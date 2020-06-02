Yerli otomobilin fabrikası için "ÇED Olumlu" kararı çıktı

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Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu geçtiğimiz ay açıklanmış ve böylece yapım aşamasına ilişkin bilgiler de ortaya çıkmıştı.

Bugün Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan açıklamada, Bursa’nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek fabrikanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED raporunu olumlu olarak aldığı belirtildi. Açıklamada, “Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu' kararı verilmiştir.” ifadesi yer aldı.

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Yerli otomobilin üretileceği fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırımla hayata geçirilecek. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak fabrikada geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli C-SUV ile başlayacak olan üretim, takip eden yıllarda elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV ile devam edecek.

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2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrika doğrudan 4 bin, dolaylı olarak ise 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın inşaat aşamasında 2 bin, işletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması ön görülüyor.

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