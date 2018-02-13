Artık resmi: İkinci el otomobilde garanti dönemi başladı

Herkes satamayacak
Resmi Gazete’de İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi ve ilgili değişiklikler bugünden itibaren resmi olarak başladı. Bundan böyle ikinci el araç ticareti yapacak kişilerin en geç 6 ay içinde yetki belgesi alması gerekiyor. Yetki belgesi verilirken belirli şartlar aranacak. Böylelikle herkes ikinci el araç ticareti yapamayacak.
Yetki belgesi başvurusu yapacak işletmelerde, en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması, teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması, işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olması gibi şartlar aranacak.
İkinci el otomobilde garanti verilmesi zorunlu
Yayınlanan karara göre ikinci el otomobil ve motosiklet satışlarında satıcı işletme tarafından 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca araca garanti verilmesi zorunlu. Olası bir arıza kapsamında en geç 30 gün içerisinde işletme tarafından arızanın onarımı yaptırılacak.
Tüm otomobil ve motosikletler garanti kapsamına girmeyecek. Sekiz yaşını veya 160 bin kilometreyi aşmış araçların tamamı garanti kapsamı dışında olacak. Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği ve işletme tarafından belgelendirilen hasarlar, ekspertiz raporunda belirtilen hasarlar da garanti kapsamında kabul edilmeyecek. Ayrıca aracın olağan kullanımı nedeniyle kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar gibi parçalarda meydana gelen aşınma ve yıpranmalar da garanti kapsamı dışında kalacak.
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En iyisi deve, yürümezse kesip yersin
Edit: nolur beğenmeyin, yapmayın etmeyin utanıyorum
Ticaretin ne olduğu TTK'nın ilgili hükümleri ile zaten bellidir. Ayrıca kişi tacir ya da esnaf değildir. Bu nedenle borçlar kanunu hükümleri ve KTK daki devir hükümleri uygulanır. Kişinin kendi elindeki malı ticari maksat olmadan satması borçlar kanunu ve sair mevzuatla belirlenmiş olan bir hakkıdır ve yönetmelikle engellenemez. Kaldı ki yetki belgesi olmayanlar bireysel olarak araç satamaz demiyor. Sadece bu işi yapan tacirlerin yetki belgesine sahip olması şartı koyuyor.
Yönetmelik çıktığı için, artık bireysel olmaktan çıkmış, sürekli al sat yapanlar takip edilecek, ve gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.
Bir işin Ticari olması için:
1-Ortada bir ticari işletme olmalı.
2-Süreklilik arz etmeli
3-Süreklilik arz eden düzenli Kazanç elde etmek asıl olmalı
Şimdi kişinin kendi aracını eskidiği için satması durumunda ortada:
1-Ticari işletme var mı? Yok.
2-Süreklilik arz eden faaliyet var mı? Yok, adam kendi arabasını satıyor, satıp yenisini alacak.
3-Düzenli ve sürekli bir kazanç amacı var mı? Yok. Sadece arabasını satacak üzerine az daha koyup başka bir araba alacak. Ortada süreklilik arz eden bir gelir yok, böyle bir amaç da yok.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.