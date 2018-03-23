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BMW'den önemli karar: Elektrikli otomobil üretimi 2020'ye ertelendi

Almanya merkezli otomobil devi BMW, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle 2020'ye kadar elektrikli otomobil seri üretimine başlamayacağını açıkladı. İşte şirket CEO'sunun çarpıcı sözleri...
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tamamen elektrikli otomobillere yönelik talep artmaya devam ederken, birçok otomobil üreticisi pastadan pay kapabilmek için araçlarını bir an önce piyasaya sürmek istiyor. Ancak bu durum tüm üreticiler için geçerli değil. Alman otomobil devi BMW, elektrikli otomobillerinin 2020 yılına kadar seri üretime girmeyeceğini söyledi. Şirketin elektrikli otomobil seri üretimi için aceleci davranmamasının sağlam bir nedeni var.
BMW, 2020 yılına kadar elektrikli otomobil seri üretimi yapmayacağını çünkü şu anda sahip olduğu teknolojinin seri üretim için yeterince kârlı olmadığını söyledi. Şirketin CEO'su üretim maliyetlerindeki yükseklik sebebiyle bu süreci ertelediklerini açıkladı.
Ayrıca Bkz. "BMW, bu yıl bir dizi elektrikli araç konsepti tanıtacak"
BMW, mobilitenin geleceğini tanımlayacak bu yeni nesil teknoloji üzerindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 2013 yılında ilk elektrikli otomobilini tanıtan şirket o zamandan bu yana elektrikli otomobiller için daha verimli ve ölçeklenebilir bir platform oluşturmak için pil, elektrik motoru ve yazılım teknolojilerini geliştirme uğraşında.

BMW maliyet açısından uygun zamanı bekliyor

Mayıs'ta showroom'lardaki yerini alacak i8 Roadster modeli dördüncü nesil elektrikli araç teknolojisiyle donatıldı. Ayrıca önceki versiyona göre yüzde 40 daha fazla menzil sunuyor. BMW CEO'su Harald Krueger "Beşinci nesil çok daha rekabetçi bir maliyet imkanı sağlayacağı için beklemek istedik. Dördüncü nesil ile üretimi arttırmak istemiyoruz" dedi.
Krueger, BMW'nin dördüncü ve beşinci nesil elektrikli araç teknolojisi arasındaki maliyet avantajının yüzde cinsinden “iki haneli" rakamlara ulaştığını belirterek "Eğer yarışı kazanmak istiyorsanız, segmentte en uygun maliyeti yakalamalısınız, aksi halde hacmi yükseltemezsiniz" ifadelerini kullandı.

https://www.businesslive.co.za/bd/companies/2018-03-22-bmw-wont-mass-produce-evs-until-2020-as-scaling-up-now-would-not-be-profitable/ Yorum Yaz
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zotacing 1 yıl en beğenilen haberelectro
haberelectro
Mercedes gümbür gümbür geliyor ama

Mercedes'de yakında durdurma kararı alır. Elektrikli otomobil iyi satmıyor ve kâr marjı düşük, zarar ettiriyor.
Mercedes'in bir yetkilisi geçen gün açıklama yaptı sen kesin görmüşsündür, dizel motora talep var ve talep olduğu sürece üretime devam edeceğiz diye...
Elektrikli motor ABD-Elon-Yahudi-Kapitalist düzenin bir oyunuydu geri kalmış ve ufak ülkeler için, tutturamayacaklar.
haberelectroMercedes gümbür gümbür geliyor amaMercedes'de yakında durdurma kararı alır. Elektrikli otomobil iyi satmıyor ve kâr ...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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zero fear 1 yıl
BMW = Çöp.
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xxxx1 1 yıl
Bunlar hala şoku atlatamamıs vızyonsuzlar,isminin bmw olması değiştirmez, cunku tüm altyapısı ve sermayesi alaturka düzene göre,fosıl yakıtla yuz yıllarca bu saltanat gidecek sandılar... Daımler grubuda farksız aslında. 3,5 yaşındaki Tesla devrim gerçekleştirmiştir ve bunların nefesini kesmıstır, dönüşü yoktur elektrik li araçlardan onu açıktır .





