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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 yılında satışa sunulması beklenen elektrikli otomobiller

2018'de fazlasıyla hareketli bir dönemden geçen elektrikli otomobil pazarı bu yıl yapılan güncellemeler ve satışa sunulan yeni modellerle büyüyecek. İşte 2019'da satışa sunulacak elektrikli araçlar:
4 ay
7,5b
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29
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 yılında satışa sunulması beklenen elektrikli otomobiller
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Geride bıraktığımız 2018 yılı elektrikli araçlar için son derece hareketli bir yıl oldu. Görünüşe bakılırsa bu hareketlilik 2019 yılında da artarak devam edecek. Nissan ve Renault gibi pazarın önemli oyuncuları elektrikli modellerini güncelleyerek daha rekabetçi hale getirecek. Audi, Mercedes, DS ve Skoda gibi üreticiler de pazara bu yıl giriş yaparak ürün çeşitliliğini arttıracak. 2019’da satışa sunulacak yeni elektrikli otomobilleri sizler için listeledik.

BMW i3 120Ah

Satışta olduğu 6 yıl boyunca ufak makyaj operasyonları geçiren BMW i3 bu yıl yenilenerek menzilini önemli ölçüde arttıracak. Yeni versiyonuyla BMW i3 120Ah olarak adlandırılan araç 42 kWh’lık batarya paketiyle 310 km menzile kavuşacak. Yani aracın menzilinde yüzde 30 civarında bir artış yaşanacak. Daha güçlü BMW i3s versiyonunda ise bu değer 285 km civarında seyredecek.

Audi e-tron

Alman üreticinin ilk elektrikli SUV modeli Audi e-tron’un aslında 2018’de satışa çıkması bekleniyordu, fakat çıkan yazılımsal problemler nedeniyle 2019 yılının ilk çeyreğine ertelendi. Jaguar I-Pace ve Tesla Model X’e rakip olacak aracın tasarımda yan aynalar yerine kullanılan kameralar dikkat çekiyor. Elektrikli SUV, 402 beygirlik motoru sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlayabilecek. Audi e-tron’un menzili ise WLTP’ye göre 400 km civarında olacak.

Kia e-Niro

Ülkemizde hibrit olarak satılan Kia Niro’nun tamamen elektrikli versiyonu da bu yıl satışa çıkacak araçlar arasında. Yakın zamanda satışa çıkan Hyundai Kona Electric’in kuzeni olan Kia e-Niro’da iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. 39.2 kWh ve 64 kWh kapasitedeki bu seçeneklerden büyük olanın 450 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. 64 kWh’lık batarya aynı zamanda 100 kW hızlı şarj cihazı ile 54 dakikada %80 doluma ulaşabiliyor.

Mercedes-Benz EQC

Audi’nin elektrikli SUV modelini satışa sunmasından birkaç ay sonra Mercedes de EQ elektrikli ailesinin ilk üyesi ile yarışa katılacak. GLC’de bulunan platformun güncellenmiş versiyonu üzerine inşa edilen Mercedes-Benz EQC’de 402 beygirlik motor bulunuyor. 320 km menzil sunması beklenen elektrikli SUV’un 80 kWh’lık batarya paketinin hızlı şarj ile 40 dakikada %80 doluluğa ulaşacağı söyleniyor. Ön ve arka aksta yer alan motorlar dört tekerlekten çekiş özelliği sağlıyor.

Renault Zoe

Türkiye’de satılan sayılı elektrikli otomobillerden biri olan Renault Zoe, bu yıl satışa sunulacak ikinci jenerasyonu ile daha rekabetçi hale gelmeye hazırlanıyor. Kullanılan yeni platform sayesinde kapasitesi arttırılan batarya paketinin 400 km menzil sunacağı söyleniyor. Tasarım konusunda 2019 Clio’dan etkilenmesi beklenen yeni Renault Zoe’da iki farklı batarya ve motor seçeneğinin de bulunabileceği söyleniyor.

