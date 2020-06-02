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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin fabrikası için "ÇED Olumlu" kararı çıktı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde temelleri atılacak fabrikanın inşaatının başlayabilmesi için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde tamamlandı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilin fabrikası için
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    Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu geçtiğimiz ay açıklanmış ve böylece yapım aşamasına ilişkin bilgiler de ortaya çıkmıştı.

    Bugün Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan açıklamada, Bursa’nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek fabrikanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED raporunu olumlu olarak aldığı belirtildi. Açıklamada, “Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu' kararı verilmiştir.” ifadesi yer aldı.

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    Yerli otomobilin üretileceği fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırımla hayata geçirilecek. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak fabrikada geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli C-SUV ile başlayacak olan üretim, takip eden yıllarda elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV ile devam edecek.

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    2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrika doğrudan 4 bin, dolaylı olarak ise 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın inşaat aşamasında 2 bin, işletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması ön görülüyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fortune1905 22 sa. en beğenilen
    Olumsuz çıkma gibi bir durumu var miydi sanki
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    mamoo 21 sa. fortune1905
    Üzüldüyseniz üzülmeyin. Sakin olun. Camı açın temiz hava alın. Varsa sakinleştirici için.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 22 sa.
    Kendi vatandasinin bile alamayacagi milli otomobil.
    3 Yanıt Yanıtla +30
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    refleks_22 20 sa. alprkrkmz
    ensesi kalın olan vatandaşlar alacaktır illa ama asla bir "halk arabası" olamayacak.
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 18 sa. yeni yorumcu alprkrkmz
    bi bitmediniz be kardeşim bi bitmediniz. Adamlar kendileri diyor ilk 2 otomobil lüks sekment, halen anlamak istemiyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    CleanCoders (Fatih ) 5 sa. alprkrkmz
    CHP iktitarında 30 bin TL lik halk tipi araba üretilecek. hemde AKP nin açacağı bu fabrikada
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    TheCaliph_ 21 sa.
    Simdi gelirler onemli olan marka yaratmak diyenler. Kendi halkina urun satmadan Dunya'ya acilabilen tek bir marka bile yok. En iyi 100 firmaya bakin hepsinin geliri once kendi ulkesinden gelir. Kaldi ki Otomotiv gibi dehset rekabetin dondugu yerde kendini kanitlamadan nasil olacaksa



    Biz yine istemezukcu olacagiz ama hakli cikacagimizi da biliyorum. Her zaman ciktik
    Simdi gelirler onemli olan marka yaratmak diyenler. Kendi halkina urun satmadan Dunya'ya acilabilen tek bir marka bile yok. En iyi 100 firmaya bakin hepsinin ge...
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    Yanıtla +20
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    ışıklılımühendis20 (Okan Bostan) 10 dk.
    Umarım bantlardan inip bayilerde satışa sunulduğu günleri de görürüz. Fakat aynaları beğenmedim. Bir tek bana mı garip geliyor anlayamadım. Bu arada pickup versiyonu ve station wagon da unutulmamalıdır.
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    bjkyener 15 dk.
    Bütün elektronik aksamı yabancı ürün
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    CleanCoders (Fatih ) 6 dk. bjkyener
    CHP iktidarında elektronik aksamın tamamı yerli olacak.
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    kamilgömek 29 dk. yeni yorumcu
    başka bir seçenek var mıydı ki ?
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    Bloodin 2 sa.
    Segment ve özellik olarak Jaguar I-Pace rakibi bir araç için 200.000 gibi rakamlardan bahsedenler var. Şu anki sistem ve dolar ile rüyanızda görürsünüz %100 elektrikli SUV'u o fiyatlara...
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    samuray_x (Salih Burak Eken) 7 sa.
    Bundan çok daha iyi alanlara yatırım yapılabilinirdi. Halkın gözünü boyamak için harcanan milyonlarca dolardan selamlar
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    CleanCoders (Fatih ) 5 sa. samuray_x
    Kılıçtaroğlu da otomobil üretmek istiyor, işte linki
    https://video.yeniakit.com.tr/kilicdaroglundan-genclere-sakiz-uretmeliyiz-vh1494790253.mp4
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    cabriyo (Emin Tuncer) 7 sa.
    planlandığı gibi gider inşallah. büyük bir eksiklik tamamlanmış olur türkiyede.
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    Cem (Cem Kaya) 14 sa.
    Şu arabayı almayı düşünen asgari ücretli vatandaşlar fiyatlar açıklanınca fena dumur olacaklar. Hala düşük fiyatlı hatta 100 üstü olmaz diyenler var. Sadece onlara tebessüm ediyorum.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 16 sa.
    En çok sevindiğim konu 4bin kişiyi istihdam sağlanacak olması, zaten bu arabaları biz alamayız yabancılara satılır ağırlıklı olarak.
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    Alqu 18 sa. yeni yorumcu
    Bu ne saçma haber olumsuz çıkma ihtimali yok ki.
    Ben ve benim gibi normal gelirli vatandaşlar binemez asgari ücretliler hiç binemez ama olsun izleriz be gülüm hedef 2023.

    3.köprünün geçiş garantisi günlük 135 bin araç bence yerli araç çıkınca bu rakamı aşacağız.
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    1715 kez okundu.
    32 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

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    6 etiket daha togg türkiyenin otomobili fabrika çed rapor Bilim ve Teknoloji
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