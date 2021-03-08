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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı

    Oppo, ükemizdeki akıllı telefon fabrikasında test üretimine başladı. Test üretiminde hani modeller üretildi? Fabrikada kaç kişi çalışacak? Soruların yanıtı haberimizde.
    08 Mart 2021, 14:58 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı
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    Çinli teknoloji devi Oppo, Türkiye’deki akıllı telefon fabrikasında test üretimine başladı. İstanbul Tuzla’daki Oppo fabrikasında üretilen ilk telefonlar kutuya girdi. İlk olarak Oppo A15s ve Oppo A73 modelleri üretildi.

    Fabrika kurulum çalışmalarına 3 ay önce başlayan Oppo, tüm sistemleri hazır hale getirdi. SMT üretim bandı ve CKD sistemiyle kurulan fabrika hızlı bir şekilde tamamlandı. Made in Türkiye ibareli Oppo telefonlar yakında raflardaki yerini alacak.

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    Ayrıca Bkz. "Oppo A94 tanıtıldı: 6.43 inç ekran, 48 MP kamera, 30W hızlı şarj"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın kurulum çalışmaları ve test üretimlerini yerinde inceledi. Bakan Varank’a , Oppo Türkiye CEO’su Weijian Zhou, Fabrika CEO’su Lianbing Zhu ve Oppo Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Deniz Erkmen eşlik etti.

    Bakan Varank, fabrikada yaklaşık bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Oppo 'nun bu yatırımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım teşviği ile destekleniyor. Bakan Varank, diğer firmaların da Türkiye'de yatırım gerçekleştireceğini vurgulayarak, “Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerde söz sahibi global firmaların benzer yatırımları önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Biz gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret gösteriyoruz. Türkiye’ye yatırım yapan kazanır. Akıllı telefonlar alanında yapılan bu yatırımlar ülkemizde önemli yetkinliklerin oluşmasına da katkı sağlayacak. Teknoloji tedarikçisi yeni yerli firmalarımız bu sayede ekosisteme dahil olacak.” dedi.

    Test amacıyla üretilen Oppo modelleri hangileri?

    Bakan Varank’ın paylaşımlarına göre test üretimlerinde Oppo A73 ve Oppo A15s modelleri üretildi. Bu modellerin yanı sıra başka Oppo modellerinin de Türkiye’de üretimi yapılacak.

    Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı
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    Made in Türkiye ibareli Oppo A15s özellikleri:

    • 6.52 inç 720p IPS LCD ekran
    • Helio P35 yonga seti, 4 GB RAM
    • Arka kamera: 13 MP f/2.2 geniş + 2 MP f/2.4 makro + 2 MP f/2.4 derinlik
    • Ön kamera: 8 MP
    • 4230 mAh batarya, 10W şarj
    • Android 10, ColorOS 7.2

    Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı
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    Made in Türkiye ibareli Oppo A73 özellikleri

    • 6.44 inç 1080p AMOLED ekran
    • Snapdragon 662 yonga seti, 4GB/6 GB RAM
    • Arka kamera: 16 MP f/2.2 geniş, 8 MP f/2.2 ultrageniş + 2 MP f/2.4 derinlik + 2 MP f/2.4 derinlik
    • Ön kamera: 16 MP
    • 4015 mAh batarya, 30W VOOC 4.0 şarj
    • Android 10, ColorOS 7.2


    https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/oppo-turkiyede-test-uretimine-basladi
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    mcebi001 (murat çebi) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Üretilen modellere bakılırsa gm9 pro hala en donanımlı yerli telefon...
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    El_domingo 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sözde bilişim haber sitesi...SMT üretim bandı ve CKD sistemiyle kurulan fabrika nedemek bari o bilgileri de toplasaydınız..
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    K Krone 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı olsun sevindirici bir haber
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    WB 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bakanlar bakiyorum da ari gibi calisiyorlar. Bakan olunca 10 dönüm bostan yan gel yat osman devri tarihe karismis anlasilan..
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    TheJudgé 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım yurt dışı fiyatından ne gibi bir farkla satılacak ?
    ötv olacakmı mesela Made in Türkiye yazılı bir üründe ?
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