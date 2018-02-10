Tata, Yeni Delhi'de iki yeni konsept aracını tanıttı

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Tata, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de otomobil severlere kapılarını açan 2018 Auto Expo’da çatısı altındaki Jaguar-Land Rover esintileri taşıyan iki yeni konsept aracını tanıttı. Belki de üreticinin şimdiye kadarki en iyi konseptleri arasında sayılabilecek bu araçlar bir lüks SUV ve bir hatchback modelden oluşuyor.

Parlak turuncu rengiyle dikkat çeken H5X adındaki beş kişilik lüks SUV konsepti, biraz da olsa Range Rover Evoque modelini hatırlatıyor. Ayrıca araç, sürpriz olmayan bir şekilde bu popüler modelin sahip olduğu platformun bir türevine dayanıyor.

Jaguar-Land Rover esintileri görülüyor

Tata’nın belirttiğine göre H5X konsepti, şirketin yeni nesil Optimal Modular Efficient Global Advanced (OMEGA) mimarisi üzerine inşa edilen ilk model olarak karşımıza çıkıyor. Bu platformun, Land Rover Discovery Sport ve Jaguar E-Pace modellerinin de temelini oluşturan D8 platformundan türetildiği söyleniyor.

4575mm uzunluğa, 1960mm genişliğe, 1686mm yüksekliğe ve 2740mm aks mesafesine sahip H5X konseptini, bu ölçülerle Evoque modelinden 205mm daha uzun, 25mm daha ince, ve 51mm daha yüksek olduğu görülüyor. Ayrıca, fazladan sunduğu 80mm aks açıklığıyla da arkada daha iyi bir diz mesafesi sunabileceği düşünülüyor.

Tata’nın belirttiğine göre H5X konsepti iç tarafta bağlanabilirlik ve bilgi-eğlence konusunda en son teknolojiler ile donatıldı. Kaputun altında dizel motorun bulunacağı biliniyor, ancak henüz hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Fuarda tanıtılan bir diğer konsept olan 45X hatchback ise yeni Agile Light Flexible Advanced mimarisi üzerine kurulu. Bu konsept konusunda oldukça iddialı olan Hintli üretici, 45X’in şehir arabalarının tasarım anlayışını yeniden şekillendireceğine ve endüstrinin kurallarını yeniden yazacağına inanıyor.

Spor fastback görünümlü aracın tasarım tarafında ince çift LED farları, yan aynalar yerine kullanılan kameraları, ve 20 inç alaşım jantları dikkat çekiyor. İç tarafta ise yenilikçi teknolojilerin ve sıradışı bir bilgi-eğlence sisteminin sunulduğu iddia ediliyor.

Tata 45X konseptinin boyutları ise 4253mm uzunluk, 1850mm genişlik, 1451mm yükseklik, ve 2630mm aks mesafesi olarak ölçülüyor.

http://www.caradvice.com.au/621165/tata-45x-h5x-concepts-revealed/