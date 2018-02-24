2019 Volvo S60 sedan bu yaz tanıtılacak

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İsveçli otomobil üreticisi Volvo, yepyeni tasarım ve teknolojilerle güncellediği V60 modelini resmi olarak tanıtalı uzun zaman olmadı. Ancak yeni gelen haberlere göre aracın sedan kardeşi S60 modeli de çok uzakta değil.

Volvo’nun yeni yüzüyle ortaya çıkardığı V60 modeli 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek, ancak yeni S60 için aynı durum söz konusu olmayacak. Roadshow’a konuşan Volvo’nun Başkan Yardımcısı Lex Kerssemakers, S60 modelinin önümüzdeki yaz Güney Karolina’da tanıtılacağını resmen onayladı.

Yeni fabrikada üretilecek

Güney Karolina ilk bakışta global çapta bir tanıtım için çok uygun bir bölge gibi gelmeyebilir ancak tanıtımın burada yapılmasının şirket için oldukça önemli bir sebebi var. Zira yeni S60 sedan modeli şirketin bu eyaletteki yeni tesislerinde üretim bandına çıkacak ve dolayısıyla tanıtımı da burada yapılacak.

Şimdilik yeni Volvo S60 ile ilgili detaylar belli değil. Ancak yeni sedanın gerek tasarım gerekse teknik açıdan yeni V60 modeliyle büyük oranda örtüşeceği düşünülüyor. Volvo’nun SUV, sedan ve station wagon modellerinin tasarım olarak birbirine çok benzer olması da bu düşüncelerin arkasındaki en güçlü destek oluyor.

V60 modelindeki motorlar kullanılabilir

Bu doğrultuda S60 ile ilgili beklentilerimizi oluştururken yeni V60’a bir göz atabiliriz. 2019 model yıllı V60 modelinde şirketin diğer yeni modellerinden transfer edilen bir iç tasarım ve büyük Sensus Connect bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Kaputun altında ise iki benzinli, iki dizel ve iki plug-in hybrid olmak üzere toplam 6 motor seçeneği yer alıyor. Bu yelpazenin en tepesinde yer alan T8 formunda araç 390 beygir güç ve 640Nm tork üreterek 5 saniyede 0’dan 100km/s hıza çıkabiliyor.

Şuan ülkemizde satışta olan Volvo S60 modelinde Premium, Advance, ve R-Design Plus olmak üzere üç farklı donanım paketi sunuluyor ve satış fiyatı 187,000 TL’den başlıyor. Kaputun altında ise 152 beygir güç, 250Nm tork üreten T3 benzinli ve 190 beygir güç, 400Nm tork üreten D4 dizel motorlar tercih edilebiliyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/2019-volvo-s60-debut-summer-south-carolina/