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    2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller belli oldu

    2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak aday listesi açıklandı. Bu yılki yarışma için toplam 35 model belirlendi. Bunlar arasından finale kalan 7 model Kasım ayının son haftası açıklanacak
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller belli oldu
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    Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan ‘2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’ için hazırlıklar başladı. Ödülün ilk ayağı için belirlenen aday listesi bugün açıklandı. Adaylar arasına henüz resmi olarak tanıtılmayan 2020 Volkswagen Golf de dahil edildi.

    2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için farklı sınıflardan, elektrik veya içten yanmalı motorlu toplam 35 modelden oluşan uzun bir aday listesi belirlendi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrası bu adayların sayısı 7’ye düşürülecek. Finalist olarak seçilecek bu 7 modelin duyurusu 25 Kasım’da yapılacak. Ödülün kazananı ise 2 Mart 2020’de yani Cenevre Otomobil Fuarı’nın hemen öncesinde düzenlenecek özel bir etkinlikte duyurulacak.

    Ayrıca Bkz. "2020 Skoda Octavia'nın tasarımı sızdırıldı"

    Geçmiş yılların kazananları

    Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün geçmiş yıllardaki kazananlarını şöyle bir hatırlayalım. 2019’da Jaguar I-Pace elektrikli SUV’un ipi göğüslediği yarışmada 2018 yılında öne çıkan isim Volvo XC40 olmuştu. 2017, 2016, 2015 ve 2014 yıllarının kazananları olarak da sırasıyla Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat ve Peugeot 308’i görmüştük.

    İşte 2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün adayları:

    • Audi E-Tron
    • BMW 1-Series
    • BMW Z4
    • BMW X6
    • BMW X7
    • DS3 Crossback
    • Ferrari F8 Tributo
    • Ford Puma
    • Kia e-Soul
    • Mazda3
    • Mazda CX-30
    • Mercedes-Benz CLA
    • Mercedes-Benz EQC
    • Mercedes-Benz GLB
    • Mercedes-Benz GLS
    • Nissan Juke
    • Opel/Vauxhall Corsa
    • Peugeot 208
    • Porsche 911
    • Porsche Taycan
    • Range Rover Evoque
    • Renault Captur
    • Renault Clio
    • Renault Zoe
    • Skoda Kamiq
    • Skoda Scala
    • SsangYong Korando
    • Subaru Forester
    • Tesla Model 3
    • Toyota Camry
    • Toyota Corolla
    • Toyota RAV4
    • Toyota GR Supra
    • Volkswagen Golf
    • Volkswagen T-Cross



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 6 dk.
    Bizim su yerli otomobil neden listeye girmedi ki ? :)
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    Halilowich 6 dk.
    Peugeot 208 hem tasarım hem de yeni teknolojilerle sınıfına yeni bir soluk getirecek. Benim adayım 208
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    Kerim5100 26 dk.
    E-tron ya da 208 rez al bekle :D
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    haberelectro 54 dk.
    Model 3 hayırlı olsun
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    bulentcandan 1 sa.
    Kriterleri tam olarak bilmiyorum ama Tesla Model 3 iyi bir derece alabilir.
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    WmGMD 1 sa.
    208 iddialı
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    tokatli6061 1 sa.
    bmw nin bir iki modeli audi ferrari dışında diğer markaların hepsinin tasarımını abd li modellerle yan yana koyunca avrupa da yılın otomobili yarışmasının adı avrupada yılın amerikan tarz otomobili yarışması olması lazım bence
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    Led Zeppelin 1 sa.
    Fransızlardan biri alacak büyük ihtimalle.
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    Jeremy Klakson 1 sa.
    toyota gr supra ya da mazda 3 almalı bence gerisi hikaye
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    deniz_sea 2 sa.
    Mazda 3 diyorum, başka da bir şey demiyorum.... :)
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    CWaRRioR 1 sa. deniz_sea
    Ah ah.. Biraz daha uyguna satılsa keşke.
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