2019 Range Rover Evoque, Velar'a çok benzeyen tasarımıyla tanıtıldı

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Tanıtımına saatler kala fotoğrafları sızdırılan 2019 Range Rover Evoque sonunda resmi olarak tanıtıldı. Neredeyse 8 yıldır üretimde olan modelin yerini almaya hazırlanan ikinci nesil Range Rover Evoque, tasarım kanadında ailenin diğer üyelerinden oldukça etkilenmiş görünüyor.

2019 Range Rover Evoque’un yeni nesille birlikte o çok sevilen spor tasarımını geride bıraktığını, özellikle ön ve arka taraftan ailenin ortanca üyesi Velar’a çok benzediğini söylemek mümkün. İnceltilmiş farlar ve stop lambaları, radyatör ızgarası ve gömme kapı kolları bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tür benzerlikler yeni Range Rover Evoque’un kabin tarafında da karşımıza çıkıyor.

2019 Range Rover Evoque teknik özellikleri

Platform tarafında bir değişiklik yapmamayı tercih eden şirket, 2019 Range Rover Evoque’u D8 mimarisinin güncellenmiş bir versiyonu üzerinde yükseltmeye devam ediyor. Sonuç olarak kaputun altındaki dizel ve benzinli motor seçenekleri varlığını sürdürüyor. 2.0 litre dizel motorlar tarafından üretilen güç 148 hp ile 237 hp arasında değişirken, benzin tarafında bu değerler 237 hp ile 296 hp arasında seyrediyor. Üretilen güç, ZF’nin 9 ileri otomatik şanzımanıyla yola aktarılıyor.

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Tabii ki hepsi bu değil. Jaguar Land Rover’ın başından beri söylediği gibi D8 mimarisi elektriklenme sürecine uyum sağlayacak şekilde güncellendi. Yani 2019 Range Rover Evoque satışa sunulduğu andan itibaren 48 volt hafif hibrit teknolojisi içeren bir versiyona sahip olacak. Yaklaşık bir yıl sonra da plug-in hybrid versiyonu satışa sunulacak.

Yaşam alanı ve arazi sürüşü

2019 Range Rover Evoque’un dış tasarımı ve motor seçeneklerinin yanı sıra kabin tarafında da değişimler mevcut. Ailenin diğer üyelerinde gördüğümüz yeni direksiyon, dijital gösterge paneli, oldukça geniş bilgi-eğlence ekranı ve klima gibi kontrollerin yer aldığı ikinci bir ekran göze çarpan detaylar arasında. Aracın içindeki yaşam alanı neredeyse aynı, fakat aks mesafesinin biraz uzaması sayesinde arka diz mesafesi 20 mm arttırılmış durumda. Bagaj kapasitesi de yüzde 10 arttırılarak 591 litreye çıkmış. Koltuklar katlandığında ise 1383 litreye yükseliyor.

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2019 Range Rover Evoque, arazi koşullarıyla başa çıkabilmesi için 4x4 sürüş sistemi ve şirketin Active Driveline teknolojisinin ikinci nesliyle donatılmış durumda. Bu teknoloji, koşullara bağlı olarak arkadan çekiş özelliğinin devre dışı bırakılmasını ve her bir tekerleğe iletilen torkun uygun tutuşa bağlı olarak değişmesini sağlıyor. Terrain Response 2 özelliği ise artık arazi koşullarını otomatik algılıyor ve araç dinamiklerini ona göre ayarlıyor.

Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen 2019 Range Rover Evoque’un 40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Şimdiki modelin satış fiyatları ise ülkemizde 608 bin liradan başlıyor.

https://media.landrover.com/news/2018/11/introducing-new-range-rover-evoque-luxury-suv-city-and-beyond?q=&start=0&brand=landrover