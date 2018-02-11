2019 Volkswagen Arteon Amerika yollarına çıkıyor

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CC modeli yerine Volkswagen’in amiral gemisi sedan bayrağını devralan Arteon, 2019 model yılı için 2018 Chicago Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Amerika pazarı için hazırlanan araç bu yılın üçüncü çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak.

2019 Volkswagen Arteon’un Amerika için hazırlanan modelinde SE, SEL, ve Premium olmak üzere üç farklı versiyon sunuluyor. Ancak bu üç versiyonda da tek bir motor seçeneği bulunuyor. Tüm bu versiyonlara güç verecek olan 2.0 litre turbo dört silindirli motor 268hp güç ve 350Nm tork üretiyor. Üretilen bu güç tekerleklere sekiz ileri otomatik şanzımanla aktarılırken, müşterilere önden veya dört tekerden çekiş seçeneği de sunuluyor.

Arteon’ların standart donanımları arasında ısıtmalı ön koltuklar, Led farlar, arka çarpışma asistanı, otonom acil durum freni, kör nokta uyarı sistemi, ve AndroidAuto/Apple CarPlay destekli 8.0 inç dokunmatik ekran yer alıyor.

Adaptif hız kontrolü, Volkswagen’in dijital kokpit full LED gösterge paneli, panaromik sunroof, havalandırmalı ön koltuklar, masaj yapan sürücü koltuğu, ve ısıtmalı arka koltuklar ise opsiyon listesinde yer alıyor.

Volkswagen, Arteon’un Amerika’daki satış fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ancak, önümüzdeki sonbahardan itibaren satışa çıkacak aracın en az $35,000 olması bekleniyor.

http://www.motortrend.com/news/2019-volkswagen-arteon-makes-u-s-debut-in-chicago/