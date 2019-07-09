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2019'un şimdiye kadarki en iyi 20 oyunu listelendi

Metacritic, bu yıl çıkış yapan en iyi oyunların listesini hazırladı. Metacritic inceleme puanları baz alınarak hazırlanan listenin ilk sırasında Resident Evil 2 yer alıyor.
2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
981
18
4
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Oyun ve teknoloji dünyasından 2019'un ilk yarısıyla ilgili değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Metacritic, bu yılın ilk altı ayında çıkış yapan en iyi 20 oyunu listeledi. Listenin ilk sırasında Resident Evil 2 yer alıyor.

Resident Evil 2 bildiğiniz gibi hem eleştirmenler hem de serinin hayranları tarafından inanılmaz olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Resident Evil 2'nin Metacritic'deki puan. şu anda 91 seviyesinde. 25 Ocak'ta piyasaya sürülen oyun ayrıca ilk haftasında tam 3 milyon adet satmış ve Capcom tarihinin en başarılı yapımlarından birisi olmuştu.

Listenin ikinci sırasında Sekiro: Shadows Die Twice yer alıyor. Dark Souls serisiyle bildiğimiz FromSoftware'in yeni oyunu olan Sekiro; macera dolu fantastik dünyası, etkileyici oyun mekanikleri ve elbette zorlu boss ve mini-bosslarıyla eleştirmenler ve genel anlamıyla tüm oyunseverler tarafından tam not almayı başarmıştı. Sekiro: Shadows Die Twice'ın Metacritic puanı şu anda 90.

2019'un en iyi oyunları (Metacritic puanlarına göre):

  1. Resident Evil 2 (91)
  2. Sekiro: Shadows Die Twice (90)
  3. Super Mario Maker 2 (89)
  4. Slay the Spire (89)
  5. Apex Legends (89)
  6. Devil May Cry 5 (87)
  7. Sunless Skies (86)
  8. Steins;Gate Elite (86)
  9. MLB The Show 19 (86)
  10. Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda (86)
  11. AMID EVIL (86)
  12. Total War: Three Kingdoms (85)
  13. Outer Wilds (85)
  14. Devotion (85)
  15. Blaster Master Zero II (85)
  16. Wargroove (84)
  17. Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey (84)
  18. Irony Curtain: From Matryoshka with Love (84)
  19. DiRT Rally 2.0 (84)
  20. Crash Team Racing: Nitro-Fueled (84) 

https://playcrazygame.com/2019/07/09/the-best-games-of-2019-so-far-metacritic-responds-with-a-top-20/ Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 13 dk.
Metactiric'deki aptal nerdleri ve sukaları ciddiye alan var mı cidden... Parayla puan veren bir site. Kendi ağızlarından açıkladılar bunu.
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Henkan 1 sa. yeni yorumcu
Sekiro harika ama çok zor oyun.
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Serdar 1 sa.
Ben çocukken vardı Mario, hala oynanıyor mu yahu?
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Tek suçu kopya çekmek 1 sa.
2019un en iyi oyunu 20 senelik oyun olmuş bu bile oyun sektöründe nereye ilerleyemediğimizi ne kadar geriye gidildiğini gösteriyor. Resmen oynıcak oyun kalmamış.
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