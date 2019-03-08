2020 Volkswagen Golf (Mk8) yeni görüntülerle tamamen ortaya çıktı

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Alman üretici Volkswagen, otomobil severlerin merakla beklediği Golf Mk8’i Cenevre Otomobil Fuarı’nda göstermese de, yeni ortaya çıkan bu en net görüntülerle birlikte 2020 Volkswagen Golf’ün tanıtımı yapılmış kadar oldu. Test edildiği esnada farklı renklerle karşımıza çıkan 2020 Volkswagen Golf, artık dünya prömiyerini gerçekleştirmeye hazır görünüyor.

2020 Volkswagen Golf’ün tasarımına baktığımızda genel yapı itibariyle selefine olan benzerliğini koruduğunu görüyoruz. Fakat yeniden elden geçirilen ön tampon, yeni ön farlar ve kaput üzerindeki çizgiler, sekizinci nesil Volkswagen Golf’ün yeni tasarım diliyle geldiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra aracın omuz çizgisinin de bir miktar yükseltildiği göze çarparken, yeni grafiklere sahip stop lambalarıyla birlikte bagaj spoiler’ının da bir miktar genişlediği fark ediliyor. Yan aynaların biraz daha aşağıya tutturulmuş olması da fark edebildiğimiz detaylar arasında.

Test esnasında çekilen görüntülerde ne yazık ki 2020 Volkswagen Golf’ün kabini görünmüyor. Fakat bu kısımda da malzeme kalitesinin arttırılması, gösterge paneli ve bilgi-eğlence sisteminin yenilenmesi söz konusu olacak. Entegre teknolojilerin ve aktif güvenlik ekipmanlarının da güncelleneceği araç, MQB Evo platformunun güncellenmiş bir versiyonu üzerine oturtulacak. Bu da 2020 Volkswagen Golf’ün ağırlığını 45 kg civarında azaltırken, aks mesafesini selefine göre bir miktar arttırarak diz mesafesi ve bagaj hacmine katkıda bulunacak.

Motor tarafında bir sürpriz beklenmiyor

2020 Volkswagen Golf’ün kaputunun altında herhangi bir sürpriz beklenmiyor. Mevcut kasada kullanılan 1.0 ve 1.5 litre turbo benzinli üniteler ile 1.6 litre turbo dizel motorların devam edeceği düşünülüyor. Şanzıman tarafında ise 6 ileri manuel ile 6 ve 7 ileri DSG şanzıman ile yola devam edilecek. İlerleyen zamanlarda hafif hibrit veya hibrit seçeneceğinin motor gamına eklenmesi beklenirken, yeni GTI versiyonunda 300 beygirlik 2.0 litre turbo benzinli motorun kullanılacağı da gelen söylentiler arasında.

Mevcut Volkswagen Golf modeli ülkemizde 146 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. 2020 Volkswagen Golf’ün yılın ikinci yarısında tanıtılması, 2020 yılının başlarında da Türkiye’ye geleceği düşünülüyor.