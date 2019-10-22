2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller belli oldu

Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan ‘2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’ için hazırlıklar başladı. Ödülün ilk ayağı için belirlenen aday listesi bugün açıklandı. Adaylar arasına henüz resmi olarak tanıtılmayan 2020 Volkswagen Golf de dahil edildi.
2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için farklı sınıflardan, elektrik veya içten yanmalı motorlu toplam 35 modelden oluşan uzun bir aday listesi belirlendi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrası bu adayların sayısı 7’ye düşürülecek. Finalist olarak seçilecek bu 7 modelin duyurusu 25 Kasım’da yapılacak. Ödülün kazananı ise 2 Mart 2020’de yani Cenevre Otomobil Fuarı’nın hemen öncesinde düzenlenecek özel bir etkinlikte duyurulacak.
Ayrıca Bkz. "2020 Skoda Octavia'nın tasarımı sızdırıldı"
Geçmiş yılların kazananları
Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün geçmiş yıllardaki kazananlarını şöyle bir hatırlayalım. 2019’da Jaguar I-Pace elektrikli SUV’un ipi göğüslediği yarışmada 2018 yılında öne çıkan isim Volvo XC40 olmuştu. 2017, 2016, 2015 ve 2014 yıllarının kazananları olarak da sırasıyla Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat ve Peugeot 308’i görmüştük.
İşte 2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün adayları:
- Audi E-Tron
- BMW 1-Series
- BMW Z4
- BMW X6
- BMW X7
- DS3 Crossback
- Ferrari F8 Tributo
- Ford Puma
- Kia e-Soul
- Mazda3
- Mazda CX-30
- Mercedes-Benz CLA
- Mercedes-Benz EQC
- Mercedes-Benz GLB
- Mercedes-Benz GLS
- Nissan Juke
- Opel/Vauxhall Corsa
- Peugeot 208
- Porsche 911
- Porsche Taycan
- Range Rover Evoque
- Renault Captur
- Renault Clio
- Renault Zoe
- Skoda Kamiq
- Skoda Scala
- SsangYong Korando
- Subaru Forester
- Tesla Model 3
- Toyota Camry
- Toyota Corolla
- Toyota RAV4
- Toyota GR Supra
- Volkswagen Golf
- Volkswagen T-Cross
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4 Üye, 15 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1106 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Galeri, avrupa'da yılın otomobili 2020 ve