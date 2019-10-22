2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller belli oldu

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Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan ‘2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’ için hazırlıklar başladı. Ödülün ilk ayağı için belirlenen aday listesi bugün açıklandı. Adaylar arasına henüz resmi olarak tanıtılmayan 2020 Volkswagen Golf de dahil edildi.

2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için farklı sınıflardan, elektrik veya içten yanmalı motorlu toplam 35 modelden oluşan uzun bir aday listesi belirlendi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrası bu adayların sayısı 7’ye düşürülecek. Finalist olarak seçilecek bu 7 modelin duyurusu 25 Kasım’da yapılacak. Ödülün kazananı ise 2 Mart 2020’de yani Cenevre Otomobil Fuarı’nın hemen öncesinde düzenlenecek özel bir etkinlikte duyurulacak.

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Geçmiş yılların kazananları

Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün geçmiş yıllardaki kazananlarını şöyle bir hatırlayalım. 2019’da Jaguar I-Pace elektrikli SUV’un ipi göğüslediği yarışmada 2018 yılında öne çıkan isim Volvo XC40 olmuştu. 2017, 2016, 2015 ve 2014 yıllarının kazananları olarak da sırasıyla Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat ve Peugeot 308’i görmüştük.

İşte 2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün adayları:

Audi E-Tron

BMW 1-Series

BMW Z4

BMW X6

BMW X7

DS3 Crossback

Ferrari F8 Tributo

Ford Puma

Kia e-Soul

Mazda3

Mazda CX-30

Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLS

Nissan Juke

Opel/Vauxhall Corsa

Peugeot 208

Porsche 911

Porsche Taycan

Range Rover Evoque

Renault Captur

Renault Clio

Renault Zoe

Skoda Kamiq

Skoda Scala

SsangYong Korando

Subaru Forester

Tesla Model 3

Toyota Camry

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Toyota GR Supra

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross