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2019 Volkswagen Arteon Amerika yollarına çıkıyor

Volkswagen, CC modelinden amiral gemisi bayrağını devralan Arteon modelinin Amerika'ya özel bir versiyonunu Chicago'da tanıttı. Araç, sonbaharda Amerika yollarında olacak.
1 yıl
11,1b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Volkswagen Arteon Amerika yollarına çıkıyor
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CC modeli yerine Volkswagen’in amiral gemisi sedan bayrağını devralan Arteon, 2019 model yılı için 2018 Chicago Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Amerika pazarı için hazırlanan araç bu yılın üçüncü çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak.

2019 Volkswagen Arteon’un Amerika için hazırlanan modelinde SE, SEL, ve Premium olmak üzere üç farklı versiyon sunuluyor. Ancak bu üç versiyonda da tek bir motor seçeneği bulunuyor. Tüm bu versiyonlara güç verecek olan 2.0 litre turbo dört silindirli motor 268hp güç ve 350Nm tork üretiyor. Üretilen bu güç tekerleklere sekiz ileri otomatik şanzımanla aktarılırken, müşterilere önden veya dört tekerden çekiş seçeneği de sunuluyor.

Arteon’ların standart donanımları arasında ısıtmalı ön koltuklar, Led farlar, arka çarpışma asistanı, otonom acil durum freni, kör nokta uyarı sistemi, ve AndroidAuto/Apple CarPlay destekli 8.0 inç dokunmatik ekran yer alıyor.

Adaptif hız kontrolü, Volkswagen’in dijital kokpit full LED gösterge paneli, panaromik sunroof, havalandırmalı ön koltuklar, masaj yapan sürücü koltuğu, ve ısıtmalı arka koltuklar ise opsiyon listesinde yer alıyor.

Volkswagen, Arteon’un Amerika’daki satış fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ancak, önümüzdeki sonbahardan itibaren satışa çıkacak aracın en az $35,000 olması bekleniyor.


http://www.motortrend.com/news/2019-volkswagen-arteon-makes-u-s-debut-in-chicago/ Yorum Yaz
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Gitsin Usa ya da aynı/benzer fiyattaki ford mustang~taurus , chevrolet camaro~impala, dodge challenger~charger ve cadillac ats den tokat yesin otursun :)))
vw önce arteon un işçilik hatalarını düzeltsin (kapı çizgisi vs) tabi iihs deki çarpışma testinde kopan kapisinida unutmamak lazım :))
Not : mustang inda çarpışma testi kötü ama genede arteon a tercih ederim motor ve tasarımı yeter :))
Gitsin Usa ya da aynı/benzer fiyattaki ford mustang~taurus , chevrolet camaro~impala, dodge challenger~charger ve cadillac ats den tokat yesin otursun :)))...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Barni Moloztaş 1 yıl
Valla 300.000'e ww gördük ya
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serafon 1 yıl
Biz ne kadar zenginiz ya!!! Ya kardeşim artık bırakın onu bunu, yeter!!! Bir nesil 28 şubat döneminde, bir nesil bu dönemde gitti; bu 40-50 yıl demek! Yeter artık kaliteli eğitime, kaliteli sanayiye, kaliteli ticarete, kaliteli devlete odaklanın, yeter! Bırakın artık geçici şantaj montaj işleri!!!
Biz ne kadar zenginiz ya!!! Ya kardeşim artık bırakın onu bunu, yeter!!! Bir nesil 28 şubat döneminde, bir nesil bu dönemde gitti; bu 40-50 yıl demek! Yeter art...
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scorpion20 2 ay
ben sıfırları sayamadım
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termo35 2 ay
Amerika'ya satılan araçlar her zaman işçilik olarak daha özensiz olmuştur, Arteon gibi Avrupa specleri bile özensiz bir arabada bu daha belirgin olarak ortaya çıkmış. Daha lansman aracının bagaj kapagı stopla boyle orantısızsa geriye kalan araçları tahmin bile etmek istemiyorum. Asıl üzücü olan ise bu arabanın ülkemizde 400bin küsur TL'ye satılması..
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Max_Kolesne 2 ay
Volkswagen Amerika'daki cop marka imajini duzeltmedigi surece Ferrari kalitesinde araba yapsin yine satmaz. Arabalara 6 sene / 115k km full garanti vermesine ragmen kimse elini surmuyor.
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spirituals 1 yıl
En üst paketi 360 380 bin TL VW olabilir mi arkadaş ? Pheaton vardı bir ara. O cihaz güzeldi mesela. Gene de bir BMW Audi Mercedes hatta Volvo kalitesinde değil. O paralara cidden yazık. BMW 5 MERCEDES E AUDİ 6 Serisi ile aynı fiyata VW mi olur ?
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4007 1 yıl
Halt yemeye gidiyor ABD ye..
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bluerdem 1 yıl
Sağ stop orantısız mı yoksa bagaj kapağı mı açık kaldığı için öyle görünüyor acaba?
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suslu76 1 yıl
Mustang ile Camaro, Arteon'un hedefledigi kitleye hitap eder mi bilmem ama Chevy Impala, Ford Taurus, Toyota Avalon, Buick Lacrosse gibi saglam oyuncular var. Turkiye'de 243.900'den basliyor diye gorunuyor.
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BekirTemel 1 yıl
bazı renkler hemen hemen tüm araçları çok güzel gösteriyor yav
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Gitsin Usa ya da aynı/benzer fiyattaki ford mustang~taurus , chevrolet camaro~impala, dodge challenger~charger ve cadillac ats den tokat yesin otursun :)))
vw önce arteon un işçilik hatalarını düzeltsin (kapı çizgisi vs) tabi iihs deki çarpışma testinde kopan kapisinida unutmamak lazım :))
Not : mustang inda çarpışma testi kötü ama genede arteon a tercih ederim motor ve tasarımı yeter :))
1 Yanıt Yanıtla +12
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bilalMW 2 ay zolzauza
doğan kabak'a çıkan dinazor fast and bold'dan öğrenmiş yazmışsın. Doğru Amerikalılar öyle güzel araç üretiyor ki parası olan amerikalı import abaraya biniyor.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Valla 300.000'e ww gördük ya
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Kerim5100 1 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

Valla 300.000'e ww gördük ya

300.000 birşey değil ki... Touareg 650bin liradan başlıyor neredeyse
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