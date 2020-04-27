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    Kia'nın 2021'de tanıtacağı elektrikli crossover'dan yeni detaylar geldi

    Kia'nın geçtiğimiz yıl tanıttığı Imagine konseptinden ilham alarak geliştireceği elektrikli crossover modeli, Hyundai Grubu'nun E-GMP platformunu kullanan ilk model olacak. İşte diğer detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kia'nın 2021'de tanıtacağı elektrikli crossover'dan yeni detaylar geldi
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    Kia, geçtiğimiz yıl Cenevre’de görücüye çıkardığı Imagine isimli konseptin seri üretimde elektrikli bir crossover olarak karşımıza çıkacağını doğrulamıştı. Söz konusu araçla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Henüz resmi olmayan bir biçimde Kia CV ismiyle anılan elektrikli crossover, yollara çıktığında Tesla Model Y ile aynı sınıfta rekabet edecek. 2021 yılında tanıtılması planlanan model, Kia’nın yeni nesil şarj teknolojisine sahip olacak ve elektrikli araç ailesine özel olarak geliştirilen yepyeni bir platform üzerine inşa edilecek.

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    Kia’nın elektrikli crossover modeli, Hyundai Grubu’nun yeni E-GMP platformunu kullanan ilk seri üretim aracı olacak. Bu platform,  Kia ve elektrikli hiper otomobil sınıfının iddialı isimlerinden Rimac arasındaki iş birliğini de göz önünde bulundurursak, söz konusu modelin performans açısından da beklenenin üzerinde değerlerle karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

    Kia'nın 2021'de tanıtacağı elektrikli crossover'dan yeni detaylar geldi
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    Kia Amerika’nın ürün stratejisi departmanından sorumlu Steve Kosowski’ye göre, Kia CV’nin maksimum menzili 485 kilometre civarında olacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi markanın yeni nesil şarj teknolojisiyle donatılacak model, 20 dakikanın altında batarya dolum süresiyle dikkat çekecek. E-GMP platformunun Porsche Taycan’daki gibi 800 volt teknolojisine de imkan vereceği Kia CV, IONİTY’nin 350 kW hızlı şarj istasyonlarından da faydalanabilecek.

    Imagine konseptinin seri üretim versiyonu olarak karşımıza çıkacak elektrikli crossover, Kia’nın Plan S adını verdiği ürün stratejisinde kilit rol oynayacak. Şirket, bu strateji kapsamında önümüzdeki 5 yıl içerisinde ürün gamındaki elektrikli araç sayısını 11’e çıkarmayı, küresel elektrikli araç pazarındaki (Çin hariç) payını da yüzde 7 oranında yükseltmeyi hedefliyor.



    https://www.autoexpress.co.uk/kia/106058/new-2021-electric-kia-crossover-will-be-brands-halo-model Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 sa.
    Kia'nın yeni logosuyla birlikte gelecek büyük ihtimalle. Taslak resmi çok çirkin umarım konsepte dayalı bir araç yaparlarsa daha şık ve modern bir otomobil ortaya çıkarır hatları ve iç tasarımını birebir hayata geçirirlerse büyük adım atmış olurlar. Kia, Stinger ve yeni Sorento ile büyük çıkış yakalamıştı bu başarısını bu araçta da devam edebilir 2021 Korelilerin yılı olabilir otomobil dünyasında
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    DoğanGörünümlüToros 4 sa.
    Elektikli diye iğreç olmak zorunda mı, yapsana xceed in elektriklisini. Gerçi TRye niro yu bile getirmedi, tartişmak boşa.
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