Porsche Taycan 

Konsept formunda Mission E, sonrasında ise Taycan olarak adlandırılan elektrikli otomobil Porsche’nin en önemli araçlarından biri. Şirketin ilk tam elektrikli modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri 4 dakika şarjla 100 km yol gidebilecek olması. Toplamda 592 beygir güç üreten iki elektrik motorundan güç alan aracın 500 km civarında menzil sunması bekleniyor. Porsche’nin Taycan ve diğer elektrikli modeller için gözden çıkardığı rakam 6 milyar euro’ya kadar ulaşıyor.

Kia Soul EV

Hem dış hem de iç tasarımında kozmetik güncellemeler bulunan ikinci nesil Soul EV’nin yenilikleri bununla sınırlı değil. Yeni nesilde aracın aktarma organları e-Niro’dan ödünç alınmış durumda. 64 kWh sıvı soğutmalı lityum iyon bataryanın bulunduğu araçta 203 beygirlik elektrik motoru kullanılıyor. Menzili henüz resmi olarak açıklanmayan Kia Soul EV’nin 450 km civarında bir menzil sunması bekleniyor.

Volkswagen ID

Kullanıcısına saf elektrik deneyimi sunmak için tasarlanan Volkswagen ID, elektrikli araçlara ağırlık veren Alman üretici için büyük önem taşıyor. Aracın hem boyutlarıyla hem de fiyatıyla Golf’e fazlasıyla yakın olacağı söyleniyor. MEB platformu üzerine inşa edilen Volkswagen ID’nin çeşitli batarya seçenekleriyle 400 ile 600 km arasında menzil sunması bekleniyor.

Polestar 2

Volvo’nun elektrikli araç üretiminden sorumlu birimi Polestar, 40.2 ve 40.1 konseptlerinden esinlenen tasarımıyla Polestar 2’yi bu yıl satışa sunacak. Yıl sonuna doğru ortaya çıkması beklenen araçta 400 beygirlik motorun yanı sıra 560 km civarında menzil bulunması bekleniyor.

Nissan Leaf 2019

Elektrikli otomobil pazarının başarılı üyelerinden Nissan Leaf de bu yıl önemli bir güncelleme alması beklenen modellerden. 60 kWh batarya paketiyle yenilenmesi yıllardır beklenen aracın nihayet bu yıl satışa sunulması bekleniyor. Bu sayede aracın 360 km civarında menzile ulaşacağı düşünülüyor.


