2020'de uzaydan çekilmiş 20 büyüleyici Dünya fotoğrafı

Amerikan uzay ajansı NASA, Dünya'nın uzaydan 2020 yılında çekilen en güzel fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan fotoğraflara yukarıdaki video veya aşağıdaki galeri üzerinden göz atabilirsiniz.

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Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü

NASA'nın seçtiği 20 kare arasında dünyanın her tarafından, birbirinden etkileyici görüntüler yer alıyor. Uzaydan çekilmiş gündoğumu anlarından Kıbrıs adasının müthiş görüntüsüne kadar birçok büyüleyici fotoğraf var. NASA şu açıklamaları yapmış:

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayan ve çalışan astronotlar her yıl binlerce Dünya fotoğrafı çekiyor. Johson Uzay Merkezi'ndeki Dünya Bilimleri ve Uzaktan Algılama Birimi'mize, bu fotoğraflardan favorilerine seçerek 2020'nin en iyi görsellerini hazırlamalarını istedik. İşte 2020'den Top 20'miz...

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