Söylediği bahaneler ceo nun hepsi yalan,boş çaresiz bir konusma...editörün salladığı kadarda ortada sağlam falan bir neden yok.bmw nin asamayacağı şeyler değil sadece depoları ağzına kadar: yakıt deposu,otomatık sanzıman,egsoz borusu,ıvır zıvır ile dolu,yani elektrik li araca göre binlerce fazlalık la dolu.





Bunları kıme yapıstıracaklar!..tabı şikayet edecekler ağla ağla...



Tesla: bir düşünceyi yıkıp yeni bir şeyi kabul ettirmiştir ,çok da iyi yapmıstır...ok yaydan çıkmıştır artık.uretım hacminı kucumsemek bu gerçeğin yanında züğürt tesellisidir.


Edıt. Imla
Bunlar hala şoku atlatamamıs vızyonsuzlar,isminin bmw olması değiştirmez, cunku tüm altyapısı ve sermayesi alaturka düzene göre,fosıl yakıtla yuz yıllarca bu s...
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MaDMaxiBo 1 yıl
Ne güzel dünya.
Haber olmak için yaptık yapıyoruz de, sonra eldeki motorlardan daha kazanacağım çok paralar milyar avrolar var nasıl olsa deyip ertele.
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stasi 1 yıl
Bu elektrikli otomobil işi, akıllı telefon işi gibi oluyor giderek. Bmw veya bu işi öteleyen firmalar, zamanının dünya hakimi nokia’ sı durumuna düşebilir. Muhabbetler aynı çünkü. Ki Bmw dünya hakimi bir marka da değil. O zaman da, daha bu işlere 10 yıllar var şu bu diyenler hala aynı şeyleri söyler dururken, akıllı telefon çağı birden bire başlamıştı bile. Zaten öyle olmasa nokia batmazdı.
Teknolojik sıçramalar öyle köprğ inşaatı gibi 10-15 yıl sonra diye gitmez. Tesla, gm, çin vs. bir furya başlar ki hayrete düşersiniz. Ve bir yıldan kısa sürese bmw oto dünyasının nokia’ sı olabilir.
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haberelectro 1 yıl stasi
Bataryali otomobiller yillardir var. Onlarin gelisimi telefonlardaki gibi bir yazilim yuklemeyle veya dokunmatik ekranla sicrama yapacak kadar basit degil. Pil teknolojisi hala gelistirilemiyor dogru duzgun. En buyuk mesele bu.
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cervinff 1 yıl
Mercedes'in yaptığı gibi çinlilerle ortaklık yapması lazım. Pil teknolojisi çinlilerin elinde çünkü. Maliyeti azaltmanın başka yolu yok şu an.
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JanKlod 1 yıl
Elektrikli otomobile ben hep karşı çıkmışımdır ne o öyle motordan ses çıkmicak ruhsuz gibi gideceksin. Şarjla uğraşacaksın faso fiso boş iş. Benzin, dizel candır
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1ses1 1 yıl
Jaguar da çıakrdı elektrikli araç 100.000 yuro ama gel gelelimki sanki bir sır gibi hiçbir basın bülteninde pil garantisi var mı elektrikli motor ne kadar garantili söylenmiyor.
Elektrikli araç servise sık giden araçlar değil haliyle servis üzerinden kazanılan para birden yok olacak. Tabi istemezler.
Elektrikli araçta kriteri tesla belirledi. 8 yıl sınırsız km pil ve elktrikli motor garantili 4 yılda araç garantisi. Bu şartlarda araç satan ben duymadım daha.
Açık söylim şuan bile çıtayı biraz yükselttim ve ikinci el tesla bakıyorum.
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ahmethi 1 yıl
Eğer birisi aynı hacim ve ağırlıkta lithium pilden daha fazla enerji depolayacak bir pil keşfederse , Oyunun kuralları yeniden yazılır.
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meshutx 1 yıl
Ne kadar çok Alman hayranı varmış
Maalesef bu durum Bosch Siemens için de böyle, beyaz eşya deyince bunları tartışmasız tek geçen insanlar görmek üzücü.
Türkiye'nin elektriği yetmez diyeni de herkes alkışlıyor çok ilginç hiç kimse açıp bakmıyor mu bu ülkenin elektriği ne düzeyde. Kaynak da veriyoruz ama okuyan yok anlaşılıyor.
Sonra bana laf atıyorlar atıp tutuyorsun diye. Açın siz de bakın elektrik santralleri ne durumda kurulu güç ne durumda. Türkiye kapasitesinin ne kadarını kullanıyor ne kadarı boşta.
Ama yok sadece ülkemiz adına negatif eleştiri duymak istiyor çoğu kişi. Ülkemiz birçok konuda eksik olabilir yanlış tercihler yapmış veya yapıyor olabilir ama bazı başlıklarda da zannettiğiniz kadar kötü değiliz.
Sonuç, elektrikli arabalar Türkiye gibi ülkelerin dış ticaret açığını azaltmak için gayet uygun. 1 birim para ile Rusya'dan aldığımız doğalgazdan elektrik üreterek aracı şarj edip alınabilecek menzil, 1 birim para ile Suudi Arabistan'dan alınan petrolle çalışan içten yanmalı motorlu araçtan alınacak menzilden daha uzun ve çok daha temiz. Bu benim derdim. Herhangi bir firma veya üretici ülke sizin derdiniz olarak kalsın.
2 Yanıt Yanıtla +1
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DSG1 1 yıl meshutx
Orijinalden alıntı: meshutx
Ne kadar çok Alman hayranı varmış
Maalesef bu durum Bosch Siemens için de böyle, beyaz eşya deyince bunları tartışmasız tek geçen insanlar görmek üzücü.
Türkiye'nin elektriği yetmez diyeni de herkes alkışlıyor çok ilginç hiç kimse açıp bakmıyor mu bu ülkenin elektriği ne düzeyde. Kaynak da veriyoruz ama okuyan yok anlaşılıyor.
Sonra bana laf atıyorlar atıp tutuyorsun diye. Açın siz de bakın elektrik santralleri ne durumda kurulu güç ne durumda. Türkiye kapasitesinin ne kadarını kullanıyor ne kadarı boşta.
Ama yok sadece ülkemiz adına negatif eleştiri duymak istiyor çoğu kişi. Ülkemiz birçok konuda eksik olabilir yanlış tercihler yapmış veya yapıyor olabilir ama bazı başlıklarda da zannettiğiniz kadar kötü değiliz.
Sonuç, elektrikli arabalar Türkiye gibi ülkelerin dış ticaret açığını azaltmak için gayet uygun. Rusya'dan aldığımız doğalgaz ile elektrik üreterek aracı şarj edip alınabilecek menzil, Suudi Arabistan'dan alınan petrolle çalışan içten yanmalı motorlu araçtan daha fazla. Bu benim derdim. Herhangi bir firma veya üretici ülke sizin derdiniz olarak kalsın.

