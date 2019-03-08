BMW, Audi'nin Bayern Münih'teki hisselerini satın almaya hazırlanıyor

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Alman otomobil devi BMW, Bundesliga’nın en başarılı ekiplerinden Bayern Münih’in yeni hissedarı ve araç sponsoru olmaya hazırlanıyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, bir süredir devam eden görüşmeler sonucu iki taraf arasında anlaşma sağlandı.

800 milyon euro ödeyecek

Bayern Münih’in bir başka otomobil devi Audi’de bulunan %8.33 hissesini satın alacağı bildirilen BMW’nin bunun için 800 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Audi, 2011 yılında 90 milyon euro karşılığında bu hisseleri satın almış ve yılda 30 milyon euro ek ödeme yapmayı kabul etmişti.

Audi'nin anlaşmayı uzatma teklifi reddedildi

Sponsorluk anlaşmasını 5 yıl uzatmak isteyen ve bunun için 60 milyon euro teklif eden Audi’nin teklifi Bayern Münih tarafından reddedilmişti. Kararın sebebi olarak Audi’nin çatı şirketi Volkswagen Grubu’nun emisyon skandalı nedeniyle sarsılan imajı ve Audi CEO’su Rupert Stadler’in tutuklanması gösterilmişti. BMW ile yapılan yeni anlaşmanın en geç 2025 yılında devreye gireceği öğrenildi.