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intel7mix 4 ay en beğenilen
Fiyatlara bakarsanız almasakda olur diyebilirsiniz.
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cnv_58 4 ay
Bir an önce çıkasın piyasada çoğalsın gerçek kullanımda en az 500 km olmalı
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dark_prince60 4 ay
en alınabilir olanı nissan leaf o bile uzak... diğerleri zaten bizi aşar. yokmu şöyle gereksiz donanım koymadan sadece elektirkli bi araç üretecek. otonom filan istemiyorum aga sadece menzili uzun olsun bi de kliması olsun yeter. fakirliğin gözü kör olsun...
en alınabilir olanı nissan leaf o bile uzak... diğerleri zaten bizi aşar. yokmu şöyle gereksiz donanım koymadan sadece elektirkli bi araç üretecek. otonom fila...
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kesbi 4 ay
Pilleri kaç kilo onu yazmanız lazım. Burası çok önemli.
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Guest-6B5A59FD1 4 ay kesbi
Hesaplayabilirsiniz Kg başına 220 Wh depoluyor günümüzdeki piller 40 kWh bir batarya soğutma sistemsiz ve korumasız 181 kg koruma paketini ve sıvı soğutma sistemini eklersek en fazla 220-230 kg olacaktır.
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cabriyo 4 ay
toyota su ile çalışan araba satıyor amerikada, millet hala elektrik peşinde.
ssl.toyota.com/...
toyota bir ötesine geçmiş bile. japonlarda niye 10 tane araba markası varda bizde 1 tane yok millet anlamıyor. popülerist olmayı bırakıp şöyle vizyon sahibi olan özgün bir adam yok bu işlerin başında. biz hala benzin dizel araba yapma peşindeyiz. elektrikliye yan gözle bakıyoruz. gerçi popülerist olmayana ya hayalperets derler ya deli bu derler aynı einstein için ilkokul matematik öğretmeninin babasını çağırıp "bu çocuk matematikten anlamıyor okuyamaz sınıfta kalır sen bunu al çiftçi yap" demesi gibi. şöyle ufku görebilen/vizyon sahibi biri lazım bu işler için. üniversitede ilk senem giren her hoca yok şurası sizi işe alır bu kurum bu fakülte mezunlarını işe alıyor vs. resmen senden olsa olsa bu kadar olur ötesi olmaz diyor. böyle olmaz okullarda düşünce fikir üretme psikoloji insan ilişkileri tarzında dersler koymalıyız.
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bulentcandan 4 ay cabriyo
O araç su ile çalışmıyor, hidrojen ile çalışıyor.
Hidrojen, yakıt pilinde kullanılıyor ve açığa çıkan elektrik ise elektrik motorunu besliyor. Araç elektrikli, depolama hidrojen, yakıt pili ise elektrik jeneratörü, atık madde olarak su.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-6B5A59FD1 4 ay cabriyo
Dizelden pahalı olan Hidrojen'i kim kullanır cidden sudan ucuz elektrik varken.
1 Yanıt Yanıtla +2
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dark_prince60 4 ay
en alınabilir olanı nissan leaf o bile uzak... diğerleri zaten bizi aşar. yokmu şöyle gereksiz donanım koymadan sadece elektirkli bi araç üretecek. otonom filan istemiyorum aga sadece menzili uzun olsun bi de kliması olsun yeter. fakirliğin gözü kör olsun...
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sis651 4 ay dark_prince60
Renault Zoe. Nissan Leaf önce bir Türkiye'ye gelsin hele.
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elcas 4 ay
60 kw olan bataryayı 100km de 10 kw kullanınca iyi bir menzil çıkar. araçlar o tüketimlere inecektir. ancak zaman gerekiyor.
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Guest-6B5A59FD1 4 ay elcas
Bataryanın hafiflemesi gerekiyor Motorda yapılabilecek bir şey yok haliyle %90 verimliliğe sahip (en kötü elektrikli motor diyelim) 2022 de çıkacak katıhal pil kg da 400 Wh enerji depolayabilecek bu sayede 150 kg falan olacak pil şuanda piller kg da 220 Wh enerji depoluyorlar 273 kilo ediyor yani şuanki 60 kWh piller 123 kg büyük geliştirme olacaktır.
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cnv_58 4 ay
Bir an önce çıkasın piyasada çoğalsın gerçek kullanımda en az 500 km olmalı
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sis651 4 ay
Renault Zoe'nin zaten 400 KM versiyonu vardı ki. Bataryayı büyütüp 600 KM menzilli falan bir versiyon getirseler. Bir de DC ile hızlı şarj da ekleseler, alınası tek elektrikli araç olur. Ha listedeki diğerleri tabii ki bu araçtan daha iyi ama, fiyat olarak onlara ulaşmamız mümkün değil.
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Guest-6B5A59FD1 4 ay sis651
Cidden Leaf ile aynı altyapı kullanmaları lazım ve CCS veya Chademo bulundurmalı artık (Chademo Japon standartı yani Avrupa'da çıkacak bir araç olacağı için CCS koyarlar)
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intel7mix 4 ay en beğenilen
Fiyatlara bakarsanız almasakda olur diyebilirsiniz.
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yorumculuklar 4 ay
Volvo kalite olarak hep iyiydi de şu sıralar tasarımda bir başkalar, helal olsun.
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