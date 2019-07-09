2019'un şimdiye kadarki en iyi 20 oyunu listelendi

2019'un en iyi oyunları (Metacritic puanlarına göre):

Oyun ve teknoloji dünyasından 2019'un ilk yarısıyla ilgili değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Metacritic, bu yılın ilk altı ayında çıkış yapan en iyi 20 oyunu listeledi. Listenin ilk sırasında Resident Evil 2 yer alıyor.Resident Evil 2 bildiğiniz gibi hem eleştirmenler hem de serinin hayranları tarafından inanılmaz olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Resident Evil 2'nin Metacritic'deki puan. şu anda 91 seviyesinde. 25 Ocak'ta piyasaya sürülen oyun ayrıca ilk haftasında tam 3 milyon adet satmış ve Capcom tarihinin en başarılı yapımlarından birisi olmuştu.Listenin ikinci sırasında Sekiro: Shadows Die Twice yer alıyor. Dark Souls serisiyle bildiğimiz FromSoftware'in yeni oyunu olan Sekiro; macera dolu fantastik dünyası, etkileyici oyun mekanikleri ve elbette zorlu boss ve mini-bosslarıyla eleştirmenler ve genel anlamıyla tüm oyunseverler tarafından tam not almayı başarmıştı. Sekiro: Shadows Die Twice'ın Metacritic puanı şu anda 90.