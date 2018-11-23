Tesla, otomobillerini kış şartlarına hazırlıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın müşterileri, zorlu hava koşullarının gelmesiyle birlikte araçlarda oluşan problemlerden şikayetçiydi. Geçtiğimiz hafta otomobillerin kapı kolları, pencereleri ve şarj yuvaları ile ilgili sorunlar yaşayan müşteriler şirketten bu sorunları bir an önce gidermesini bekliyordu ve beklenen yanıt geldi.

Tesla can sıkan bu konu üzerinde çalışıyor

Şirket CEO'su Elon Musk kişisel twitter hesabından bazı gönderiler paylaşarak Tesla otomobillerin soğuk hava şartlarına uygun hale getirileceğini belirtti. Aracın mobil uygulmasına koltuk ısıtma işlevi için kontrol özelliği ekleyeceklerini belirten Musk bu güncellemenin yakında geleceğini müjdeledi.

https://electrek.co/2018/11/21/tesla-new-cold-weather-features-winter/

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Bunun yanında donma sonucu açılmayanise şirketin bu işlemi engelleyecek birilgili bir düzenleme yapacağı de belirtiliyor. Ayrıca araçlarailgili de bir takım güncellemelerin geldiği açıklandı. Tesla müşterileri bu önlemlerin bir an önce alınması için şirketi sıkıştırıyor. Bakalımpratikte bulduğu çözümlerine kadar başarılı olacak hep beraber göreceğiz.