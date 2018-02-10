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Tata, Yeni Delhi'de iki yeni konsept aracını tanıttı

Hintli üretici, ülkesinin başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2018 Auto Expo'da bir SUV ve bir hatchback olmak üzere iki yeni konsept tanıttı. H5X ve 45X adındaki konseptler dikkatleri üzerine topladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tata, Yeni Delhi'de iki yeni konsept aracını tanıttı
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Tata, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de otomobil severlere kapılarını açan 2018 Auto Expo’da çatısı altındaki Jaguar-Land Rover esintileri taşıyan iki yeni konsept aracını tanıttı. Belki de üreticinin şimdiye kadarki en iyi konseptleri arasında sayılabilecek bu araçlar bir lüks SUV ve bir hatchback modelden oluşuyor.

Parlak turuncu rengiyle dikkat çeken H5X adındaki beş kişilik lüks SUV konsepti, biraz da olsa Range Rover Evoque modelini hatırlatıyor. Ayrıca araç, sürpriz olmayan bir şekilde bu popüler modelin sahip olduğu platformun bir türevine dayanıyor.

Jaguar-Land Rover esintileri görülüyor 

Tata’nın belirttiğine göre H5X konsepti, şirketin yeni nesil Optimal Modular Efficient Global Advanced (OMEGA) mimarisi üzerine inşa edilen ilk model olarak karşımıza çıkıyor. Bu platformun, Land Rover Discovery Sport ve Jaguar E-Pace modellerinin de temelini oluşturan D8 platformundan türetildiği söyleniyor.

4575mm uzunluğa, 1960mm genişliğe, 1686mm yüksekliğe ve 2740mm aks mesafesine sahip H5X konseptini, bu ölçülerle Evoque modelinden 205mm daha uzun, 25mm daha ince, ve 51mm daha yüksek olduğu görülüyor. Ayrıca, fazladan sunduğu 80mm aks açıklığıyla da arkada daha iyi bir diz mesafesi sunabileceği düşünülüyor.

Tata’nın belirttiğine göre H5X konsepti iç tarafta bağlanabilirlik ve bilgi-eğlence konusunda en son teknolojiler ile donatıldı. Kaputun altında dizel motorun bulunacağı biliniyor, ancak henüz hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Fuarda tanıtılan bir diğer konsept olan 45X hatchback ise yeni Agile Light Flexible Advanced mimarisi üzerine kurulu. Bu konsept konusunda oldukça iddialı olan Hintli üretici, 45X’in şehir arabalarının tasarım anlayışını yeniden şekillendireceğine ve endüstrinin kurallarını yeniden yazacağına inanıyor.

Spor fastback görünümlü aracın tasarım tarafında ince çift LED farları, yan aynalar yerine kullanılan kameraları, ve 20 inç alaşım jantları dikkat çekiyor. İç tarafta ise yenilikçi teknolojilerin ve sıradışı bir bilgi-eğlence sisteminin sunulduğu iddia ediliyor.

Tata 45X konseptinin boyutları ise 4253mm uzunluk, 1850mm genişlik, 1451mm yükseklik, ve 2630mm aks mesafesi olarak ölçülüyor.


http://www.caradvice.com.au/621165/tata-45x-h5x-concepts-revealed/ Yorum Yaz
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toysican 1 yıl en beğenilen
İneğe tapan Hindistan bile yerli aracını yaptı, uzaya çıktı, bilime önem vermeye başladı. Bide bize bak, kandırılan siyasiler, diyanetin skandal fetvaları, yerlerde sürünen insan hakları ve hukuk sistemi.
İneğe tapan Hindistan bile yerli aracını yaptı, uzaya çıktı, bilime önem vermeye başladı. Bide bize bak, kandırılan siyasiler, diyanetin skandal fetvaları, yerl...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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10ff 1 yıl
varsın çakma olsun. bize bakin hala bir sey uretemiyoruz.
işiniz gücünüz eleştirmek...
1 Yanıt Yanıtla +32
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hidrojennn 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Hyundai'ın yeni araçlarının çakmaları bunlar :D

