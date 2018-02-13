Artık resmi: İkinci el otomobilde garanti dönemi başladı

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Uzun süredir konuşulan ancak bir türlü resmileşmeyen ikinci el otomobil satışına garanti ve yetki belgesi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle belirli kişiler araç satabilecek ve satılan araçlara garanti getirilecek.

Herkes satamayacak

Resmi Gazete’de İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi ve ilgili değişiklikler bugünden itibaren resmi olarak başladı. Bundan böyle ikinci el araç ticareti yapacak kişilerin en geç 6 ay içinde yetki belgesi alması gerekiyor. Yetki belgesi verilirken belirli şartlar aranacak. Böylelikle herkes ikinci el araç ticareti yapamayacak.

Yetki belgesi başvurusu yapacak işletmelerde, en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması, teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması, işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olması gibi şartlar aranacak.

İkinci el otomobilde garanti verilmesi zorunlu

Yayınlanan karara göre ikinci el otomobil ve motosiklet satışlarında satıcı işletme tarafından 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca araca garanti verilmesi zorunlu. Olası bir arıza kapsamında en geç 30 gün içerisinde işletme tarafından arızanın onarımı yaptırılacak.

Tüm otomobil ve motosikletler garanti kapsamına girmeyecek. Sekiz yaşını veya 160 bin kilometreyi aşmış araçların tamamı garanti kapsamı dışında olacak. Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği ve işletme tarafından belgelendirilen hasarlar, ekspertiz raporunda belirtilen hasarlar da garanti kapsamında kabul edilmeyecek. Ayrıca aracın olağan kullanımı nedeniyle kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar gibi parçalarda meydana gelen aşınma ve yıpranmalar da garanti kapsamı dışında kalacak.