2020'de Türkiye'de kaç adet telefon, tablet ve bilgisayar satıldı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı elektronik aletlerin 2020’deki satış miktarlarını açıkladı. Türkiye’de geçen sene 10,8 milyon cep telefonu satıldı.
Ayrıca Bkz. "Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı"
Bakan Varank’ın Twitter paylaşımına göre 2020’de Türkiye’de;
- 10,8 milyon cep telefonu,
- 1 milyon 353 bin tablet,
- 983 bin bilgisayar,
- 2,6 milyon televizyon,
- 7,6 milyon beyaz eşya,
- 773 bin otomobil ve ticari araç satıldı.
Geçen sene koronavirüs nedeniyle teknolojik cihaz ihtiyacı arttı. Bu durum satışlara pozitif olarak yansıdı ancak üretimin yavaşlaması nedeniyle fiyatlar da ciddi oranda artış gösterdi.
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Avrupa'nın en çok araç satılan ve ekonomi olarak en güçlü ülkesiyle neden devamlı kendinizi kıyaslamayı seviyorsunuz ki? Kripto akpli misiniz?
Senede 100 bine inmedikçe o satış miktarı doğru yolda değiliz demektir.
Otomobilde ise nüfusumuz daha fazla olmasına rağmen satış sayısı Almanya'nın 4'te birinden daha az. Tabii bu sayıdan ticari olanları çıkartın. Filo kiralama şirketlerinin araçlarını da çıkartın. Geri kalan araçların yarısı çöp Clio diğer yarısı teneke Egea.
Bilgisayar, tablet, televizyon hakeza sayıları çok düşük. Ve yine giriş seviye ürünler.
Bu sayılar gelişmişliğin değil tam tersi gelişmemişliğin göstergesi.