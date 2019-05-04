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2019'un ilk dört ayında en çok satan marka ve modeller

ODD'nin verilerine göre 2019'un ilk dört ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki döneme göre %47,97 küçüldü. Peki bu dönemde en çok hangi marka ve model satıldı? İşte detaylar:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019'un ilk dört ayında en çok satan marka ve modeller
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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı verilere göre, 2019’un Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları bir önceki yıla göre %47.45 oranında azalarak 93 bin 228 adet oldu. Aynı dönemde %49.73 gerileyen hafif ticari araç satışları da 26 bin 212 adette kaldı.

Marka bazında Renault, model bazında Fiat lider 

ODD’nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminin kazananı marka bazında Renault, model bazında ise Fiat oldu. Fransız üretici, ilk dört ayda 15 bin 214 satış gerçekleştirerek liderliği elden bırakmadı. Rakibinin ensesinde olan Fiat ise bu dönemde 14 bin 632 adet otomobil sattı. Bu iki ezeli rakibi 9 bin 285 adetle Volkswagen izlerken, Hyundai 6 bin 33 adetle dördüncü, Toyota ise 5 bin 446 adetle beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarını model bazında ele aldığımızda ise Fiat Egea Sedan, 13 bin 678 adet satarak en yakın rakibini ikiye katladı. Zaman zaman liderliğe oynayan Renault Megane Sedan 6 bin 73 adetle ikinci olurken, Fransız markanın bir başka modeli Clio 5 bin 839 adetle üçüncü sırada yer aldı. Yenilenen platformu ve hibrit versiyonuyla iki aydır satışta olan Toyota Corolla 4 bin 207 adetle dördüncü olurken, Honda Civic Sedan da 4 bin 102 adetle en çok satan beşinci model oldu.

Hibrit otomobil satışlarında hareketlilik 

2019’un Ocak-Nisan döneminde pazardaki en dikkat çekici gelişme hibrit otomobillerde yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bin 489 adette kalan hibrit otomobil satışları, aradan geçen bir yılın ardından %87.44 oranında artış göstererek 2 bin 791’e yükseldi. Bu sayede hibrit otomobillerin pazar payı %0.84’ten %2.99’a çıktı. Bu artışta iki ay önce satışa sunulan Corolla Hibrit’in büyük payı olduğu düşünülüyor.



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Spider_hip 2 hf. en beğenilen
Mercedes'in AMG GT 4 doors son modeli 672.000TL den ülkemize girdi. Süper bir araç.Yalnız devletimiz diyor ki bu aracı almak istiyorsanız önce bir 1.390.000TL(KDV+ÖTV) bana verin. Yani bu araçtan önce 2 tane bana alın, sonra 1 tane kendinize alabilirsiniz diyor. Yani 672.000 lik güzelim araç oluyor sana 2.100.000TL toplam. Güzelim ülkemizi, Bop la yıkacaz, hedef 2023 derken, harbidende getirdikleri durum iyice berbat. Üretim olmayınca, ancak böyle asalak gibi başkasının sırtına yapışıp, başkasının üretimi sayesinde para kazanmaya çalışırsın. Ula mercedes belki 200bin anca kazanıyor 675bine sattığı arabada. Diğer yandan hiç üretmeden 1.400.000 kazanmak.
Mercedes'in AMG GT 4 doors son modeli 672.000TL den ülkemize girdi. Süper bir araç.Yalnız devletimiz diyor ki bu aracı almak istiyorsanız önce bir 1.390.000TL(K...
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Askaparta 2 hf.
Renocu, Fordçu olduk. Böyle giderse akücü olacağız.
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leocorte 2 hf.
Biz araba, telefon, ev, bilgisayar almaya layık bir millet değiliz çünkü pislik ve ezik bir Türküz biz. Devletlum böyle diyor.
Umarım bir gün ülkeye bir Türk lider gelir ki haraçlar kalkar vergi sistemine döneriz.
Biz araba, telefon, ev, bilgisayar almaya layık bir millet değiliz çünkü pislik ve ezik bir Türküz biz. Devletlum böyle diyor.Umarım bir gün ülkeye bir Tü...
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leocorte 2 hf.
Biz araba, telefon, ev, bilgisayar almaya layık bir millet değiliz çünkü pislik ve ezik bir Türküz biz. Devletlum böyle diyor.
Umarım bir gün ülkeye bir Türk lider gelir ki haraçlar kalkar vergi sistemine döneriz.
Yanıtla +5
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ymhaslaman 2 hf.
En çok eleştirilen araçlar en çok satılan araçlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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ramis78 2 hf. ymhaslaman
maalesef fiyatları yüksek diye :(
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bio technolog 2 hf.
Otomativ sektöründe çalışıyorum. En ucuz sıfır araç 1.4 16v Egea Sedan Easy peşin paraya 65 bin tl ye kadar alınabiliyor hatta tofaş çalışanı arkadaşlarım 60 bin tl nin altından bile alıyorlar. 2. El piyasası bu kadar uçmuşken Egeanın bu kadar satması normal
Şimdi baktım listeye güncelleniyor diyor eyvah eyvah 😂
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deniz_sea 2 hf.
Evet benim bir arkadaş da metalik boyalı halini 64.500tl ye aldı, geçen hafta, her ne kadar sayılar iyi gibi görünse de gidişat berbat, maalesef bende otomotiv sektöründeyim....
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Spider_hip 2 hf. en beğenilen
Mercedes'in AMG GT 4 doors son modeli 672.000TL den ülkemize girdi. Süper bir araç.Yalnız devletimiz diyor ki bu aracı almak istiyorsanız önce bir 1.390.000TL(KDV+ÖTV) bana verin. Yani bu araçtan önce 2 tane bana alın, sonra 1 tane kendinize alabilirsiniz diyor. Yani 672.000 lik güzelim araç oluyor sana 2.100.000TL toplam. Güzelim ülkemizi, Bop la yıkacaz, hedef 2023 derken, harbidende getirdikleri durum iyice berbat. Üretim olmayınca, ancak böyle asalak gibi başkasının sırtına yapışıp, başkasının üretimi sayesinde para kazanmaya çalışırsın. Ula mercedes belki 200bin anca kazanıyor 675bine sattığı arabada. Diğer yandan hiç üretmeden 1.400.000 kazanmak.
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CoreXXX 2 hf.
Ford a hayret listede hiç yok
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khytr89 2 hf.
Diesel hybrid çıksın bizde hybridçi olalım
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Askaparta 2 hf.
Renocu, Fordçu olduk. Böyle giderse akücü olacağız.
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