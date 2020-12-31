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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'de uzaydan çekilmiş 20 büyüleyici Dünya fotoğrafı

    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların 2020'de çektiği en iyi Dünya fotoğraflarına aşağıda göz atabilirsiniz.
    10 dk.
    39
    82
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Amerikan uzay ajansı NASA, Dünya'nın uzaydan 2020 yılında çekilen en güzel fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan fotoğraflara yukarıdaki video veya aşağıdaki galeri üzerinden göz atabilirsiniz.

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    NASA'nın seçtiği 20 kare arasında dünyanın her tarafından, birbirinden etkileyici görüntüler yer alıyor. Uzaydan çekilmiş gündoğumu anlarından Kıbrıs adasının müthiş görüntüsüne kadar birçok büyüleyici fotoğraf var. NASA şu açıklamaları yapmış:

    ---

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayan ve çalışan astronotlar her yıl binlerce Dünya fotoğrafı çekiyor. Johson Uzay Merkezi'ndeki Dünya Bilimleri ve Uzaktan Algılama Birimi'mize, bu fotoğraflardan favorilerine seçerek 2020'nin en iyi görsellerini hazırlamalarını istedik. İşte 2020'den Top 20'miz...



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    16 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    23 saat önce
    ccc231

    guzel

    1 gün önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    1 gün önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
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