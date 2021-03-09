Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'de Türkiye'de kaç adet telefon, tablet ve bilgisayar satıldı?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında kaç adet cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon, beyaz eşya ve otomotiv satıldığını açıkladı.
    09 Mart 2021, 09:00 (7 sa.)
    1,5b
    14
    9
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    2020'de Türkiye'de kaç adet telefon, tablet ve bilgisayar satıldı?
    Tam Boyutta Gör

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı elektronik aletlerin 2020’deki satış miktarlarını açıkladı. Türkiye’de geçen sene 10,8 milyon cep telefonu satıldı.

    Ayrıca Bkz. "Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı"

    Bakan Varank’ın Twitter paylaşımına göre 2020’de Türkiye’de;

    • 10,8 milyon cep telefonu,
    • 1 milyon 353 bin tablet,
    • 983 bin bilgisayar,
    • 2,6 milyon televizyon,
    • 7,6 milyon beyaz eşya,
    • 773 bin otomobil ve ticari araç satıldı.

    Geçen sene koronavirüs nedeniyle teknolojik cihaz ihtiyacı arttı. Bu durum satışlara pozitif olarak yansıdı ancak üretimin yavaşlaması nedeniyle fiyatlar da ciddi oranda artış gösterdi.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen DH Misafiri
    Adamların 10 araç aldığı fiyata 1 araç alabiliyoruz alım gücü olarak. Siz de diyorsunuz ki çeyreği kadar araç almışız. Alım gücü olarak 2.5 kat daha fazla almışız aslında.
    Avrupa'nın en çok araç satılan ve ekonomi olarak en güçlü ülkesiyle neden devamlı kendinizi kıyaslamayı seviyorsunuz ki? Kripto akpli misiniz?
    Senede 100 bine inmedikçe o satış miktarı doğru yolda değiliz demektir.
    Adamların 10 araç aldığı fiyata 1 araç alabiliyoruz alım gücü olarak. Siz de diyorsunuz ki çeyreği kadar araç almışız. Alım gücü olarak 2.5 kat daha fazla almış...
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel büyümüşüz de mesela o tv lerin kaçı samsung kaçı samyoong, tabletlerin kaçı galaxy ya da ipad, kaçı hometech, arabaların kaçı fiat onu biliyoruz zaten, beyaz eşyaların kaçı altus. Teknoloji çöplüğüne de dönmemek gerekli.
    Çok güzel büyümüşüz de mesela o tv lerin kaçı samsung kaçı samyoong, tabletlerin kaçı galaxy ya da ipad, kaçı hometech, arabaların kaçı fiat onu biliyoruz zaten...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Satılan telefonların tamamı ithal. Çoğu da giriş veya orta seviye. Üst seviye olan sayısı çok çok az.

    Otomobilde ise nüfusumuz daha fazla olmasına rağmen satış sayısı Almanya'nın 4'te birinden daha az. Tabii bu sayıdan ticari olanları çıkartın. Filo kiralama şirketlerinin araçlarını da çıkartın. Geri kalan araçların yarısı çöp Clio diğer yarısı teneke Egea.

    Bilgisayar, tablet, televizyon hakeza sayıları çok düşük. Ve yine giriş seviye ürünler.

    Bu sayılar gelişmişliğin değil tam tersi gelişmemişliğin göstergesi.
    Satılan telefonların tamamı ithal. Çoğu da giriş veya orta seviye. Üst seviye olan sayısı çok çok az. Otomobilde ise nüfusumuz daha fazla olmasına rağ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    O ozgeleringeris 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eee sonuçta 2020 pandemi yılında büyüyen 3 ülkeden biriyiz olur öyle inanıyoruz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sendemail (umit erdem) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rica ediyorum Almanya ile karşılaştırmayın ,

    Mısır ,Suriye ,Azerbaycan ile karşılaştırın ...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aysensS 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yarısı instagramda çekiliş düzenleyen tayfadır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vedkum 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yani sayın bakan demek istiyor ki madem kriz var bu kadar malı kim alıyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cokbaska 4 sa. ( Mesaj Silindi ) vedkum
    Her zaman dile getirirler bizde genç nüfus var diye.
    30 milyonu yaşlı ve 15yaş altı diye saymazsak geriye kalan 50milyon insan için rakkamlar çok gülünç...
    Alım gücü yok ki.. Üstüne de kazık gibi vergi varken nasıl alıcaklar?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha iyisini daha ucuza alabilmek için, yarınlar için, hepimiz için, ne gerekiyorsa yapılsın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Satılan telefonların tamamı ithal. Çoğu da giriş veya orta seviye. Üst seviye olan sayısı çok çok az.

