2019'un ilk dört ayında en çok satan marka ve modeller

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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı verilere göre, 2019’un Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları bir önceki yıla göre %47.45 oranında azalarak 93 bin 228 adet oldu. Aynı dönemde %49.73 gerileyen hafif ticari araç satışları da 26 bin 212 adette kaldı.

Marka bazında Renault, model bazında Fiat lider

ODD’nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminin kazananı marka bazında Renault, model bazında ise Fiat oldu. Fransız üretici, ilk dört ayda 15 bin 214 satış gerçekleştirerek liderliği elden bırakmadı. Rakibinin ensesinde olan Fiat ise bu dönemde 14 bin 632 adet otomobil sattı. Bu iki ezeli rakibi 9 bin 285 adetle Volkswagen izlerken, Hyundai 6 bin 33 adetle dördüncü, Toyota ise 5 bin 446 adetle beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarını model bazında ele aldığımızda ise Fiat Egea Sedan, 13 bin 678 adet satarak en yakın rakibini ikiye katladı. Zaman zaman liderliğe oynayan Renault Megane Sedan 6 bin 73 adetle ikinci olurken, Fransız markanın bir başka modeli Clio 5 bin 839 adetle üçüncü sırada yer aldı. Yenilenen platformu ve hibrit versiyonuyla iki aydır satışta olan Toyota Corolla 4 bin 207 adetle dördüncü olurken, Honda Civic Sedan da 4 bin 102 adetle en çok satan beşinci model oldu.

Hibrit otomobil satışlarında hareketlilik

2019’un Ocak-Nisan döneminde pazardaki en dikkat çekici gelişme hibrit otomobillerde yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bin 489 adette kalan hibrit otomobil satışları, aradan geçen bir yılın ardından %87.44 oranında artış göstererek 2 bin 791’e yükseldi. Bu sayede hibrit otomobillerin pazar payı %0.84’ten %2.99’a çıktı. Bu artışta iki ay önce satışa sunulan Corolla Hibrit’in büyük payı olduğu düşünülüyor.



