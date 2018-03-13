2019 Toyota RAV4'ün teaser görüntüsü paylaşıldı

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Rekabetin gittikçe kızıştığı SUV segmentinde yarışın içinde kalabilmesi için yeniden elden geçirilen 2019 Toyota RAV4 üzerindeki örtü çok yakında kalkıyor. Japon üretici, beşinci nesil SUV’u bu ayın sonunda, 28 Mart tarihinde kapılarını açacak olan 2018 New York Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkaracak.

Japon üretici, paylaştığı teaser ile birlikte 2017 yılında dünyanın en çok satan SUV’u olma özelliği taşıyan Toyota RAV4’ün beşinci neslinin 28 Mart tarihinde dünya prömiyerini gerçekleştireceğini açıkladı. Paylaşılan teaser görüntüsünde yalnızca aracın gün batımı sırasında yandan çekilmiş bir silüeti bulunuyor.

FT-AC konseptinden esintiler

Teaser’in yanı sıra daha önce yakalanan casus görüntülere göre 2019 Toyota RAV4’ün geçtiğimiz yıl Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilenen FT-AC konseptinin tasarımından esinleneceği düşünülüyor. Bunun yanında, beş yıldır satışta olan şimdiki modelin mirasçısı olacak aracın Prius, CH-R ve yeni Auris modellerindeki TNGA platformunu paylaşacağı biliniyor.

İki hibrit seçeneği

2019 Toyota RAV4’ün kaputun altında iki farklı hibrit seçeneğiyle satışa sunulacağı düşünülüyor. Bunlardan bir tanesi Prius modelinin popüler 120 beygir güç üreten 1.8 litre hibrit motoru, diğeri ise yeni Auris ile birlikte gelecek 180 beygir güç üreten 2.0 litre hibrit motor olması bekleniyor. Hibrit motorların yanı sıra tek bir benzinli motor seçeneğinin sunulması beklenirken, bunun yeni Auris ve CH-R modellerindeki 1.2 litre turbo beslemeli motorla aynı olacağı düşünülüyor.

http://www.autoexpress.co.uk/toyota/rav4/102956/new-2019-toyota-rav4-teased-ahead-of-new-york-motor-show