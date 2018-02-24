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2019 Volvo S60 sedan bu yaz tanıtılacak

Roadshow'a konuşan Volvo Başkan Yardımcısı Lex Kerssemakers, 2019 Volvo S60 sedanın Güney Karolina'daki yeni fabrikada üretileceğini ve burada resmi olarak tanıtılacağını onayladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Volvo S60 sedan bu yaz tanıtılacak
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İsveçli otomobil üreticisi Volvo, yepyeni tasarım ve teknolojilerle güncellediği V60 modelini resmi olarak tanıtalı uzun zaman olmadı. Ancak yeni gelen haberlere göre aracın sedan kardeşi S60 modeli de çok uzakta değil.

Volvo’nun yeni yüzüyle ortaya çıkardığı V60 modeli 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek, ancak yeni S60 için aynı durum söz konusu olmayacak. Roadshow’a konuşan Volvo’nun Başkan Yardımcısı Lex Kerssemakers, S60 modelinin önümüzdeki yaz Güney Karolina’da tanıtılacağını resmen onayladı.

Yeni fabrikada üretilecek 

Güney Karolina ilk bakışta global çapta bir tanıtım için çok uygun bir bölge gibi gelmeyebilir ancak tanıtımın burada yapılmasının şirket için oldukça önemli bir sebebi var. Zira yeni S60 sedan modeli şirketin bu eyaletteki yeni tesislerinde üretim bandına çıkacak ve dolayısıyla tanıtımı da burada yapılacak.

Şimdilik yeni Volvo S60 ile ilgili detaylar belli değil. Ancak yeni sedanın gerek tasarım gerekse teknik açıdan yeni V60 modeliyle büyük oranda örtüşeceği düşünülüyor. Volvo’nun SUV, sedan ve station wagon modellerinin tasarım olarak birbirine çok benzer olması da bu düşüncelerin arkasındaki en güçlü destek oluyor.

V60 modelindeki motorlar kullanılabilir 

Bu doğrultuda S60 ile ilgili beklentilerimizi oluştururken yeni V60’a bir göz atabiliriz. 2019 model yıllı V60 modelinde şirketin diğer yeni modellerinden transfer edilen bir iç tasarım ve büyük Sensus Connect bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Kaputun altında ise iki benzinli, iki dizel ve iki plug-in hybrid olmak üzere toplam 6 motor seçeneği yer alıyor. Bu yelpazenin en tepesinde yer alan T8 formunda araç 390 beygir güç ve 640Nm tork üreterek 5 saniyede 0’dan 100km/s hıza çıkabiliyor.

Şuan ülkemizde satışta olan Volvo S60 modelinde Premium, Advance, ve R-Design Plus olmak üzere üç farklı donanım paketi sunuluyor ve satış fiyatı 187,000 TL’den başlıyor. Kaputun altında ise 152 beygir güç, 250Nm tork üreten T3 benzinli ve 190 beygir güç, 400Nm tork üreten D4 dizel motorlar tercih edilebiliyor.


https://www.cnet.com/roadshow/news/2019-volvo-s60-debut-summer-south-carolina/ Yorum Yaz
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen buraxus
buraxus
Eski ruhsuz görünümüne dönmüş yazık

Nasıl bir ruh arıyorsunuz acaba? Bence gayet başarılı ve her zaman güvenlik konusunda öncü olan bir üretici.
buraxusEski ruhsuz görünümüne dönmüş yazıkNasıl bir ruh arıyorsunuz acaba? Bence gayet başarılı ve her zaman güvenlik konusunda...
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spinattimyalnizliga 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
V60 tanıtılmışken S60'ı yazın tanıtmak hangi üst aklın ürünü?

Avrupada SW pazarının önemi ortada. Türkiye'ye göre düşünmeyin. :)
Kerim5100V60 tanıtılmışken S60'ı yazın tanıtmak hangi üst aklın ürünü?Avrupada SW pazarının önemi ortada. Türkiye'ye göre düşü...
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trust06 1 yıl
Satamaz fiyatı düşük olsa da..
Aile aracı değil genç aracı hiç değil..
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zolzauza 1 yıl
Adettendir...egea ya benzemiş :)))
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esernemo 1 yıl
önden cla konsol ise megane...
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captaingurkan 1 yıl
Fiyatı ne kadar olur ki acaba?
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BekirARSLAN 1 yıl captaingurkan
captaingurkan
Fiyatı ne kadar olur ki acaba?

Çok olur alamayız
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Nightmare70 1 yıl
Beyler bir şey hatırlatmak istiyorum en güvenli araç ve en dayanıklı araç farklı şeyler. Volvo aldım 50 sene bindim bir şey olmadı gibi saçmalıklara inanmayın :)
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canmania 1 yıl
Sonunda değiştirdiler tasarımını
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drserk 1 yıl
demek ki mtv ötv yetmedi bir de okyanus ötesi kıtalararası vergisi ile gelecek
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Kaiser75 1 yıl
kasa aynı duruyor iç-dış makyaj yemiş gibi
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BordoVeBeyaz 1 yıl
Volvonun anlamsız fiyat ve kota uygulamaları nedeniyle ülkemizde hak ettiğinin altında satış rakamları oluşuyor..
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bal974 1 yıl
Bence ilk fotoğraftaki gibi olmayacak.
Aşağıdaki render gibi olacak ön görüntüsü.
İnternette daha başarılı renderlar da var.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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