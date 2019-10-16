2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe sonunda resmi olarak tanıtıldı. Alman otomotiv devinin kompakt sedan sınıfındaki açığını kapatan yeni model, Mercedes-Benz CLA ve Audi A3 Sedan gibi rakipleriyle boy ölçüşecek.

İşe 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin ölçüleriyle başlayalım. Coupe-sedan formundaki modelin uzunluğu 4526 mm, genişliği 1800 mm, yüksekliği 1420 mm, aks mesafesi ise 2670 mm. Bu sayede arka koltuklardaki yolcular için yeterli bir diz ve baş mesafesi sunan aracın bagaj hacmi ise 430 litre. Karşılaştırmak gerekirse, 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin CLA’dan 60 mm daha kısa aks mesafesine ve 30 litre daha küçük bagaj hacmine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe tasarımı

2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin tasarımına baktığımızda yeni 1 Serisi’ndeki gibi büyük böbrek ızgara ve ince LED farlar görüyoruz. Hatta ön kaputtaki rüzgar oluklarının tasarımı bile neredeyse aynı. İnce sis farlarına ve geniş hava girişlerine ev sahipliği yapan tamponun da araca dinamik bir hava kattığını söylemek mümkün. Arkaya doğru eğimli çatı hattını takip ettiğimizde ise siyah bir şerit ile BMW logosuna bağlanan ince LED stoplar karşımıza çıkıyor. Alt tarafta da tasarımı ve çapı versiyona göre değişen çift egzoz çıkışı bizleri karşılıyor.

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2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin kabininde aşina olduğumuz bir tasarım mevcut. Sürücünün hemen önünde 10.25 inç dokunmatik ekran opsiyonuna sahip dijital gösterge paneli ve gözlerini yoldan ayırmamasını sağlayan 9.2 inç head-up display bulunuyor. Araçtaki BMW Intelligent Personel Assistant, merkezdeki dokunmatik ekrandan veya sesli komut vererek kontrol edilebiliyor. “Hey BMW beni eve götür” dediğinizde navigasyon sistemi aktif oluyor ya da “Hey BMW üşüdüm” dediğinizde araç içerisindeki sıcaklığın artırılması sağlanıyor.

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2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe motor seçenekleri

2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe, önden çekişli UKL-2 platformu üzerine kurulu. 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe ilk etapta 2’si benzinli 1’i dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesindeki BMW 218i’de 140 beygir güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli benzinli motor bulunacak. Dizel tarafındaki BMW 220d modelinde 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli ünite mevcut. Serinin en üstünde bulunan BMW M235i xDrive’daki motor ise 306 beygir güç ve 450 Nm tork üretecek.

BMW 218i versiyonunda 6 ileri manuel şanzıman standart olarak sunulurken, 7 ileri Steptronic şanzıman da opsiyon listesinde bulunacak. Dizel motorlu BMW 220d’de 8 ileri Steptronic görev yaparken, BMW M235i xDrive versiyonunda ise (launch control özelliğine sahip) 8 ileri Steptronic Sport şanzıman ve xDrive akıllı dört çeker sistem kullanılacak. Bu versiyonda ayrıca Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, M sport gövde kiti, M Sport fren ve süspansiyon sistemi, 18 inç jantlar gibi donanımlar mevcut.

Fiyat

Kasım 2019’daki Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi planlanan 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe, önümüzdeki yılın Mart ayında da satışa sunulacak. BMW 218i’nin Almanya’daki başlangıç fiyatı 31 bin 950 euro, BMW 220d’nin başlangıç fiyatı 39 bin 900 euro, serinin en tepesindeki BMW M235i xDrive’ın başlangıç fiyatı ise 51 bin 900 euro olacak.