O yazan üyeyi bmw'ci diye biliyorum, üstüne fazla gitmeyin bana da parladı geçen
sonra özür diledi şeker hastasıyım dedi.
Lakin üslubu dışında bazı konularda çok da haksız değil. Gerçekçi olmak gerekirse otomobil sektörünü elinde bulunduran markların tesla gibi birden bütün üretimlerini eletrikli araçlara kaydırması mümkün değil, zamanla olacak bir iş.
Bu mesajınızda yeterli elektriğimiz var demişsiniz ama bugün sokaktaki bütün araçlar elektrikli olsa inanın o elektrik üretimi aktif saatlerde asla yetmez, Almanyanın bile yetmez, santralleri yetsin insanlar bu araçları akşam evlerinde doldurmak isteyecek şebek yetmeyecek. Pil üretimi sıkıntılı tedarik sorunları var, üretici bu riskleri düşünmek zorunda, toparlamak gerekirse gelecek elektrikli araçlarda ancak bu geçişi tesla gibi keskin bir şekilde olacağını beklerseniz hayal kırıklığı yaşarız, umarım bu süreç daha hızlı işler çalışmalar hızlanır, ama koca devlerin piyasadaki küçük bir üreticinin esnekliğine kavuşmasını beklememek lazım.
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pej 1 yıl meshutx
Orijinalden alıntı: meshutx
Ne kadar çok Alman hayranı varmış
Maalesef bu durum Bosch Siemens için de böyle, beyaz eşya deyince bunları tartışmasız tek geçen insanlar görmek üzücü.
Türkiye'nin elektriği yetmez diyeni de herkes alkışlıyor çok ilginç hiç kimse açıp bakmıyor mu bu ülkenin elektriği ne düzeyde. Kaynak da veriyoruz ama okuyan yok anlaşılıyor.
Sonra bana laf atıyorlar atıp tutuyorsun diye. Açın siz de bakın elektrik santralleri ne durumda kurulu güç ne durumda. Türkiye kapasitesinin ne kadarını kullanıyor ne kadarı boşta.
Ama yok sadece ülkemiz adına negatif eleştiri duymak istiyor çoğu kişi. Ülkemiz birçok konuda eksik olabilir yanlış tercihler yapmış veya yapıyor olabilir ama bazı başlıklarda da zannettiğiniz kadar kötü değiliz.
Sonuç, elektrikli arabalar Türkiye gibi ülkelerin dış ticaret açığını azaltmak için gayet uygun. 1 birim para ile Rusya'dan aldığımız doğalgazdan elektrik üreterek aracı şarj edip alınabilecek menzil, 1 birim para ile Suudi Arabistan'dan alınan petrolle çalışan içten yanmalı motorlu araçtan alınacak menzilden daha uzun ve çok daha temiz. Bu benim derdim. Herhangi bir firma veya üretici ülke sizin derdiniz olarak kalsın.

Kurulu güç ile sarf edilen arasında bir fark olması gerekir. Bunun sebebi elektrik enerji nakil altyapısındaki çiddi kayıplardır.Boruda akan suyun basınç kaybı gibi kablo ile aktarılan elektiğin kaybı.Sinopta kuracağınız nükleer santraldan elektrik yoğun kullanan yörelere entegre sistemden aktaracağınız elektrikte kayıplar olacaktır. Yazın belli bölgelere 30 milyon turist geldiğinde elektrik üretim kapasitesi limitlere geliyor. Bunu bu dönemde artan elektrik kesintilerinden yada aşırı yüklendiği için arıza yapan trafo istasyonlarından anlamak mümkün.

Türkiye'nin mevcut elektrik altyapısı ancak tüm vasıtaların %10 elektrikli olmasında bile yaz aylarında yetersiz olacak. Çünkü mevcut kablo kesitleri binlerce elektrikli arabanın yerleşimin yoğun olduğu yörelerde aynı anda (tüm vasıtalar aynı anda şarj edilmeyecek ama 11 milyon hafif vasıtanın %10'u olan 1.1 milyon vasıtanın diyelim ki %10 olan 100 bin vasıta aynı anda) ortalama diyelim 75 KW gücünü beslemeye yeterli değil.

