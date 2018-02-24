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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan sürücüsüz taksi hizmetini başlatıyor

Japon otomobil üreticisi Nissan, Easy Ride adını verdiği sürücüsüz taksi hizmetini başlatıyor. Dikkat çeken gelişmenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Japon merkezli otomotiv şirketi Nissan, uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü sürücüsüz taksi projesini başlatıyor. "Easy Ride" adı verilen sürücüsüz taksiler ilk olarak belli bir güzergah üzerinde test edilecek.
Kamuya açık bu testler Yokohama'da belirlenen 4.5 kilometrelik bir güzergahta yapılacak. 2020 yılına kadar daha geniş bir kapsama alanında hizmet vermesi beklenen Easy Ride, mobil uygulama ile çalışıyor. Yolcular taksiyi mobil uygulama ile istenilen saatte çağırabilecekleri gibi, araçta yer alan tableti kullanarak nereye gitmek istediklerini de yazarak veya sesli komutlarla tanımlayabilecekler.

Easy Ride mağaza ve restoran tavsiyelerinde bulunacak

Rota boyunca Easy Ride'ın mobil uygulaması yolculara yerel restoran ve mağazalar için indirim kuponları sunacak ve istenirse yolcular bu işletmelere bırakılacak. Şirket yetkilileri bu seçeneklerde yer almak isteyen işletmelerden yüksek bir gelir sağlamayı hedefliyorlar.
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Nissan'ın sürücüsüz taksilerinin, sistemin başarılı olması durumunda ise daha geniş bir güzergahta hizmet vermeye başlayacağı belirtiliyor. Bunun için en erken 2020 yılı öngörülmüş olsa da, Easy Ride'ın test aşamasında ne gibi handikaplar yaşayacağı bilinmediği için ileri tarihlere ertelenme olasılığı da mevcut.

https://www.cnet.com/roadshow/news/nissan-easy-ride-autonomous-taxi-public-test/ Yorum Yaz
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zolzauza 1 yıl
Türkiye ye gelirse taksiciler sokağa iner walla :)
Çok da iyi olur. Kısa mesafe almayan, kaba, araç içinde sigara içen, yolda kasap gibi süren tiplerden kurtuluruz.
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tobepeople 1 yıl
Arabayı çalamasalar bile tableti çalarlar burada en azından mülteciler yapar. Pizza siparişine gittiğimizde kutudaki diğer müşterinin pizzayı bile götürüyorlar ,neyse ki bu sayede bir kurye bir siparişe indirdik :D
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classf2re 1 yıl
Teknolojiyle birlikte birçok insan işsiz kalacak bunun farkında değil. Ama ülkemizdeki "Makine Kırıcıların" attıracağı manşetleri şimdiden görebiliyorum. "Otobüs/Taksi şoförleri sürücüsüz otobüsün camlarını kırdı." Suçu da cehaletleri yerine teknolojiye atacaklar. Önümüzdeki 25 yıl kendini geliştiremeyenlerin felaketi olacak. Yazılım, elektronik, robotik gibi konularda şimdiden kendimizi geliştirmeliyiz, öğrenmeliyiz.
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1ses1 1 yıl
25 sene izlediğim bilim kurgu filmleri gerçek oluyor. Asıl sevindiğim bu güvenlik sistemlerinin standart olup kazala oranları düşürmesi.
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Escapetolife 1 yıl
Bu sistem bir gün bize gelirse normal insanlı taksiden daha pahalı olacağı için kullanılmaz. Lobi çalışmalarıyla bir şekilde düzenleme yapılır, halbuki hayatı inanılmaz derecede kolaylaştıracak bir hizmet.
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