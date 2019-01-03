2019 yılında satışa sunulması beklenen elektrikli otomobiller

BMW i3 120Ah
Satışta olduğu 6 yıl boyunca ufak makyaj operasyonları geçiren BMW i3 bu yıl yenilenerek menzilini önemli ölçüde arttıracak. Yeni versiyonuyla BMW i3 120Ah olarak adlandırılan araç 42 kWh’lık batarya paketiyle 310 km menzile kavuşacak. Yani aracın menzilinde yüzde 30 civarında bir artış yaşanacak. Daha güçlü BMW i3s versiyonunda ise bu değer 285 km civarında seyredecek.
Audi e-tron
Alman üreticinin ilk elektrikli SUV modeli Audi e-tron’un aslında 2018’de satışa çıkması bekleniyordu, fakat çıkan yazılımsal problemler nedeniyle 2019 yılının ilk çeyreğine ertelendi. Jaguar I-Pace ve Tesla Model X’e rakip olacak aracın tasarımda yan aynalar yerine kullanılan kameralar dikkat çekiyor. Elektrikli SUV, 402 beygirlik motoru sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlayabilecek. Audi e-tron’un menzili ise WLTP’ye göre 400 km civarında olacak.
Kia e-Niro
Ülkemizde hibrit olarak satılan Kia Niro’nun tamamen elektrikli versiyonu da bu yıl satışa çıkacak araçlar arasında. Yakın zamanda satışa çıkan Hyundai Kona Electric’in kuzeni olan Kia e-Niro’da iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. 39.2 kWh ve 64 kWh kapasitedeki bu seçeneklerden büyük olanın 450 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. 64 kWh’lık batarya aynı zamanda 100 kW hızlı şarj cihazı ile 54 dakikada %80 doluma ulaşabiliyor.
Mercedes-Benz EQC
Audi’nin elektrikli SUV modelini satışa sunmasından birkaç ay sonra Mercedes de EQ elektrikli ailesinin ilk üyesi ile yarışa katılacak. GLC’de bulunan platformun güncellenmiş versiyonu üzerine inşa edilen Mercedes-Benz EQC’de 402 beygirlik motor bulunuyor. 320 km menzil sunması beklenen elektrikli SUV’un 80 kWh’lık batarya paketinin hızlı şarj ile 40 dakikada %80 doluluğa ulaşacağı söyleniyor. Ön ve arka aksta yer alan motorlar dört tekerlekten çekiş özelliği sağlıyor.
Renault Zoe
Türkiye’de satılan sayılı elektrikli otomobillerden biri olan Renault Zoe, bu yıl satışa sunulacak ikinci jenerasyonu ile daha rekabetçi hale gelmeye hazırlanıyor. Kullanılan yeni platform sayesinde kapasitesi arttırılan batarya paketinin 400 km menzil sunacağı söyleniyor. Tasarım konusunda 2019 Clio’dan etkilenmesi beklenen yeni Renault Zoe’da iki farklı batarya ve motor seçeneğinin de bulunabileceği söyleniyor.
Porsche Taycan
Konsept formunda Mission E, sonrasında ise Taycan olarak adlandırılan elektrikli otomobil Porsche’nin en önemli araçlarından biri. Şirketin ilk tam elektrikli modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri 4 dakika şarjla 100 km yol gidebilecek olması. Toplamda 592 beygir güç üreten iki elektrik motorundan güç alan aracın 500 km civarında menzil sunması bekleniyor. Porsche’nin Taycan ve diğer elektrikli modeller için gözden çıkardığı rakam 6 milyar euro’ya kadar ulaşıyor.
Kia Soul EV
Hem dış hem de iç tasarımında kozmetik güncellemeler bulunan ikinci nesil Soul EV’nin yenilikleri bununla sınırlı değil. Yeni nesilde aracın aktarma organları e-Niro’dan ödünç alınmış durumda. 64 kWh sıvı soğutmalı lityum iyon bataryanın bulunduğu araçta 203 beygirlik elektrik motoru kullanılıyor. Menzili henüz resmi olarak açıklanmayan Kia Soul EV’nin 450 km civarında bir menzil sunması bekleniyor.
Volkswagen ID
Kullanıcısına saf elektrik deneyimi sunmak için tasarlanan Volkswagen ID, elektrikli araçlara ağırlık veren Alman üretici için büyük önem taşıyor. Aracın hem boyutlarıyla hem de fiyatıyla Golf’e fazlasıyla yakın olacağı söyleniyor. MEB platformu üzerine inşa edilen Volkswagen ID’nin çeşitli batarya seçenekleriyle 400 ile 600 km arasında menzil sunması bekleniyor.
Polestar 2
Volvo’nun elektrikli araç üretiminden sorumlu birimi Polestar, 40.2 ve 40.1 konseptlerinden esinlenen tasarımıyla Polestar 2’yi bu yıl satışa sunacak. Yıl sonuna doğru ortaya çıkması beklenen araçta 400 beygirlik motorun yanı sıra 560 km civarında menzil bulunması bekleniyor.
Nissan Leaf 2019
Elektrikli otomobil pazarının başarılı üyelerinden Nissan Leaf de bu yıl önemli bir güncelleme alması beklenen modellerden. 60 kWh batarya paketiyle yenilenmesi yıllardır beklenen aracın nihayet bu yıl satışa sunulması bekleniyor. Bu sayede aracın 360 km civarında menzile ulaşacağı düşünülüyor.
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ssl.toyota.com/...
toyota bir ötesine geçmiş bile. japonlarda niye 10 tane araba markası varda bizde 1 tane yok millet anlamıyor. popülerist olmayı bırakıp şöyle vizyon sahibi olan özgün bir adam yok bu işlerin başında. biz hala benzin dizel araba yapma peşindeyiz. elektrikliye yan gözle bakıyoruz. gerçi popülerist olmayana ya hayalperets derler ya deli bu derler aynı einstein için ilkokul matematik öğretmeninin babasını çağırıp "bu çocuk matematikten anlamıyor okuyamaz sınıfta kalır sen bunu al çiftçi yap" demesi gibi. şöyle ufku görebilen/vizyon sahibi biri lazım bu işler için. üniversitede ilk senem giren her hoca yok şurası sizi işe alır bu kurum bu fakülte mezunlarını işe alıyor vs. resmen senden olsa olsa bu kadar olur ötesi olmaz diyor. böyle olmaz okullarda düşünce fikir üretme psikoloji insan ilişkileri tarzında dersler koymalıyız.
Hidrojen, yakıt pilinde kullanılıyor ve açığa çıkan elektrik ise elektrik motorunu besliyor. Araç elektrikli, depolama hidrojen, yakıt pili ise elektrik jeneratörü, atık madde olarak su.
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elektrikli araçlar, 2019'da satışa sunulacak elektrikli araçlar ve