Zaten bu sebepten küçük sanayilerde eğer alt yapısı standart alt yapı ise tek yükte yanlış hatırlamıyorsam mevcut standart şebekeden 40 kW daha büyük motor için akım çekemiyorsun. Büyük yükü olan sanayiler bu sebepten ya kendi elektrik tesislerini kuruyorlar ya da özel tesisat altyapısı kuruluyor.
Bazı yörelerdeki evlerde bile elektrikli aletler arttığı için mevcut altyapı zorlanıyor.Benim yazlık evimde mevcut alt yapı yetersiz olduğundan ötürü monofaze bağlantıda 150-160 Volta düşen elektriğin sorunlarından bıktığım için trifaze 220/380 V elektrik bağlattım eve.Birçok komşum umursamıyor bu düşük voltaj elektrik sorununu ve normalden daha fazla arıza yapan buzdolabı,çamaşır makinası ve klima sorunlarını kısmetsizlik olarak düşünüyor.
Rüzgar ve güneş enerjisi ile elektrik sağlanması yapılan hesaplara göre Türkiye'de bu günkü teknoloji ile ihtiyacın %20 ne kadar çare olabilir. Rüzgar rejimlerinin ölçümleri ile henüz düşük verimli güneş enerjisi sistemlerinin hesabı bunu gösteriyor.Tabii böyle başlayıp yeni teknolojiler ile bunu büyütmek hedeflenmeli.
Sonuçta dizel motorların yerini alacak çapta elektrikli araba değişiminin şarj ihtiyacını ancak birkaç nükleer santral karşılayabilir.Bu da bir turizm ülkesi olan Türkiye'de nasıl bir risk oluşturur acaba?
Türkiye'nin elektrikli arabalarda yatırım yapması doğru karar ancak 2019 da seri üretimde kullanılacak ve ekonomik olan prototipin hazırlanması bir hayal.Umarım sonu Devrim otomobiline dönmez, çok daha yüksek maliyet vatandaşın sırtına yüklenmez.
Şimdiden zaten Saab isim hakları, Cadillac alt yapısı, Çinli danışman firma gibi rafa kalkmış fosil yakıtlı yerli araba projesi için harcanmış ve vatandaşın vergileri ile ödenmiş para 100 milyon doları bulmuş.
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TSY 1 yıl
bmw geçenlerde açıklama yapmıştı arkasından bu kararı alması çok doğru ve yerindedir. pil teknolojisinde devrim olmadan elektrikli araçlar sadece belirli bir yüzde ile anılacaklar. veya her marka bendede elektrikli var hesabına birer model yapacak. dünyada rezervler lityum pilli elektrikli arabalara geçiş için yeterli değil. bmwde bu konuda tedarik garantisi istedi kimse vermedi. sonuç olarak adamlar doğru olanı yaptı. 1 - 2 modelleri olur üzerinde argeler yapılır yavaştan yavaştan yollarına devam ederler. bide şu teslacılar ile vw cileri anlayabilsek. şu forumda sanırım onlar kadar ultra cins insan yok. dünyayı tesla ve vw den ibaret sanmaları komikliğin daniskası.
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horizons2 1 yıl
Ben sakinim sen fazla atıp tutma, bu araçlar lithium pille enerjiyi depoluyorlar, piyasaya sürülecek tüm araçları lithium pil ile üretecek kadar lithium rezervi yok dünyada, bu elementinin fiyatları bundan etkilenmeyecek yani, bol bol var nasıl olsa. İkincisi git araştır bu piller üretilirken atmosfere salınan gazlar yakıtlı bir aracın 10 yıllık zararına eşit derece zehir saçıyor bundan etkilenmiş olabilir beynin üstelik bu pillein geri dönüşümü mümkün değil. Üçüncü bir diğer mevzu her tarafa supersarj koyarak alt yapı oluşturduğunu zannediyorsan ne dememi istersin, o supersarja elektrik nereden geliyor acaba şimdiki santraller bu elektrik ihtiyacını karşılayabilir mi diye insan bir düşünür ama nerede, istediğin evrende yaşamaya devam et, bu işler için daha erken alman otomobil devlerinden iyi biliyorsun, japonlardan, korelilerden iyi biliyorsun bu kafayla devam et.
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meshutx 1 yıl horizons2
horizons2
Ben sakinim sen fazla atıp tutma, bu araçlar lithium pille enerjiyi depoluyorlar, piyasaya sürülecek tüm araçları lithium pil ile üretecek kadar lithium rezervi yok dünyada, bu elementinin fiyatları bundan etkilenmeyecek yani, bol bol var nasıl olsa. İkincisi git araştır bu piller üretilirken atmosfere salınan gazlar yakıtlı bir aracın 10 yıllık zararına eşit derece zehir saçıyor bundan etkilenmiş olabilir beynin üstelik bu pillein geri dönüşümü mümkün değil. Üçüncü bir diğer mevzu her tarafa supersarj koyarak alt yapı oluşturduğunu zannediyorsan ne dememi istersin, o supersarja elektrik nereden geliyor acaba şimdiki santraller bu elektrik ihtiyacını karşılayabilir mi diye insan bir düşünür ama nerede, istediğin evrende yaşamaya devam et, bu işler için daha erken alman otomobil devlerinden iyi biliyorsun, japonlardan, korelilerden iyi biliyorsun bu kafayla devam et.

