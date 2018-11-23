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2019 Range Rover Evoque, Velar'a çok benzeyen tasarımıyla tanıtıldı

Üretim bandında 8 yılı geride bırakan Range Rover Evoque, sonunda ikinci nesline kavuştu. 2019 Range Rover Evoque'un yeni tasarımı, teknolojileri ve tüm özellikleri haberimizde.
5 ay
9,3b
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26
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Range Rover Evoque, Velar'a çok benzeyen tasarımıyla tanıtıldı
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Tanıtımına saatler kala fotoğrafları sızdırılan 2019 Range Rover Evoque sonunda resmi olarak tanıtıldı. Neredeyse 8 yıldır üretimde olan modelin yerini almaya hazırlanan ikinci nesil Range Rover Evoque, tasarım kanadında ailenin diğer üyelerinden oldukça etkilenmiş görünüyor.

2019 Range Rover Evoque’un yeni nesille birlikte o çok sevilen spor tasarımını geride bıraktığını, özellikle ön ve arka taraftan ailenin ortanca üyesi Velar’a çok benzediğini söylemek mümkün. İnceltilmiş farlar ve stop lambaları, radyatör ızgarası ve gömme kapı kolları bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tür benzerlikler yeni Range Rover Evoque’un kabin tarafında da karşımıza çıkıyor.

2019 Range Rover Evoque teknik özellikleri 

Platform tarafında bir değişiklik yapmamayı tercih eden şirket, 2019 Range Rover Evoque’u D8 mimarisinin güncellenmiş bir versiyonu üzerinde yükseltmeye devam ediyor. Sonuç olarak kaputun altındaki dizel ve benzinli motor seçenekleri varlığını sürdürüyor. 2.0 litre dizel motorlar tarafından üretilen güç 148 hp ile 237 hp arasında değişirken, benzin tarafında bu değerler 237 hp ile 296 hp arasında seyrediyor. Üretilen güç, ZF’nin 9 ileri otomatik şanzımanıyla yola aktarılıyor.

2019 Range Rover Evoque, Velar'a çok benzeyen tasarımıyla tanıtıldı
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Tabii ki hepsi bu değil. Jaguar Land Rover’ın başından beri söylediği gibi D8 mimarisi elektriklenme sürecine uyum sağlayacak şekilde güncellendi. Yani 2019 Range Rover Evoque satışa sunulduğu andan itibaren 48 volt hafif hibrit teknolojisi içeren bir versiyona sahip olacak. Yaklaşık bir yıl sonra da plug-in hybrid versiyonu satışa sunulacak.

Yaşam alanı ve arazi sürüşü 

2019 Range Rover Evoque’un dış tasarımı ve motor seçeneklerinin yanı sıra kabin tarafında da değişimler mevcut. Ailenin diğer üyelerinde gördüğümüz yeni direksiyon, dijital gösterge paneli, oldukça geniş bilgi-eğlence ekranı ve klima gibi kontrollerin yer aldığı ikinci bir ekran göze çarpan detaylar arasında. Aracın içindeki yaşam alanı neredeyse aynı, fakat aks mesafesinin biraz uzaması sayesinde arka diz mesafesi 20 mm arttırılmış durumda. Bagaj kapasitesi de yüzde 10 arttırılarak 591 litreye çıkmış. Koltuklar katlandığında ise 1383 litreye yükseliyor.

2019 Range Rover Evoque, Velar'a çok benzeyen tasarımıyla tanıtıldı
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2019 Range Rover Evoque, arazi koşullarıyla başa çıkabilmesi için 4x4 sürüş sistemi ve şirketin Active Driveline teknolojisinin ikinci nesliyle donatılmış durumda. Bu teknoloji, koşullara bağlı olarak arkadan çekiş özelliğinin devre dışı bırakılmasını ve her bir tekerleğe iletilen torkun uygun tutuşa bağlı olarak değişmesini sağlıyor. Terrain Response 2 özelliği ise artık arazi koşullarını otomatik algılıyor ve araç dinamiklerini ona göre ayarlıyor.

Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen 2019 Range Rover Evoque’un 40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Şimdiki modelin satış fiyatları ise ülkemizde 608 bin liradan başlıyor.


https://media.landrover.com/news/2018/11/introducing-new-range-rover-evoque-luxury-suv-city-and-beyond?q=&start=0&brand=landrover Yorum Yaz
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2jz1993 5 ay en beğenilen
Ben düştüm arkadaşlar.
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MHEC 5 ay
önünü çok beğeniyorum ama arkası önü kadar çekici gelmiyor bana. yolda görünce gözümü alamıyorum o ayrı.
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westberlin 5 ay
İnsanlar, insanların çoğunun sahip olamayacağı şeyler üretiyorlar. İşte savaşlar hep bu yüzden çıkıyor!
Yenisi 40.000$ olacak, bizde eskisi 608.000TL. Adalet!?
İnsanlar, insanların çoğunun sahip olamayacağı şeyler üretiyorlar. İşte savaşlar hep bu yüzden çıkıyor!Yenisi 40.000$ olacak, bizde eskisi 608.000TL. Ada...
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1 Avatar
Emre.isikgoz 5 ay
Paranın alabileceği güzel şeylerden 😄
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hassey 5 ay
Tasarım anlamında tam bir sanat eseri..
Keşke ülkemizin vergi mevzuatına uygun bir hacimde motoru olsaydı...
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haberelectro 5 ay
paintle veları küçültmüşler
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bende345 5 ay
Yollarda Velar , çok az görüyorum . Sport, hatta düz Range çok . Ama velar nedense satmıyor gibi .
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haberelectro 5 ay bende345
zamlara denk geldiği için satışlar azaldı o yüzden. Sport felan yıllardır satılıyor velar az görmen normal.
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Emre.isikgoz 5 ay bende345
Sport velara göre daha kullanışlı bana göre ve gereksiz fiyat farkı var
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_mp_ 5 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Vartolu Saadettin 5 ay
Kokpiti ve arka kasası hoş olmamış bence almayacağım bu sene.
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etusch 5 ay
Bu kadar köşeli bir tasarımı arkaya doğru alçaltıp içini daraltmak bana mantıklı gelmiyor. alçalıyor görünümü verilmiş bi tasarım denenebilir. Onun dışında dışı uzun zamandır benzer ollmasına rağmen güzel. Ama ön konsol ve direksiyon her türlü olmamış.
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batuta 5 ay
Sanki bu aracı offroad kullanan varmış gibi dağda bayırda foto çekmişler
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McLaren64 5 ay
Bu tasarım Velar'a yakışıyor ama Evoque'a hiç gitmemiş. Hele arkası resmen facia. Aşırı köşeli tasarıma sahip araç sevmiyorum.
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murat8361 5 ay
Tasarım çok zayıf ve basit geliyor bana.
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