2019'un şimdiye kadarki en iyi 20 oyunu listelendi

Oyun ve teknoloji dünyasından 2019'un ilk yarısıyla ilgili değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Metacritic, bu yılın ilk altı ayında çıkış yapan en iyi 20 oyunu listeledi. Listenin ilk sırasında Resident Evil 2 yer alıyor.
Resident Evil 2 bildiğiniz gibi hem eleştirmenler hem de serinin hayranları tarafından inanılmaz olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Resident Evil 2'nin Metacritic'deki puan. şu anda 91 seviyesinde. 25 Ocak'ta piyasaya sürülen oyun ayrıca ilk haftasında tam 3 milyon adet satmış ve Capcom tarihinin en başarılı yapımlarından birisi olmuştu.
Listenin ikinci sırasında Sekiro: Shadows Die Twice yer alıyor. Dark Souls serisiyle bildiğimiz FromSoftware'in yeni oyunu olan Sekiro; macera dolu fantastik dünyası, etkileyici oyun mekanikleri ve elbette zorlu boss ve mini-bosslarıyla eleştirmenler ve genel anlamıyla tüm oyunseverler tarafından tam not almayı başarmıştı. Sekiro: Shadows Die Twice'ın Metacritic puanı şu anda 90.
Resident Evil 2 bildiğiniz gibi hem eleştirmenler hem de serinin hayranları tarafından inanılmaz olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Resident Evil 2'nin Metacritic'deki puan. şu anda 91 seviyesinde. 25 Ocak'ta piyasaya sürülen oyun ayrıca ilk haftasında tam 3 milyon adet satmış ve Capcom tarihinin en başarılı yapımlarından birisi olmuştu.
Listenin ikinci sırasında Sekiro: Shadows Die Twice yer alıyor. Dark Souls serisiyle bildiğimiz FromSoftware'in yeni oyunu olan Sekiro; macera dolu fantastik dünyası, etkileyici oyun mekanikleri ve elbette zorlu boss ve mini-bosslarıyla eleştirmenler ve genel anlamıyla tüm oyunseverler tarafından tam not almayı başarmıştı. Sekiro: Shadows Die Twice'ın Metacritic puanı şu anda 90.
2019'un en iyi oyunları (Metacritic puanlarına göre):
- Resident Evil 2 (91)
- Sekiro: Shadows Die Twice (90)
- Super Mario Maker 2 (89)
- Slay the Spire (89)
- Apex Legends (89)
- Devil May Cry 5 (87)
- Sunless Skies (86)
- Steins;Gate Elite (86)
- MLB The Show 19 (86)
- Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda (86)
- AMID EVIL (86)
- Total War: Three Kingdoms (85)
- Outer Wilds (85)
- Devotion (85)
- Blaster Master Zero II (85)
- Wargroove (84)
- Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey (84)
- Irony Curtain: From Matryoshka with Love (84)
- DiRT Rally 2.0 (84)
- Crash Team Racing: Nitro-Fueled (84)
https://playcrazygame.com/2019/07/09/the-best-games-of-2019-so-far-metacritic-responds-with-a-top-20/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle