BMW'den önemli karar: Elektrikli otomobil üretimi 2020'ye ertelendi

Tamamen elektrikli otomobillere yönelik talep artmaya devam ederken, birçok otomobil üreticisi pastadan pay kapabilmek için araçlarını bir an önce piyasaya sürmek istiyor. Ancak bu durum tüm üreticiler için geçerli değil. Alman otomobil devi BMW, elektrikli otomobillerinin 2020 yılına kadar seri üretime girmeyeceğini söyledi. Şirketin elektrikli otomobil seri üretimi için aceleci davranmamasının sağlam bir nedeni var.

BMW, 2020 yılına kadar elektrikli otomobil seri üretimi yapmayacağını çünkü şu anda sahip olduğu teknolojinin seri üretim için yeterince kârlı olmadığını söyledi. Şirketin CEO'su üretim maliyetlerindeki yükseklik sebebiyle bu süreci ertelediklerini açıkladı.

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"BMW, bu yıl bir dizi elektrikli araç konsepti tanıtacak"

BMW, mobilitenin geleceğini tanımlayacak bu yeni nesil teknoloji üzerindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 2013 yılında ilk elektrikli otomobilini tanıtan şirket o zamandan bu yana elektrikli otomobiller için daha verimli ve ölçeklenebilir bir platform oluşturmak için pil, elektrik motoru ve yazılım teknolojilerini geliştirme uğraşında.

BMW maliyet açısından uygun zamanı bekliyor

Mayıs'ta showroom'lardaki yerini alacak i8 Roadster modeli dördüncü nesil elektrikli araç teknolojisiyle donatıldı. Ayrıca önceki versiyona göre yüzde 40 daha fazla menzil sunuyor. BMW CEO'su Harald Krueger "Beşinci nesil çok daha rekabetçi bir maliyet imkanı sağlayacağı için beklemek istedik. Dördüncü nesil ile üretimi arttırmak istemiyoruz" dedi.

Krueger, BMW'nin dördüncü ve beşinci nesil elektrikli araç teknolojisi arasındaki maliyet avantajının yüzde cinsinden “iki haneli" rakamlara ulaştığını belirterek "Eğer yarışı kazanmak istiyorsanız, segmentte en uygun maliyeti yakalamalısınız, aksi halde hacmi yükseltemezsiniz" ifadelerini kullandı.

https://www.businesslive.co.za/bd/companies/2018-03-22-bmw-wont-mass-produce-evs-until-2020-as-scaling-up-now-would-not-be-profitable/