    Otomobilde ise nüfusumuz daha fazla olmasına rağmen satış sayısı Almanya'nın 4'te birinden daha az. Tabii bu sayıdan ticari olanları çıkartın. Filo kiralama şirketlerinin araçlarını da çıkartın. Geri kalan araçların yarısı çöp Clio diğer yarısı teneke Egea.

    Bilgisayar, tablet, televizyon hakeza sayıları çok düşük. Ve yine giriş seviye ürünler.

    Bu sayılar gelişmişliğin değil tam tersi gelişmemişliğin göstergesi.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Adamların 10 araç aldığı fiyata 1 araç alabiliyoruz alım gücü olarak. Siz de diyorsunuz ki çeyreği kadar araç almışız. Alım gücü olarak 2.5 kat daha fazla almışız aslında.
    Avrupa'nın en çok araç satılan ve ekonomi olarak en güçlü ülkesiyle neden devamlı kendinizi kıyaslamayı seviyorsunuz ki? Kripto akpli misiniz?
    Senede 100 bine inmedikçe o satış miktarı doğru yolda değiliz demektir.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel büyümüşüz de mesela o tv lerin kaçı samsung kaçı samyoong, tabletlerin kaçı galaxy ya da ipad, kaçı hometech, arabaların kaçı fiat onu biliyoruz zaten, beyaz eşyaların kaçı altus. Teknoloji çöplüğüne de dönmemek gerekli.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. Oppo Band Style tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. Film yapımcıları, korsana teşvik ettiği için ilk kez bir VPN hizmetine dava açtı 1 sa. Apple yakında iPhone 12 üretiminin yüzde 10'unu Hindistan'a taşıyacak 2 sa. Zack Snyder’s Justice League yanlışlıkla erken yayınlandı 2 sa. GeForce Now'ın Global Founders üyeliği Türkiye'de kullanılamayacak! 2 sa. OnePlus 9 serisinin çift kamera sistemi detaylandı 3 sa. Kia, yeni nesil elektrikli modeli EV6'nın tasarımından ipuçları paylaştı 3 sa. Xiaomi, 200W şarjlı akıllı telefonu bu yıl piyasaya sürecek 4 sa. Bu yıl çıkacak olan Xbox oyunlarının tamamı duyurulmadı 4 sa. Apple yeni ürünlerini 23 Mart'ta duyurabilir: Hangi cihazlar bekleniyor? 5 sa. Uygun fiyatlı amiral gemileri için Snapdragon 888 yonga setinin Lite sürümü yolda 5 sa. RTX 3070 ekran kartına 16GB bellek takıldı 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2020'de Türkiye'de kaç adet telefon, tablet ve bilgisayar satıldı? Sonraki Apple, 2022'de karma gerçeklik başlığını, 2025'e kadar da artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürecek 14 sa. Samsung tüm katlanabilir cihazlarını, Galaxy Z markası altında piyasaya sürecek 15 sa. Yerli yapım aksiyon oyunu Clan N, mobil cihazlar için yayınlandı 15 sa. Yeni logo, yeni tasarım: 2021 Peugeot 308 neredeyse tamamen kamuflajsız görüntülendi 16 sa. Meizu 18'in sadece 0.1 saniyede tepki veren ultrasonik parmak izi tarayıcısı görüntülendi 16 sa. Tesla, tam otonom sürüş beta programının kapsamını genişletiyor 17 sa. John Wick yazarından Amazon'a live-action manga uyarlaması geliyor: Hellsing 17 sa. Stranger Things yaratıcıları ve Spielberg, Netflix için Stephen King'in kitabından uyarlama bir dizi hazırlıyor 18 sa. Microsoft-Bethesda anlaşmasına AB onayı geldi 18 sa. Chromecast cihazındaki YouTube ara yüzü yenileniyor 18 sa. PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State'e 5 milyon kişi ön kayıt yaptırdı; kayıtlar devam ediyor 19 sa. OnePlus 9 serisi 23 Mart’ta tanıtılıyor 19 sa. Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da Mart ayına özel fırsatlar 19 sa. iMac Pro üretimi sonlanıyor 20 sa. Rus ve Çinli hackerlar, AB'nin Covid-19 aşı verilerini çaldı 20 sa. AMD özel madencilik kartları hazırlığında 21 sa. Coinbase kripto borsasının patronu milyarder haline geldi 21 sa. 55.000 TL’lik ödül havuzu ile Gamify Mart 2021 turnuvaları devam ediyor 21 sa. Apple, artırılmış gerçeklik kontakt lenslerini piyasaya sürecek 21 sa. Nokia'dan ilk oyun odaklı akıllı telefon geliyor: G10 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız