Tesla, otomobillerini kış şartlarına hazırlıyor

Teknoloji Editörü
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın müşterileri, zorlu hava koşullarının gelmesiyle birlikte araçlarda oluşan problemlerden şikayetçiydi. Geçtiğimiz hafta otomobillerin kapı kolları, pencereleri ve şarj yuvaları ile ilgili sorunlar yaşayan müşteriler şirketten bu sorunları bir an önce gidermesini bekliyordu ve beklenen yanıt geldi.
Tesla can sıkan bu konu üzerinde çalışıyor
Şirket CEO'su Elon Musk kişisel twitter hesabından bazı gönderiler paylaşarak Tesla otomobillerin soğuk hava şartlarına uygun hale getirileceğini belirtti. Aracın mobil uygulmasına koltuk ısıtma işlevi için kontrol özelliği ekleyeceklerini belirten Musk bu güncellemenin yakında geleceğini müjdeledi.Bunun yanında donma sonucu açılmayan kapı ve pencereler için ise şirketin bu işlemi engelleyecek bir sıcak hava akışıyla ilgili bir düzenleme yapacağı de belirtiliyor. Ayrıca araçlara iklim kontrolleriyle ilgili de bir takım güncellemelerin geldiği açıklandı. Tesla müşterileri bu önlemlerin bir an önce alınması için şirketi sıkıştırıyor. Bakalım Tesla pratikte bulduğu çözümleri hayata geçirirken ne kadar başarılı olacak hep beraber göreceğiz.
https://electrek.co/2018/11/21/tesla-new-cold-weather-features-winter/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Siz kapının sapını tutmayı bilmiyorsunuz demiyorlar...