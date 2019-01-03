2019 yılında satışa sunulması beklenen elektrikli otomobiller

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Geride bıraktığımız 2018 yılı elektrikli araçlar için son derece hareketli bir yıl oldu. Görünüşe bakılırsa bu hareketlilik 2019 yılında da artarak devam edecek. Nissan ve Renault gibi pazarın önemli oyuncuları elektrikli modellerini güncelleyerek daha rekabetçi hale getirecek. Audi, Mercedes, DS ve Skoda gibi üreticiler de pazara bu yıl giriş yaparak ürün çeşitliliğini arttıracak. 2019’da satışa sunulacak yeni elektrikli otomobilleri sizler için listeledik.

BMW i3 120Ah

Satışta olduğu 6 yıl boyunca ufak makyaj operasyonları geçiren BMW i3 bu yıl yenilenerek menzilini önemli ölçüde arttıracak. Yeni versiyonuyla BMW i3 120Ah olarak adlandırılan araç 42 kWh’lık batarya paketiyle 310 km menzile kavuşacak. Yani aracın menzilinde yüzde 30 civarında bir artış yaşanacak. Daha güçlü BMW i3s versiyonunda ise bu değer 285 km civarında seyredecek.

Audi e-tron

Alman üreticinin ilk elektrikli SUV modeli Audi e-tron’un aslında 2018’de satışa çıkması bekleniyordu, fakat çıkan yazılımsal problemler nedeniyle 2019 yılının ilk çeyreğine ertelendi. Jaguar I-Pace ve Tesla Model X’e rakip olacak aracın tasarımda yan aynalar yerine kullanılan kameralar dikkat çekiyor. Elektrikli SUV, 402 beygirlik motoru sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlayabilecek. Audi e-tron’un menzili ise WLTP’ye göre 400 km civarında olacak.

Kia e-Niro

Ülkemizde hibrit olarak satılan Kia Niro’nun tamamen elektrikli versiyonu da bu yıl satışa çıkacak araçlar arasında. Yakın zamanda satışa çıkan Hyundai Kona Electric’in kuzeni olan Kia e-Niro’da iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. 39.2 kWh ve 64 kWh kapasitedeki bu seçeneklerden büyük olanın 450 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. 64 kWh’lık batarya aynı zamanda 100 kW hızlı şarj cihazı ile 54 dakikada %80 doluma ulaşabiliyor.

Mercedes-Benz EQC

Audi’nin elektrikli SUV modelini satışa sunmasından birkaç ay sonra Mercedes de EQ elektrikli ailesinin ilk üyesi ile yarışa katılacak. GLC’de bulunan platformun güncellenmiş versiyonu üzerine inşa edilen Mercedes-Benz EQC’de 402 beygirlik motor bulunuyor. 320 km menzil sunması beklenen elektrikli SUV’un 80 kWh’lık batarya paketinin hızlı şarj ile 40 dakikada %80 doluluğa ulaşacağı söyleniyor. Ön ve arka aksta yer alan motorlar dört tekerlekten çekiş özelliği sağlıyor.

Renault Zoe

Türkiye’de satılan sayılı elektrikli otomobillerden biri olan Renault Zoe, bu yıl satışa sunulacak ikinci jenerasyonu ile daha rekabetçi hale gelmeye hazırlanıyor. Kullanılan yeni platform sayesinde kapasitesi arttırılan batarya paketinin 400 km menzil sunacağı söyleniyor. Tasarım konusunda 2019 Clio’dan etkilenmesi beklenen yeni Renault Zoe’da iki farklı batarya ve motor seçeneğinin de bulunabileceği söyleniyor.

Porsche Taycan

Konsept formunda Mission E, sonrasında ise Taycan olarak adlandırılan elektrikli otomobil Porsche’nin en önemli araçlarından biri. Şirketin ilk tam elektrikli modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri 4 dakika şarjla 100 km yol gidebilecek olması. Toplamda 592 beygir güç üreten iki elektrik motorundan güç alan aracın 500 km civarında menzil sunması bekleniyor. Porsche’nin Taycan ve diğer elektrikli modeller için gözden çıkardığı rakam 6 milyar euro’ya kadar ulaşıyor.

Kia Soul EV

Hem dış hem de iç tasarımında kozmetik güncellemeler bulunan ikinci nesil Soul EV’nin yenilikleri bununla sınırlı değil. Yeni nesilde aracın aktarma organları e-Niro’dan ödünç alınmış durumda. 64 kWh sıvı soğutmalı lityum iyon bataryanın bulunduğu araçta 203 beygirlik elektrik motoru kullanılıyor. Menzili henüz resmi olarak açıklanmayan Kia Soul EV’nin 450 km civarında bir menzil sunması bekleniyor.

Volkswagen ID

Kullanıcısına saf elektrik deneyimi sunmak için tasarlanan Volkswagen ID, elektrikli araçlara ağırlık veren Alman üretici için büyük önem taşıyor. Aracın hem boyutlarıyla hem de fiyatıyla Golf’e fazlasıyla yakın olacağı söyleniyor. MEB platformu üzerine inşa edilen Volkswagen ID’nin çeşitli batarya seçenekleriyle 400 ile 600 km arasında menzil sunması bekleniyor.

Polestar 2

Volvo’nun elektrikli araç üretiminden sorumlu birimi Polestar, 40.2 ve 40.1 konseptlerinden esinlenen tasarımıyla Polestar 2’yi bu yıl satışa sunacak. Yıl sonuna doğru ortaya çıkması beklenen araçta 400 beygirlik motorun yanı sıra 560 km civarında menzil bulunması bekleniyor.

Nissan Leaf 2019

Elektrikli otomobil pazarının başarılı üyelerinden Nissan Leaf de bu yıl önemli bir güncelleme alması beklenen modellerden. 60 kWh batarya paketiyle yenilenmesi yıllardır beklenen aracın nihayet bu yıl satışa sunulması bekleniyor. Bu sayede aracın 360 km civarında menzile ulaşacağı düşünülüyor.