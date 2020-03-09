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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun global lansmanı 27 Mart'ta yapılacak

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin, Koronavirüs nedeniyle iptal edilen Mobil Dünya Kongresi 2020'de tanıtamadığı Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun global lansmanı 27 Mart tarihinde yapılacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun global lansmanı 27 Mart'ta yapılacak
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    Koronavirüs salgını, Mobil Dünya Kongresi 2020'nin iptal edilmesine yol açmış ve teknoloji şirketlerinin planlarını da alt üst etmişti. Bunlardan biri olan Xiaomi, Çin'de tanıttığı ancak global olarak lansmanını gerçekleştiremediği Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu 27 Mart'ta tanıtacak.

    Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen Meizu 17'nin yeni bir görseli paylaşıldı"

    Lansman çevrimiçi gerçekleştirlecek

    Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modelleri Mi 10 ve Mi 10 Pro, planlanandan bir ay sonra tanıtılmış olacak ve birkaç gün içinde de Avrupa'daki teknoloji mağazalarında satışa sunulacak. Bu arada cihazların Çin'deki satışları da devam ediyor. Xiaomi'nin Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu satışa sunmasının ardından cihazların saniyeler içinde tükendiğini de belirtelim.

    Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun global lansmanı 27 Mart'ta yapılacak
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    Şimdiye kadar Çin'de gerçekleşen satışlarda, daha uygun fiyatlı olan Mi 10'un önde olduğu belirtiliyor. Avrupa ve diğer ülkelerdeki satışların da buna paralel olacağı düşünülebilir. Xiaomi, 27 Mart'ta gerçekleştireceği etkinliği çevrimiçi düzenleyecek ve bu yayın YouTube, Twitter ve Facebook üzerinden canlı izlenebilecek.



    https://news.1k.by/phone/Globalnyiii_zapysk_Xiaomi_Mi_10_i_Mi_10_Pro_sostoitsya_27_marta-74423.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 1 hf.
    Kavisli olması haricinde güzel cihaz fakat tr de xiaomiler çok pahalıdan satışa çıkıyor. Bu telefonu samsung türkiye getirse 4500 lira fiyat çekerdi. S10 liteyi 5500 den getirmişler ki bildiğim kadarıyla s10 lite daha pahalı mi 10 dan
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    psicik96 (Gökhan S****) 1 hf.
    Sıkıntı yok kardeş 5 lira daha koy ayfon al . Bizim paramız kıymetli .
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