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Artık resmi: İkinci el otomobilde garanti dönemi başladı

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelik ile ikinci el otomobil satışında düzenlemeler yapıldı. İkinci el otomobile garanti ve ticaret yapacak kişinin yetki belgesine sahip olma zorunluluğu geldi.
1 yıl
11,3b
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41
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Artık resmi: İkinci el otomobilde garanti dönemi başladı
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Uzun süredir konuşulan ancak bir türlü resmileşmeyen ikinci el otomobil satışına garanti ve yetki belgesi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle belirli kişiler araç satabilecek ve satılan araçlara garanti getirilecek.

Herkes satamayacak

Resmi Gazete’de İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi ve ilgili değişiklikler bugünden itibaren resmi olarak başladı. Bundan böyle ikinci el araç ticareti yapacak kişilerin en geç 6 ay içinde yetki belgesi alması gerekiyor. Yetki belgesi verilirken belirli şartlar aranacak. Böylelikle herkes ikinci el araç ticareti yapamayacak.

Yetki belgesi başvurusu yapacak işletmelerde, en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması, teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması, işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olması gibi şartlar aranacak.

İkinci el otomobilde garanti verilmesi zorunlu

Yayınlanan karara göre ikinci el otomobil ve motosiklet satışlarında satıcı işletme tarafından 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca araca garanti verilmesi zorunlu. Olası bir arıza kapsamında en geç 30 gün içerisinde işletme tarafından arızanın onarımı yaptırılacak.

Tüm otomobil ve motosikletler garanti kapsamına girmeyecek. Sekiz yaşını veya 160 bin kilometreyi aşmış araçların tamamı garanti kapsamı dışında olacak. Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği ve işletme tarafından belgelendirilen hasarlar, ekspertiz raporunda belirtilen hasarlar da garanti kapsamında kabul edilmeyecek. Ayrıca aracın olağan kullanımı nedeniyle kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar gibi parçalarda meydana gelen aşınma ve yıpranmalar da garanti kapsamı dışında kalacak.


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hanımneder 1 yıl en beğenilen
Sıfır ürünlerin garantisinde bile kullanıcı hatası denilip yapılmıyorken bunun garantisinde ne olur kim bilir


En iyisi deve, yürümezse kesip yersin

Edit: nolur beğenmeyin, yapmayın etmeyin utanıyorum
Sıfır ürünlerin garantisinde bile kullanıcı hatası denilip yapılmıyorken bunun garantisinde ne olur kim bilirEn iyisi deve, yürümezse kes...
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ipli jeton 1 yıl snomask
Hayır öyle bir şey yok. Sadece Ticari olarak yapılan satışlar için geçerli. Bireysel satışlarda uygulanamaz.

Ticaretin ne olduğu TTK'nın ilgili hükümleri ile zaten bellidir. Ayrıca kişi tacir ya da esnaf değildir. Bu nedenle borçlar kanunu hükümleri ve KTK daki devir hükümleri uygulanır. Kişinin kendi elindeki malı ticari maksat olmadan satması borçlar kanunu ve sair mevzuatla belirlenmiş olan bir hakkıdır ve yönetmelikle engellenemez. Kaldı ki yetki belgesi olmayanlar bireysel olarak araç satamaz demiyor. Sadece bu işi yapan tacirlerin yetki belgesine sahip olması şartı koyuyor.

Yönetmelik çıktığı için, artık bireysel olmaktan çıkmış, sürekli al sat yapanlar takip edilecek, ve gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Bir işin Ticari olması için:

1-Ortada bir ticari işletme olmalı.

2-Süreklilik arz etmeli

3-Süreklilik arz eden düzenli Kazanç elde etmek asıl olmalı



Şimdi kişinin kendi aracını eskidiği için satması durumunda ortada:

1-Ticari işletme var mı? Yok.

2-Süreklilik arz eden faaliyet var mı? Yok, adam kendi arabasını satıyor, satıp yenisini alacak.

3-Düzenli ve sürekli bir kazanç amacı var mı? Yok. Sadece arabasını satacak üzerine az daha koyup başka bir araba alacak. Ortada süreklilik arz eden bir gelir yok, böyle bir amaç da yok.



