2019 Volkswagen Arteon Amerika yollarına çıkıyor

2019 Volkswagen Arteon’un Amerika için hazırlanan modelinde SE, SEL, ve Premium olmak üzere üç farklı versiyon sunuluyor. Ancak bu üç versiyonda da tek bir motor seçeneği bulunuyor. Tüm bu versiyonlara güç verecek olan 2.0 litre turbo dört silindirli motor 268hp güç ve 350Nm tork üretiyor. Üretilen bu güç tekerleklere sekiz ileri otomatik şanzımanla aktarılırken, müşterilere önden veya dört tekerden çekiş seçeneği de sunuluyor.
Arteon’ların standart donanımları arasında ısıtmalı ön koltuklar, Led farlar, arka çarpışma asistanı, otonom acil durum freni, kör nokta uyarı sistemi, ve AndroidAuto/Apple CarPlay destekli 8.0 inç dokunmatik ekran yer alıyor.
Adaptif hız kontrolü, Volkswagen’in dijital kokpit full LED gösterge paneli, panaromik sunroof, havalandırmalı ön koltuklar, masaj yapan sürücü koltuğu, ve ısıtmalı arka koltuklar ise opsiyon listesinde yer alıyor.
Volkswagen, Arteon’un Amerika’daki satış fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ancak, önümüzdeki sonbahardan itibaren satışa çıkacak aracın en az $35,000 olması bekleniyor.
http://www.motortrend.com/news/2019-volkswagen-arteon-makes-u-s-debut-in-chicago/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vw önce arteon un işçilik hatalarını düzeltsin (kapı çizgisi vs) tabi iihs deki çarpışma testinde kopan kapisinida unutmamak lazım :))
Not : mustang inda çarpışma testi kötü ama genede arteon a tercih ederim motor ve tasarımı yeter :))