paketlerde bile standart.
2 Yanıt Yanıtla +14
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JanKlod 1 yıl maximus8282
maximus8282
Otomatik fren sistemi, araç takip etme vs Mazda'da 2012 yılından beri Türkiye'de ki paketlerde bile standart.

Ne diyelim mazda mercedes’ten daha mı iyi diyelim.
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EfsaneFocus 1 yıl maximus8282
maximus8282
Otomatik fren sistemi, araç takip etme vs Mazda'da 2012 yılından beri Türkiye'de ki paketlerde bile standart.

2012 volvo aracımda otomatik fren, kör noktalı sistemle geldi.
Şİmdiki araçlara ancak güvenlik paketi vb paketlerle geliyor, eğer istersen...
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loki17 1 yıl
Eğer görsel makyajlı haliyse müthiş olmuş.Baya yenilikçi.Ben yollarda görmekten sıkıldım,bunlar ısıtıp ısıtıp üretmekten sıkılmadı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Farları kapatmasalar makyajlı olduğu anlaşılmayacak.
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12 Angry Men 1 yıl
Mercedes ve diğerleri :D
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1ses1 1 yıl
Yav şu ekranı sk gibi ortaya koyuyorlarya. Bu nedir arkadaş sadece benmi çirkin görüyorum anlamıyorum.
Almışlar tableti ufak bir somonla tuturmuşlar sanki
1 Yanıt Yanıtla +5
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phoenixae 1 yıl
1ses1

Yav şu ekranı sk gibi ortaya koyuyorlarya. Bu nedir arkadaş sadece benmi çirkin görüyorum anlamıyorum.

Almışlar tableti ufak bir somonla tuturmuşlar sanki

katılıyorum çin malı navigasyon cihazı monte etmişler gibi, allahtan yeni a serisi öyle değil
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nikony 1 yıl 1ses1
Bende gömülü sevmiyorum. Eski tasarım havası hissettiriyor.
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mercedes-benz, 2019 c serisi ve
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