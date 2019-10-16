Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Bavyeralı markanın CLA ve A3 Sedan'a cevap niteliğindeki modeli 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı. İlk etapta üç motor seçeneğiyle satışa sunulacak BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyatı ve özellikleri:
    1 sa.
    1,1b
    44
    4
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe sonunda resmi olarak tanıtıldı. Alman otomotiv devinin kompakt sedan sınıfındaki açığını kapatan yeni model, Mercedes-Benz CLA ve Audi A3 Sedan gibi rakipleriyle boy ölçüşecek.

    İşe 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin ölçüleriyle başlayalım. Coupe-sedan formundaki modelin uzunluğu 4526 mm, genişliği 1800 mm, yüksekliği 1420 mm, aks mesafesi ise 2670 mm. Bu sayede arka koltuklardaki yolcular için yeterli bir diz ve baş mesafesi sunan aracın bagaj hacmi ise 430 litre. Karşılaştırmak gerekirse, 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin CLA’dan 60 mm daha kısa aks mesafesine ve 30 litre daha küçük bagaj hacmine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

    2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe tasarımı

    2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin tasarımına baktığımızda yeni 1 Serisi’ndeki gibi büyük böbrek ızgara ve ince LED farlar görüyoruz. Hatta ön kaputtaki rüzgar oluklarının tasarımı bile neredeyse aynı. İnce sis farlarına ve geniş hava girişlerine ev sahipliği yapan tamponun da araca dinamik bir hava kattığını söylemek mümkün. Arkaya doğru eğimli çatı hattını takip ettiğimizde ise siyah bir şerit ile BMW logosuna bağlanan ince LED stoplar karşımıza çıkıyor. Alt tarafta da tasarımı ve çapı versiyona göre değişen çift egzoz çıkışı bizleri karşılıyor.

    2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin kabininde aşina olduğumuz bir tasarım mevcut. Sürücünün hemen önünde 10.25 inç dokunmatik ekran opsiyonuna sahip dijital gösterge paneli ve gözlerini yoldan ayırmamasını sağlayan 9.2 inç head-up display bulunuyor. Araçtaki BMW Intelligent Personel Assistant, merkezdeki dokunmatik ekrandan veya sesli komut vererek kontrol edilebiliyor. “Hey BMW beni eve götür” dediğinizde navigasyon sistemi aktif oluyor ya da “Hey BMW üşüdüm” dediğinizde araç içerisindeki sıcaklığın artırılması sağlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk görüntü geldi"

    2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe motor seçenekleri

    2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe, önden çekişli UKL-2 platformu üzerine kurulu. 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe ilk etapta 2’si benzinli 1’i dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesindeki BMW 218i’de 140 beygir güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli benzinli motor bulunacak. Dizel tarafındaki BMW 220d modelinde 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli ünite mevcut. Serinin en üstünde bulunan BMW M235i xDrive’daki motor ise 306 beygir güç ve 450 Nm tork üretecek.

    BMW 218i versiyonunda 6 ileri manuel şanzıman standart olarak sunulurken, 7 ileri Steptronic şanzıman da opsiyon listesinde bulunacak. Dizel motorlu BMW 220d’de 8 ileri Steptronic görev yaparken, BMW M235i xDrive versiyonunda ise (launch control özelliğine sahip) 8 ileri Steptronic Sport şanzıman ve xDrive akıllı dört çeker sistem kullanılacak. Bu versiyonda ayrıca Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, M sport gövde kiti, M Sport fren ve süspansiyon sistemi, 18 inç jantlar gibi donanımlar mevcut.

    Fiyat

    Kasım 2019’daki Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi planlanan 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe, önümüzdeki yılın Mart ayında da satışa sunulacak. BMW 218i’nin Almanya’daki başlangıç fiyatı 31 bin 950 euro, BMW 220d’nin başlangıç fiyatı 39 bin 900 euro, serinin en tepesindeki BMW M235i xDrive’ın başlangıç fiyatı ise 51 bin 900 euro olacak.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dere.beyi 31 dk.
    3 serisinden ne farkı kaldı şimdi bunun ?
    2 serisinin güzelliği minik sportif canavar oluşuydu
    ya şu bmw nin sahibi harbiden türk heralde :D bir şey tuttu mu illa fokunu çıkarcaklar...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 40 dk.
    Müteahhit çocuklarının yeni gözdesi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    por favor 59 dk.
    Euro olarak düşünürsek fiyat çok uygun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    wolwes 1 sa.
    Hey BMW cüzdanı deldin. Bu fiyatla Türkiye'de bırak 3 serisini 2 serisini bile alamayız artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 dk. Harley-Davidson ilk elektrikli motosikletinin üretimini askıya aldı 46 dk. Bulgaristan, Volkswagen'e sunduğu teşviki ikiye katladı 49 dk. Xiaomi, 100 milyon Redmi Note modeli sattığını duyurdu 51 dk. Kumar makinelerine AMD E serisi grafik birimleri 56 dk. Riot’tan karakter tabanlı FPS oyunu: Project A 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Sonraki Rusya’nın insansı robotu Fedor’un bir sonraki adresi belli oldu 2 sa. Xiaomi, Black Shark modelleri için JoyUI 11 arayüzünü piyasaya sürdü 2 sa. LG'nin Android 10 beta programı bu ay sonunda başlıyor 3 sa. League of Legends: Wild Rift, 2020 yılında konsollar ile mobil platformlara geliyor 3 sa. Samsung Galaxy S11, 20:9 ekranla gelecek 5 sa. Apple, iOS ve iPadOS 13.1.3 güncellemesini yayınladı 6 sa. Samsung'un ülkemize getirmediği en iyi telefonu | Galaxy S10 5G inceleme 14 sa. Yeni Google Pixel Buds karşınızda 14 sa. Netgear yeni Orbi mesh Wi-Fi sistemini minimal tasarımıyla tanıttı 14 sa. Google Pixel 4 ve 4XL tanıtıldı 14 sa. Yapay zeka ile tasarlanmış yeni metamalzeme 15 sa. TP-LINK uygun fiyatlı WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu 16 sa. iPhone 11 Pro Max vs XS Max | Daha büyük, daha kalın, daha yetenekli! 16 sa. Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Oppo A11 tanıtıldı 17 sa. Faraday Future kurucusu iflas erteleme istedi 17 sa. 10nm masaüstü Intel işlemciler 2021 yılına yetişebilir 18 sa. Bulut tabanlı oyun konsolu Google Stadia'nın çıkış tarihi açıklandı 18 sa. Google Pixelbook Go tanıtıldı 18 sa. Ucuzundan pahalısına Instagram için en iyi telefonlar 19 sa. OnePlus OxygenOS için tek el modu geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımı...
    DonanımHaber
    Yeni Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk görüntü geldi
    DonanımHaber
    Google Play'de simgelerini gizleyip, arka planda çalışarak rek...
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Adana'ya yerleştim
    DH Forum
    Amd rx 5700 ve rx 5700xt ekran kartı (ANA KONU)
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim