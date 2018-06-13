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2019 Skoda Superb hibrit motorla test ediliyor

2019 Skoda Superb modeli için Passat GTE'den ödünç alınan hibrit sistemin 1.5 litrelik TSI motor kullanması bekleniyor. Üstelik elektrikli menzil de 50 km'den 70 km'ye çıkarılacak. İşte 2019 Superb:
11 ay
6,4b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Skoda Superb hibrit motorla test ediliyor
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Volkswagen Grubu’nun en önemli markalarından biri olan Skoda, amiral gemisi modeli Skoda Superb’i 2019 yılı için makyajlamaya hazırlanıyor. İç ve dış yüzünde bazı güncellemeler yapılması beklenen 2019 Skoda Superb ile gelen en büyük yenilik ise hibrit teknolojisi olacak.

Diğer makyaj operasyonları gibi ön ve arka yüzünde küçük değişiklikler yapılması beklenen 2019 Skoda Superb’in kabin tarafında da Volkswagen Grubu’nun yeni bilgi eğlence sistemiyle donatılacağı düşünülüyor. Bunların yanı sıra var olan motor yelpazesinde de küçük iyileştirmeler yapılacak.

Kaputun altındaki değişikliklere gelecek olursak, 2019 Skoda Superb’in şimdiki 1.4 TSI motordan kurtulup Volkswagen Grubu’nun silindir deaktivasyon özelliğine sahip yeni 1.5 litrelik TSI ACT motoruna geçiş yapması bekleniyor. Daha da önemlisi, yeni Superb’in kaputu altında Passat GTE’den ödünç alınan plug-in hybrid sistem bulunacak.

Passat GTE’den alınan hibrit sistemin 2019 Skoda Superb’e yeni 1.5 litrelik TSI motor üzerinden uyarlanması bekleniyor. Elektrikli motorla eşlenen bu içten yanmalı motor sayesinde totalde 215 beygirlik güç çıkışı sağlanacak. Passat GTE’de 50 km elektrikli menzil sunan 9.9 kWh’lık batarya paketi de güncellenerek menzili 70 km’ye çıkaran 13 kWh’lık bataryaya geçiş yapılacak.

Hibrit sisteme 2019 Superb ile geçiş yapan Skoda’nın tek endişesi hibrit dolayısıyla artan fiyatlara müşterilerin olumsuz tepki vermesi. Eğer beklendiği gibi olumlu geri dönüş alınırsa, Kodiaq ve Karoq modellerinin de hibrit türevlerini ilerleyen zamanlarda görebileceğiz. Şirket aynı zamanda 2020 yılında tam elektrikli bir modeli de tanıtmayı planlıyor.


https://www.carscoops.com/2018/06/facelifted-2019-skoda-superb-caught-undisguised-will-get-hybrid-powertrain/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
false6 3 ay
Önce Dsg'yi düzeltsin şıkoda
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porsoro 3 ay
Bu arabayla ilgili bir gelişme var mı acaba?
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catalyst 11 ay
Hibrit araçlarda vergi avantajı var. Toyota peynir ekmek gibi satıyor. Doğru fiyatla konumlandırılırsa satmaması için bir sebep yok.
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elcas 11 ay
hibritin kapasitesi çok iyi. geçiş döneminde en mantıklı tercih olacaktır. ama fiyat bize yine uymaz.
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Ve yine aras kargo rezaleti
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