1- Lityumun biteceğine dair kanıt sunman lazım. Lityumdan daha çok Nikel ve Cobalt kullanılıyor elektrikli araç pillerinde. Şuan tüm dünyada bulunan petrol rezervleri 50 yılda biter demek imkansızsa lityum yetmez demek de imkansız.
2- Bir elektrikli araç bir dizel araçtan ömrü boyunca ortalama %45 daha az CO2 salıyor çevreye. Üstelik buna PİL ÜRETİM SÜRECİ dahil.
transportenvironment.org/...
Bu araştırmayı oku grafiği gör. Sonra yorumunu yaparsın.
3- ABD, Almanya, Türkiye bu üç ülkede de elektrik tüketim grafiği genel olarak aynı, ortalamada kurulu güç kapasitesinin %38 ini kullanıyor bu üç ülke de. Peak olarak %50-60 aralığına çıkılıyor, en hafif vakitlerdeyse %20 civarlarına iniyor.
forum.donanimhaber.com/...
Burada yazdığım mesajı da okursan Türkiye'nin elektrik kapasitesini görürsün.
(Beynimle ilgili yazdığını gördüm her ne kadar mesajı hemen değiştirsende yaptığın ayıp.)
Senin seviyesizce, kaynak belirtmeden yazdığın mesajlara bu şekilde uğraşıp cevap veriyorsam tek nedeni var. Ben sadece ülkemi düşünüyorum. Burada okuyan birkaç kişi ülkemizin buna uygun olduğunu ve elektrikli araçların Türkiye için elzem olduğunu anlasın yeter. Elektrikli araç üreten birçok firma var beni sadece biri ilgilendirmiyor hepsi ilgilendiriyor. Almanlardaki bu ağırdan almayı desteklemiyorum yaptıklarını sevmiyorum. Elektrikli araçların enerjiyi dışarıdan alıyor olsak bile cari açığımızı düşüreceğini biliyorum bu nedenle destekliyorum.
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Torlak Kemal 1 yıl horizons2
horizons2
Ben sakinim sen fazla atıp tutma, bu araçlar lithium pille enerjiyi depoluyorlar, piyasaya sürülecek tüm araçları lithium pil ile üretecek kadar lithium rezervi yok dünyada, bu elementinin fiyatları bundan etkilenmeyecek yani, bol bol var nasıl olsa. İkincisi git araştır bu piller üretilirken atmosfere salınan gazlar yakıtlı bir aracın 10 yıllık zararına eşit derece zehir saçıyor bundan etkilenmiş olabilir beynin üstelik bu pillein geri dönüşümü mümkün değil. Üçüncü bir diğer mevzu her tarafa supersarj koyarak alt yapı oluşturduğunu zannediyorsan ne dememi istersin, o supersarja elektrik nereden geliyor acaba şimdiki santraller bu elektrik ihtiyacını karşılayabilir mi diye insan bir düşünür ama nerede, istediğin evrende yaşamaya devam et, bu işler için daha erken alman otomobil devlerinden iyi biliyorsun, japonlardan, korelilerden iyi biliyorsun bu kafayla devam et.