Kapsam



MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Hayır öyle bir şey yok. Sadece Ticari olarak yapılan satışlar için geçerli. Bireysel satışlarda uygulanamaz.Ticaretin ne olduğu TTK'nın ilgili ...
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snomask 1 yıl
Buradan anladığım vatandaş kendi arabasını satmak içni galericiye mecbur kalacak. Geçmiş olsun
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DH Misafiri 1 yıl
merhaba ben aracımı 02/01/2018 tarihinde galeriden aldım ama almış oldugum aracın iki gün sonra motorunun bitik olduğunu ustaya gösterdiğimde öğrendim almış oldugum galerici bana expertiz raporuda sunmadı aracım şuanda galeride şuanda nakit paramız yok o yüzden senin paranı veremiyoruz diyiyor senin aracını satıp öyle verecez paranı diyorlar benim yasal olarak ne yapmam gerekiyor ve ben bu yeni çıkan yeni kanundan faydalana biliyormuyum beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.
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serhatcn 1 yıl
7 yaş 150bin km de aracın garantisi olamaz.
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Behnanbalaban 1 yıl
Benim anladığım 2. el araç satışından para kazanan bunu ticaretini yapan kişi ve şirketler burada bahsi geçen. Yani galericiler ve diğer 2. satış yapan firmalar. Şahısların sattığı araçlarda böyle bir durum olacağını sanmıyorum.
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Vatansever Müslüman Türk 1 yıl
normal vatandaşı ilgilendirmiyor yıllık 3den fazla(2-3 birşeydi) araç alımı satımı yapan kişileri kapsıyor. bireysel seni beni kapsamıyor.
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muratkaya 1 yıl
Galeriden araba alacak kadar salak olursanız (Misal: Ben), garanti de olsa kazığı yersiniz.
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Red_devil33 1 yıl
Kısaca galericilere geçmiş olsun ben öyle anladım.
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blue_brownie 1 yıl
Şu bilgilerin aslında tüm sitelerde şahıslardan ve galerilerden zorlu olarak istenmesi lazım. Yürürlük böyle diyor. Araç satıyorsan yaşı km ne olursa olsun. Tüm bilgileri detaylı vermen lazım artık.
Kilometresi. Boyalı ve değişen parçaları. Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı. Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı. Değişen parça, hasar kaydı, rehin ve haciz gibi bilgilerin ilgili sistemlerden temin edildiği tarih ve saat.
Normal satıcıyı geçtim çoğu galerici bu bilgileri ilana koymuyor ama artık koymak zorunda koymayanları şikayet edelim. İlanda bu bilgileri paylaşması yasal zorunluluk artık. Öyle üstün körü bilgi ile geçiştiremez.
(3) İkinci el motorlu kara taşıtının elektronik ortamda tanıtılması durumunda ikinci fıkrada belirtilen bilgilere ve yetki belgesi numarasına elektronik ortamda da yer verilir.
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blue_brownie 1 yıl
13 Şubat 2018 30331 sayılı resmi gazetede yayınlanan İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK gereği artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.
Sahibinden gibi ikinci el araç satılan siteler üzerinden satılan ikinci el araçların bu yönetmelik içinde aranan ticari şartları yerine getirecek şekilde ilan açmalarına sağlamanız gerekmektedir.
Fakat şu anki ticari amaçla yapılan ikinci el otomobil satışlarının resmi gazetede yönetmelikte yazılan kurallara göre ilanda belirtilmediği ve yanlış hatalı bilgilendirme yapıldığı görülmektedir.
Bu konuda sitelerin yönetmeliğe uygun yasal şartları acilen sağlamaları ilerde yaşanacak hukuki sorunları azaltıp hizmet kalitelerini artıracaktır.
Bu şartlar ilgili yönetmeliğin madde 13/3 fıkrasında bulunan '' (3) İkinci el motorlu kara taşıtının elektronik ortamda tanıtılması durumunda ikinci fıkrada belirtilen bilgilere ve yetki belgesi numarasına elektronik ortamda da yer verilir.'' şartları sitelerinde, ikinci el satıcılarında yerine getirmesi gerekmektedir.
Bu yüzden yönetmelikte belirtilen yasal zorunluluk olan kriterleri ilanlara koyma şartı getirmeniz sizin içinde alıcı ve satıcı içinde faydalı olacaktır. Örneğin yönetmelikte madde 13 olan
2.Tanıtım kartında ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Marka ve modeli ile model yılı.
b) Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası.
c) Plaka numarası.
ç) Yakıt türü.
d) Kilometresi.
e) Satış fiyatı.
f) Boyalı ve değişen parçaları.
g) Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı.
ğ) Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı.
h) Değişen parça, hasar kaydı, rehin ve haciz gibi bilgilerin ilgili sistemlerden temin edildiği tarih ve saat.
(3) İkinci el motorlu kara taşıtının elektronik ortamda tanıtılması durumunda ikinci fıkrada belirtilen bilgilere ve yetki belgesi numarasına elektronik ortamda da yer verilir.
Bu konuda satış sitelerine gerekli tepkimizi yapıp yönetmelikte gerek şartları yerine getirmelerini sağlamalıyız. Hukuki açıdan sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yeni yönetmeliğine göre tüketicilerin hakları nelerdir?
İkinci el motorlu kara taşıtının tanıtımı
MADDE 13 – (1) Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulur.
(2) Tanıtım kartında ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Marka ve modeli ile model yılı.
b) Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası.
c) Plaka numarası.
ç) Yakıt türü.
d) Kilometresi.
e) Satış fiyatı.
f) Boyalı ve değişen parçaları.
g) Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı.
ğ) Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı.
h) Değişen parça, hasar kaydı, rehin ve haciz gibi bilgilerin ilgili sistemlerden temin edildiği tarih ve saat.
(3) İkinci el motorlu kara taşıtının elektronik ortamda tanıtılması durumunda ikinci fıkrada belirtilen bilgilere ve yetki belgesi numarasına elektronik ortamda da yer verilir.
Ekspertiz raporu
MADDE 14 – (1) Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınır ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilir. Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenir.
(2) Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilir.
(3) Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.
(4) Ekspertiz raporu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenir.
(5) Ekspertiz raporunu düzenleyen kişiler ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumludur.
(6) Bakanlık, ekspertiz raporunda yer verilecek diğer bilgileri, TSE hizmet yeterlilik belgesi verilecek işletmelerde ve bu işletmelerde çalıştırılan kişilerde aranan nitelikleri, ekspertiz raporu düzenleyenlerin sorumluluklarını, hizmet yeterlilik belgesi ile ekspertiz raporu ücretinin üst sınırını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üst meslek kuruluşlarının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.
Garanti
MADDE 15 – (1) İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altındadır. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilir.
(2) Birinci fıkrada sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami otuz iş günü içinde giderilir. Motosikletler için bu süre azami yirmi iş günüdür. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye aittir. Bu sürelerin tespitinde taşıt sahibinin işletmeye yazılı başvuru tarihi veya ilgili il müdürlüğüne yazılı başvurusu üzerine il müdürlüğünce işletmeye yapılan bildirim tarihi dikkate alınır. İl müdürlüğüne yapılan başvuruda satış sözleşmesinin bir örneğine yer verilir.
(3) Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan otomobil veya motosikletin işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil veya motosikletin teslim alındığına dair bir belge düzenlenir. Bu belgede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) İkinci el otomobil veya motosikleti teslim edenin adı, soyadı ve imzası.
b) İkinci el otomobil veya motosikleti teslim alanın adı, soyadı ve imzası.
c) İkinci el otomobil veya motosiklete ilişkin şikâyet ve talepler.
ç) İkinci el otomobil veya motosikletin markası ve modeli.
d) Arızanın on iş günü içinde giderilememesi halinde, tamirde geçen on iş gününü takip eden üç gün içinde, teslim edilen ikinci el otomobil veya motosiklete benzer özelliklere sahip ücretsiz ikame taşıt tahsis edileceğine dair taahhüt.
e) İkinci el otomobil veya motosikletin arıza bildirim ve işletmeye teslim tarihi.
(4) Birinci fıkrada sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde arıza meydana gelmesi durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
(5) İşletmeler birinci fıkrada belirtilenlere ilave garantiler verebilir.
(6) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında üretici ve ithalatçı garantisi devam eden ikinci el otomobil veya motosikletler hakkında bu madde uygulanmaz.
(7) Bakanlık, garantiye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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DemirAtlı 1 yıl
normal vatandaşı ilgilendirmiyor yıllık 3den fazla(2-3 birşeydi) araç alımı satımı yapan kişileri kapsıyor. bireysel seni beni kapsamıyor.
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Delerıum 1 yıl
Trafik sigortaları hala yüksek mesela ne güzel 3 katına çıktı bir heyecan oldu 3/1 i kadar indirdiler sonra sevindi millet

Kasko parasına trafik sigortası.. Sen desende ben desemde memnun olan ironik bir kesim var hala..

Bizim insanımıza metrobüs bile çok bu kafayla..
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