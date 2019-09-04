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2020 Nissan Juke tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Geçen on yıllık sürecin ardından nihayet yenilenen Nissan Juke, çizgisini bozmadan yoluna devam ediyor. 2020 Nissan Juke yepyeni tasarımı, büyüyen boyutları ve güvenlik teknolojileri ile geldi.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Nissan Juke tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Kompakt crossover sıfınındaki on yıllık serüveninde farklı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nissan Juke nihayet yenilendi. Selefinin çizgisinden pek uzaklaşmayan 2020 Nissan Juke, yenilenen tasarımı ve büyüyen boyutlarıyla karşımıza çıktı.

Yeni Renault Captur ve Clio modellerinde de gördüğümüz CMF-B platformu üzerine inşa edilen 2020 Nissan Juke, bu sayede selefine göre daha ferah bir kabine kavuşmuş. İkinci nesil Juke’un uzunluğu 4,210 mm’ye, yüksekliği 1,595 mm’ye, genişliği ise 1,800 mm’ye ulaşmış. Yani bir önceki jenerasyona göre 85 mm uzamış, 170 mm genişlemiş ve 30 mm alçalmış.

2020 Nissan Juke’un boyutlarındaki bu iyileştirmeler arka yolcular için sunulan diz mesafesine 5.8 cm, baş mesafesine ise 1.1 cm artış olarak yansımış. Yenilenen kompakt crossover’ın bagaj hacmi de yüzde 20 artarak 422 litreye çıkmış. 2020 Nissan Juke’un tüm bu iyileştirmelere rağmen selefinden 23 kg daha hafif olmayı başardığını da belirtmekte fayda var.

2020 Nissan Juke tasarımı

2020 Nissan Juke’un tasarımına baktığımızda artık V-motion adı verilen büyük ızgaranın ön yüzü domine ettiğini görüyoruz. Aracın ikonik yuvarlak farları da yeni Y imzasıyla birlikte varlığını sürdürüyor. LED farların hemen üzerindeki gündüz farlarının da oldukça incelerek 2020 Nissan Juke’a dinamik bir hava kattığını görüyoruz. C sütunu hizasına gizlenmiş kapı kollarının varlığını sürdürdüğü araçta bumerang şeklindeki yeni LED stoplar, 19 inç alaşım jantlar ve küçük bir arka spoyler da dikkat çekiyor.

2020 Nissan Juke’un kabininde markanın diğer yeni modellerinde de gördüğümüz fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu direksiyon mevcut. Merkezdeki havalandırmaların hemen üzerine de Apple CarPlay, Android Auto ve Google Asistan desteğine sahip 8 inç bilgi-eğlence ekranı yerleştirilmiş. Konsol ve kapı içlerinde yumuşak malzemelerin kullanıldığı 2020 Nissan Juke’da spor ön koltuklar standart olarak sunulurken Alcantara ve deri döşemeler ile sekiz hoparlörlü Bose Personal Plus ses sistemi de opsiyon listesine eklenmiş.

2020 Nissan Juke teknolojileri ve fiyatı

2020 Nissan Juke’un kaputu altına geçtiğimizde “geliştirilmiş performans ve yakıt ekonomisi” sunduğu söylenen 1.0 litre üç silindirli DIG-T turbo benzinli motorla karşılaşıyoruz. 117 beygir güç üreten bu motor 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla eşlenebiliyor. Bu seçeneklerden ikincisi vites kulakçıkları ve sürüş modu seçme düğmesiyle birlikte geliyor. Japon üretici, 2020 Nissan Juke’un altyapısında bolca yüksek mukavemetli çelik kullandıklarını ve bu sayede daha iyi bir denge, performans ve viraj kabiliyeti elde ettiklerini belirtiyor.

Teknolojileri de yenilenen 2020 Nissan Juke’da yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip Akıllı Acil Durum Freni, Trafik İşareti Algılama, Şerit Takip Asistanı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kör Nokta Uyarısı gibi pek çok güvenlik teknolojisi mevcut.

Şirketin İngiltere’deki fabrikasında üretilmeye devam edecek 2020 Nissan Juke’un Avrupa satışları Kasım sonunda başlayacak. 2020 Nissan Juke’un başlangıç fiyatı 19 bin 900 euro olarak açıklandı.



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road35 1 gün en beğenilen
Ee bunun bize gelişi 200 bin. Güzel valla başkanlıkla şahlanan ekonomi kafası şimdi geldi bana
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Jeremy Klakson 1 gün
diğer konuda linç yemiştim ama yine de yazacağım.
yine tipsiz yine tipsiz. yine çirkin yine çirkin.

linç yemeye yine hazırım, alıştım artık.
diğer konuda linç yemiştim ama yine de yazacağım. yine tipsiz yine tipsiz. yine çirkin yine çirkin. [resim] linç yemeye yine hazırım, alıştım artık...
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1 Avatar
Deníz 1 dk.
Nissan Juke , şehrin haylazi diye ne güzel reklamları vardı. Şimdi ev fiyatı olmuş
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zolzauza 7 sa.
Sadece 199000tl lansman fiyatıyla... Hayaldi gerçek oldu :) 2+1 ev fiyatına b-crossover
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a_y_k_u_t 11 sa.
Tip olarak içinde rahat rahat otururum yüksek olur vs diyorsun bir biniyorsun arkaya 2 kişi oturuyor dizleri birbirine değiyor :)
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DH Misafiri 23 sa.
Çirkinlik sana yakışıyor.
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kizashi 1 gün
Tasarım anlamında üzerinde çalışılmış bir araç, detaylarda kendini belli ediyor
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irfncnkrkmz1133 1 gün yeni yorumcu
Tasarımı beni pek tatmin etmedi
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orcnd 1 gün
yine "daha çirkini yapılana kadar en çirkini bu" sloganıyla çıkmış. tebrik ediyorum üst üste 2 nesil bu kadar çirkin araba tasarlamayı başardılar. ssanyong bile kendini düzeltmeye başladı nissanın derdi ne acaba
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Lumibrite 1 gün
.....
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HeavenForce77 1 gün
Eğleniyormuyuz gençler.Bidah bidaha bidaha yetmez bence iyi zevk vermz yoksa .
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xml-arif 1 gün
tasarım güzelde buraya gelince 45k euroyu çarpamıyorum bi el atın :)
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