Lityum rezervleri elektrikli otomobil dönüşümü için yeterli. Bazı çevreler lityum kıtlığı yaşanacağını düşünüyor ama bunun sağlam dayanakları yok. Aşağıdaki siteye göre 100 tane Tesla Gigafactory kurulsa dahi mevcut dünya rezervleri (39,5 milyon ton) 50 yıl yetecek kadar lityum içeriyor. Ama önümüzdeki bir kaç yıl içinde üretim talebe yetişmeyeceği için lityum darboğazı yaşanabilir fakat bu geçicidir, şu an kullanılmayan lityum yatakları devreye alındıkça dar boğaz ortadan kalkar. Yani önümüzdeki 40-50 yıl için yetecek kadar lityum var.
greentechmedia.com/...
İkincisi, lityuma alternatif, doğada bol bulunan sodyum veya sülfür gibi ucuz hammaddeye dayalı bataryalar yolda, lityum kader değil. Talep varsa inovasyon da olacaktır. Yeni pil teknolojilerinin eli kulağında.
Elektriğin yetmeyeceği ise bir şehir efsanesinden ibarettir, var olan gerçeklikle hiç bir alakası yoktur.
Tek bir Lityum pil üretiminde bir dizel arabanın 10 yıllık CO2 salınımı kadar CO2 salınımı yapıldığı da doğru değildir. Madem durum bu, o zaman pilli saat, cep telefonu, tablet ve notebook da kullanmayalım, var mısın? En kötü senaryoda dahi bir elektrikli otomobil fosil yakıtlı olandan daha az CO2 salınımına yol açmaktadır. Bu uydurmanın kaynağı nedir bilmiyorum, öğrenmek isterim. Bana bir kaynak gösterir misin?
Bunlara inanıyprsun diye ben sana petrol lobisinin etkisinde kalıyorsun demiyorum. Senin de insanlara bu tür yakıştırmalar yapmaman gerekir. Tesla babamızın malı değil, biz hepimizin ortak geleceği için kaygılandığımızdan daha çevreci olduğu bariz olan elektrikli otomobillere destek veriyoruz. Dünya iyiye gitmiyor. Bu gidişat sürerse elektrikli otomobil bile kurtuluş olmayacak, çok daha radikal bir önlem olarak hususi araçların tümden yasaklanması ve sadece toplu taşıma gündeme gelebilir. Şu an yollarda olabilecek en verimsiz taşımacılığı yapıyoruz, 1,5-2 tonluk otomobillerin her birinde 1 bilemedin 2 kişi seyahat ediyor. İsrafa bakar mısın!
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Guest-F2673E0F4 1 yıl horizons2
Hocam kusura bakmada bazı dediklerin cidden sallamasyon. Lityum rezervi hakkında dediklerin doğru fakat daha ucuz çıkarması etrafı cok kirletmeyen örneğin aluminum gibi malzemelerden pil uretilmeye çalışılıyor ki uretilecektir ve elimize 7 yil icinde gececektir çünkü talep artıyor. Pil uretimi evet cevreyi kirletiyor fakat dediğiniz miktarda değil nedense benzinli otomobil uretilirken biz petrolün çıkarılırken etrafı kirletmesinden bahsediyor muyuz? Kac kere tanker kazası yüzünden okyanuslarimiza petrol bulaştı. Rezervleri bitti diye Amerika taş kirma yontemine geçti tas kirma yontemi yüzünden suanda tüm yer alti suları kirlendi ve ilerde ne olacağı belli değil ayrıca elektrigin kirli kaynaklarla üretildiğini soylemissiniz fakat petrol cikarilmasi icin kullanilan elektrigi isin icine katmamissiniz petrolun çıkarılması icin kullanilan elektrikle dunyadaki tüm arabalar elektrikli olsa onların ihtiyacını birkac yil karsilamaya yetiyor. Şimdi diyeceksiniz piller kirli hidrojene geçelim hidrojen 1 tesiste uretilip tasinabilecek durumda değil üretildiği yerde kullanilmasi lazım bu yuzden hidrojen dolum istasyonları elektroliz i orda yapıp ihtiyaci kadsr üretiyor. Elektroliz yöntemi cok verimsiz fazla elektrik harcanıyor hidrojen fuel cell suanki benzinli motorlardan bile verimsiz bu kadar verimsiz bir yakıtı neden pilli elektrikli araçlara tercih edelim ki? Suanki pilli elektrikli araclar hem elektrigin uretimi hemde piller yüzünden kötünün iyisidir (iskandinavya haric bu taraftaki ulkelerin elektrik uretiminin %50 den fazlası yenilebilir enerjidir) fakat 25 yil sonra hem batarya hemde elektrik uretimi yontemleri değişeceği icin en iyi secenek haline gelecektir günümüz standartinda dusunmeye gerek yok son 4 yilda bile gunes panelleri ciktiktan 30 yil sonraki gelistirilmis verimliliginden daha cok arttırıldı verimliligi. 1960 yilinda %14 verimlilikle çıktı 1992 yilinda %15.8 oldu verimlilik 30 yilda ufacık artmis simdi devam ediyorum 2012 de %17.8 2015 te %18.2 2015 te %22 %22.5 %22.8 ve 2017 de %29 a kadar ulaştı hele laboratuvarda %49 gibi bir verimlilige ulaşıldı artık saydam güneş panelleri falanda cikiyor goktelenlerin o koca cam yüzeyinin gunes paneli oldugunu düşünün 15 yil sonra her bina kendi enerjisinin büyük bir çoğunluğunu karşılamış olacak kisacasi elektrikli arabalar hem ses kirliliğini hemde hava kirliliğini azaltacak hemde arabalar daha kompakt tasarlanabilecek o koca on kaputa ihtiyaç yok motor olmadığı icin.
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TheStarBox 1 yıl
Söylediklerinde doğruluk payı vardır elbet ama bana göre büyük firmalarin elektrikli araba üretmeyi geciktirmesinin tek nedeni dünyayı yöneten ve tasmalarını elinde tutan petrol şirketleri.
Düşünsenize bir anda kimse benzinli arabaya binmezse uğruna milyonlarca insanı katlettikleri o siyah zehir ne işe yarar ki?
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