landrover ve jaguar tata'nın markaları, hyundai'den birşey çalmasına gerek yok. landrover ekibi tasarlamıştır.
Kerim5100Hyundai'ın yeni araçlarının çakmaları bunlar :Dlandrover ve jaguar tata'nın markaları, hyundai'den birşey çalm...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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x2yk 1 yıl
Konsept ama güzel olmuş buna benzer gerçeği çıkarsa başırılı bulurum..
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ileri iade 1 yıl
biz afganistan, arabistan, yemeni örnek alırız.onlar araba yapıyormu yok, bilim varmı yok.orda ne var imam hatip var ve din var.bizimde idolümüz onlar
1 Yanıt Yanıtla +1
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hidrojennn 1 yıl ileri iade
imam hatipleri 1924'te Atatürk açmıştır. amacı dini eğitimin devlet eliyle doğru bir şekilde yapılmasıydı. Atatürk diyanet işlerini aynı tarihte 1924 kurarak imamları devlet memuru yaparak maaşa bağladı. osmanlı zamanında imamların maaşı yoktu. bu da imamların bazı çevreler tarafından kullanılarak manipüle yapmasına yol açıyordu. Atatürk'ün amacı dinin kullanılması engellemek ve devlet eliyle dini bilgisi olan imam yetiştirmekti. Atatürk gibi büyük ve benzerlerinden çok zeki bir liderin yaptıklarını sorgulamamak, aşağılamamak lazım. dediğin ülkelerde imam hatip lisesi karşılığı bir kurumun olduğunu sanmıyorum.
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stalker(1979) 1 yıl
Ben ne diyorum millet ne diyor. İşi iyice siyasete vurmuş millet. Yerli otomobil konusu Türkiye'nin meselesi olmalı bence. Siyasete indirgenmemeli. Ancak Türkiye de ne siyasete alet edilmiyor ki millet alışmış işte lanet olsun ne yapalım?
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kaptanos 1 yıl
Tata'ya bak ne tasarım yapmışlar. Arabaların ikisi çok güzele benziyor.
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Lumibrite 1 yıl
Tata,Hindistan'da ençok araç satan firma.Lüks segmentte de Jaguar,Landrover'la yer alıyor...Şimdi işler değişiyor galiba.Tata'da da konsept değişikliğine gitmiş gibiler.
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stalker(1979) 1 yıl
Adamlar bastılar parayı Land Rover ve jaguar ı satın aldılar. Şimdi meyvelerini toplama zamanı. Türkiye olarak Rover,Opel,Saab,volvo veya proton'u satın alabilirdik. Hepsi tek tek satıldı. Sıfırdan yapmaktansa böyle satın almalar daha mantıklıydı. Umarım bizim yerli otomobil projesi seçim vaadi olarak kalmaz ve yapılır.
2 Yanıt Yanıtla +1
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T Square 1 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Adamlar bastılar parayı Land Rover ve jaguar ı satın aldılar. Şimdi meyvelerini toplama zamanı. Türkiye olarak Rover,Opel,Saab,volvo veya proton'u satın alabilirdik. Hepsi tek tek satıldı. Sıfırdan yapmaktansa böyle satın almalar daha mantıklıydı. Umarım bizim yerli otomobil projesi seçim vaadi olarak kalmaz ve yapılır.

Öyle olur mu hiç hacı. Türkiye o markalardan birisini satın alırsa diyanete nasıl 7 milyar lira bütçe ayırabilecek. Tubitak gibi kurumlara da daha bol bol okunmuş fasulye ar ge lerinin devam etmesi gerekiyor.
Yanıtla +7
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1ses1 1 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Adamlar bastılar parayı Land Rover ve jaguar ı satın aldılar. Şimdi meyvelerini toplama zamanı. Türkiye olarak Rover,Opel,Saab,volvo veya proton'u satın alabilirdik. Hepsi tek tek satıldı. Sıfırdan yapmaktansa böyle satın almalar daha mantıklıydı. Umarım bizim yerli otomobil projesi seçim vaadi olarak kalmaz ve yapılır.

Bak şimdi yanlışın var bizde satın aldık ama. 40 milyar dolar verdik milyonlarca Suriyeli aldık . . . . . . . . .
Yanıtla +6
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10ff 1 yıl
varsın çakma olsun. bize bakin hala bir sey uretemiyoruz.
işiniz gücünüz eleştirmek...
1 Yanıt Yanıtla +32
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gxhero 1 yıl 10ff
Dostum eleştiriyoruz da boşa değil ki bu adamlar üç kuruşluk araçlar üretip sermaye geliştirip büyürken hani mantıklı olan bu, bizimkiler gidip yurt dışından saçma salak projeleri alıp getiriyor tasarım bile eklemeden yerli milli diyerek oy devşirme peşin düşüyorlar. "Söylesek tesiri yok, söylemsek gönül razı değil."
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Kerim5100 1 yıl
Hyundai'ın yeni araçlarının çakmaları bunlar :D
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hidrojennn 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Hyundai'ın yeni araçlarının çakmaları bunlar :D

landrover ve jaguar tata'nın markaları, hyundai'den birşey çalmasına gerek yok. landrover ekibi tasarlamıştır.
1 Yanıt Yanıtla +8
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mamlamoz 1 yıl
Toyota Chr danda esinlenmisler gibi.
Yanıtla +3
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toysican 1 yıl en beğenilen
İneğe tapan Hindistan bile yerli aracını yaptı, uzaya çıktı, bilime önem vermeye başladı. Bide bize bak, kandırılan siyasiler, diyanetin skandal fetvaları, yerlerde sürünen insan hakları ve hukuk sistemi.
1 Yanıt Yanıtla +43
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darkaura 1 yıl toysican
toysican

İneğe tapan Hindistan bile yerli aracını yaptı, uzaya çıktı, bilime önem vermeye başladı. Bide bize bak, kandırılan siyasiler, diyanetin skandal fetvaları, yerlerde sürünen insan hakları ve hukuk sistemi.

bizim diyanete ayirdigimiz butceden daha az bir para ile (1.7 milyar dolar) hindistan marsa, aya arac gonderiyor, sayisiz uzay projesi olan koca bir kurumu finanse edebiliyor. hep derim, geri kalmislik bir toplumun kaderi degildir, kendi tercihidir.
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