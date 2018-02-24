Nissan sürücüsüz taksi hizmetini başlatıyor

Japon merkezli otomotiv şirketi Nissan, uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü sürücüsüz taksi projesini başlatıyor. "Easy Ride" adı verilen sürücüsüz taksiler ilk olarak belli bir güzergah üzerinde test edilecek.

Kamuya açık bu testler Yokohama'da belirlenen 4.5 kilometrelik bir güzergahta yapılacak. 2020 yılına kadar daha geniş bir kapsama alanında hizmet vermesi beklenen Easy Ride, mobil uygulama ile çalışıyor. Yolcular taksiyi mobil uygulama ile istenilen saatte çağırabilecekleri gibi, araçta yer alan tableti kullanarak nereye gitmek istediklerini de yazarak veya sesli komutlarla tanımlayabilecekler.

Easy Ride mağaza ve restoran tavsiyelerinde bulunacak

Rota boyunca Easy Ride'ın mobil uygulaması yolculara yerel restoran ve mağazalar için indirim kuponları sunacak ve istenirse yolcular bu işletmelere bırakılacak. Şirket yetkilileri bu seçeneklerde yer almak isteyen işletmelerden yüksek bir gelir sağlamayı hedefliyorlar.

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Nissan'ın sürücüsüz taksilerinin, sistemin başarılı olması durumunda ise daha geniş bir güzergahta hizmet vermeye başlayacağı belirtiliyor. Bunun için en erken 2020 yılı öngörülmüş olsa da, Easy Ride'ın test aşamasında ne gibi handikaplar yaşayacağı bilinmediği için ileri tarihlere ertelenme olasılığı da mevcut.

https://www.cnet.com/roadshow/news/nissan-easy-ride-autonomous-taxi-public-test/