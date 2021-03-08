Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı

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Çinli teknoloji devi Oppo, Türkiye’deki akıllı telefon fabrikasında test üretimine başladı. İstanbul Tuzla’daki Oppo fabrikasında üretilen ilk telefonlar kutuya girdi. İlk olarak Oppo A15s ve Oppo A73 modelleri üretildi.

Fabrika kurulum çalışmalarına 3 ay önce başlayan Oppo, tüm sistemleri hazır hale getirdi. SMT üretim bandı ve CKD sistemiyle kurulan fabrika hızlı bir şekilde tamamlandı. Made in Türkiye ibareli Oppo telefonlar yakında raflardaki yerini alacak.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın kurulum çalışmaları ve test üretimlerini yerinde inceledi. Bakan Varank’a , Oppo Türkiye CEO’su Weijian Zhou, Fabrika CEO’su Lianbing Zhu ve Oppo Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Deniz Erkmen eşlik etti.

Bakan Varank, fabrikada yaklaşık bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Oppo 'nun bu yatırımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım teşviği ile destekleniyor. Bakan Varank, diğer firmaların da Türkiye'de yatırım gerçekleştireceğini vurgulayarak, “Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerde söz sahibi global firmaların benzer yatırımları önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Biz gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret gösteriyoruz. Türkiye’ye yatırım yapan kazanır. Akıllı telefonlar alanında yapılan bu yatırımlar ülkemizde önemli yetkinliklerin oluşmasına da katkı sağlayacak. Teknoloji tedarikçisi yeni yerli firmalarımız bu sayede ekosisteme dahil olacak.” dedi.

Test amacıyla üretilen Oppo modelleri hangileri?

Bakan Varank’ın paylaşımlarına göre test üretimlerinde Oppo A73 ve Oppo A15s modelleri üretildi. Bu modellerin yanı sıra başka Oppo modellerinin de Türkiye’de üretimi yapılacak.

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Made in Türkiye ibareli Oppo A15s özellikleri:

6.52 inç 720p IPS LCD ekran

Helio P35 yonga seti, 4 GB RAM

Arka kamera: 13 MP f/2.2 geniş + 2 MP f/2.4 makro + 2 MP f/2.4 derinlik

Ön kamera: 8 MP

4230 mAh batarya, 10W şarj

Android 10, ColorOS 7.2

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Made in Türkiye ibareli Oppo A73 özellikleri

6.44 inç 1080p AMOLED ekran

Snapdragon 662 yonga seti, 4GB/6 GB RAM

Arka kamera: 16 MP f/2.2 geniş, 8 MP f/2.2 ultrageniş + 2 MP f/2.4 derinlik + 2 MP f/2.4 derinlik

Ön kamera: 16 MP

4015 mAh batarya, 30W VOOC 4.0 şarj

Android 10, ColorOS 7.2

https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/oppo-turkiyede-test-uretimine-basladi

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