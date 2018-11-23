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Tesla, otomobillerini kış şartlarına hazırlıyor

Tesla Model 3'ün soğuk hava koşullarında bazı önemli kusurlar göstermesi şirketi harekete geçirdi. CEO Elon Musk otomobilleri zorlu hava kouşullarına hazırladıklarını duyurdu.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın müşterileri, zorlu hava koşullarının gelmesiyle birlikte araçlarda oluşan problemlerden şikayetçiydi. Geçtiğimiz hafta otomobillerin kapı kolları, pencereleri ve şarj yuvaları ile ilgili sorunlar yaşayan müşteriler şirketten bu sorunları bir an önce gidermesini bekliyordu ve beklenen yanıt geldi.

Tesla can sıkan bu konu üzerinde çalışıyor

Şirket CEO'su Elon Musk kişisel twitter hesabından bazı gönderiler paylaşarak Tesla otomobillerin soğuk hava şartlarına uygun hale getirileceğini belirtti. Aracın mobil uygulmasına koltuk ısıtma işlevi  için kontrol özelliği ekleyeceklerini belirten Musk bu güncellemenin yakında geleceğini müjdeledi.
Bunun yanında donma sonucu açılmayan kapı ve pencereler için ise şirketin bu işlemi engelleyecek bir sıcak hava akışıyla ilgili bir düzenleme yapacağı de belirtiliyor. Ayrıca araçlara iklim kontrolleriyle ilgili de bir takım güncellemelerin geldiği açıklandı. Tesla müşterileri bu önlemlerin bir an önce alınması için şirketi sıkıştırıyor. Bakalım Tesla pratikte bulduğu çözümleri hayata geçirirken ne kadar başarılı olacak hep beraber göreceğiz.

https://electrek.co/2018/11/21/tesla-new-cold-weather-features-winter/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Aferin. Adamlar mallarının arkasındalar. Hemen ilgileniyorlar.
Siz kapının sapını tutmayı bilmiyorsunuz demiyorlar...
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incicibin 6 ay
Bir teslam olsa, kapısı açılmasa bile bir teslam olsa...
1 Yanıt Yanıtla +15
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balcis 5 ay
bu kadar çözüm odaklı bir insan olamaz, yapılamaz denileni yapıyor, vizyonuna kurban.
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oquzdag 5 ay
kapı kolu ısıtması şart demekki. anahtardan aktif edilebilmeli.
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balcis 5 ay
bu kadar çözüm odaklı bir insan olamaz, yapılamaz denileni yapıyor, vizyonuna kurban.
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khytr89 5 ay
Abi hani Elon Musk istifa etmişti, yine mi geldi ? Gerçi Tesla markasiyla adamin adi butunlesti, o giderse Tesla eski Tesla olmaz.
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aspirin_00 5 ay
Git evden sıçak su al dök bak nasıl açılır. ??????????
Sallama çayında yanında olsun ??????
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Aferin. Adamlar mallarının arkasındalar. Hemen ilgileniyorlar.
Siz kapının sapını tutmayı bilmiyorsunuz demiyorlar...
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Sordinocelal 6 ay
İyi bir haber oldu 😎
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incicibin 6 ay
Bir teslam olsa, kapısı açılmasa bile bir teslam olsa...
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Hobar 6 ay incicibin
He yaw
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