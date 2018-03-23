BMW'den önemli karar: Elektrikli otomobil üretimi 2020'ye ertelendi

Haber Editörü
Tamamen elektrikli otomobillere yönelik talep artmaya devam ederken, birçok otomobil üreticisi pastadan pay kapabilmek için araçlarını bir an önce piyasaya sürmek istiyor. Ancak bu durum tüm üreticiler için geçerli değil. Alman otomobil devi BMW, elektrikli otomobillerinin 2020 yılına kadar seri üretime girmeyeceğini söyledi. Şirketin elektrikli otomobil seri üretimi için aceleci davranmamasının sağlam bir nedeni var.
BMW, 2020 yılına kadar elektrikli otomobil seri üretimi yapmayacağını çünkü şu anda sahip olduğu teknolojinin seri üretim için yeterince kârlı olmadığını söyledi. Şirketin CEO'su üretim maliyetlerindeki yükseklik sebebiyle bu süreci ertelediklerini açıkladı.Ayrıca Bkz. "BMW, bu yıl bir dizi elektrikli araç konsepti tanıtacak"
BMW, mobilitenin geleceğini tanımlayacak bu yeni nesil teknoloji üzerindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 2013 yılında ilk elektrikli otomobilini tanıtan şirket o zamandan bu yana elektrikli otomobiller için daha verimli ve ölçeklenebilir bir platform oluşturmak için pil, elektrik motoru ve yazılım teknolojilerini geliştirme uğraşında.
BMW maliyet açısından uygun zamanı bekliyor
Mayıs'ta showroom'lardaki yerini alacak i8 Roadster modeli dördüncü nesil elektrikli araç teknolojisiyle donatıldı. Ayrıca önceki versiyona göre yüzde 40 daha fazla menzil sunuyor. BMW CEO'su Harald Krueger "Beşinci nesil çok daha rekabetçi bir maliyet imkanı sağlayacağı için beklemek istedik. Dördüncü nesil ile üretimi arttırmak istemiyoruz" dedi.
Krueger, BMW'nin dördüncü ve beşinci nesil elektrikli araç teknolojisi arasındaki maliyet avantajının yüzde cinsinden “iki haneli" rakamlara ulaştığını belirterek "Eğer yarışı kazanmak istiyorsanız, segmentte en uygun maliyeti yakalamalısınız, aksi halde hacmi yükseltemezsiniz" ifadelerini kullandı.
https://www.businesslive.co.za/bd/companies/2018-03-22-bmw-wont-mass-produce-evs-until-2020-as-scaling-up-now-would-not-be-profitable/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mercedes'de yakında durdurma kararı alır. Elektrikli otomobil iyi satmıyor ve kâr marjı düşük, zarar ettiriyor.
Mercedes'in bir yetkilisi geçen gün açıklama yaptı sen kesin görmüşsündür, dizel motora talep var ve talep olduğu sürece üretime devam edeceğiz diye...
Elektrikli motor ABD-Elon-Yahudi-Kapitalist düzenin bir oyunuydu geri kalmış ve ufak ülkeler için, tutturamayacaklar.
Söylediği bahaneler ceo nun hepsi yalan,boş çaresiz bir konusma...editörün salladığı kadarda ortada sağlam falan bir neden yok.bmw nin asamayacağı şeyler değil sadece depoları ağzına kadar: yakıt deposu,otomatık sanzıman,egsoz borusu,ıvır zıvır ile dolu,yani elektrik li araca göre binlerce fazlalık la dolu.
Bunları kıme yapıstıracaklar!..tabı şikayet edecekler ağla ağla...
Tesla: bir düşünceyi yıkıp yeni bir şeyi kabul ettirmiştir ,çok da iyi yapmıstır...ok yaydan çıkmıştır artık.uretım hacminı kucumsemek bu gerçeğin yanında züğürt tesellisidir.
Edıt. Imla