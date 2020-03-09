Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun global lansmanı 27 Mart'ta yapılacak

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Koronavirüs salgını, Mobil Dünya Kongresi 2020'nin iptal edilmesine yol açmış ve teknoloji şirketlerinin planlarını da alt üst etmişti. Bunlardan biri olan Xiaomi, Çin'de tanıttığı ancak global olarak lansmanını gerçekleştiremediği Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu 27 Mart'ta tanıtacak.

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Lansman çevrimiçi gerçekleştirlecek

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modelleri Mi 10 ve Mi 10 Pro, planlanandan bir ay sonra tanıtılmış olacak ve birkaç gün içinde de Avrupa'daki teknoloji mağazalarında satışa sunulacak. Bu arada cihazların Çin'deki satışları da devam ediyor. Xiaomi'nin Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu satışa sunmasının ardından cihazların saniyeler içinde tükendiğini de belirtelim.

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Şimdiye kadar Çin'de gerçekleşen satışlarda, daha uygun fiyatlı olan Mi 10'un önde olduğu belirtiliyor. Avrupa ve diğer ülkelerdeki satışların da buna paralel olacağı düşünülebilir. Xiaomi, 27 Mart'ta gerçekleştireceği etkinliği çevrimiçi düzenleyecek ve bu yayın YouTube, Twitter ve Facebook üzerinden canlı izlenebilecek.

https://news.1k.by/phone/Globalnyiii_zapysk_Xiaomi_Mi_10_i_Mi_10_Pro_sostoitsya_27_marta-74423.html

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