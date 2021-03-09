2020'de Türkiye'de kaç adet telefon, tablet ve bilgisayar satıldı?

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı elektronik aletlerin 2020’deki satış miktarlarını açıkladı. Türkiye’de geçen sene 10,8 milyon cep telefonu satıldı.

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Bakan Varank’ın Twitter paylaşımına göre 2020’de Türkiye’de;

10,8 milyon cep telefonu,

cep telefonu, 1 milyon 353 bin tablet,

tablet, 983 bin bilgisayar,

bilgisayar, 2,6 milyon televizyon,

televizyon, 7,6 milyon beyaz eşya,

beyaz eşya, 773 bin otomobil ve ticari araç satıldı.

Geçen sene koronavirüs nedeniyle teknolojik cihaz ihtiyacı arttı. Bu durum satışlara pozitif olarak yansıdı ancak üretimin yavaşlaması nedeniyle fiyatlar da ciddi oranda artış gösterdi.

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