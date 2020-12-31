2020'de uzaydan çekilmiş 20 büyüleyici Dünya fotoğrafı

Amerikan uzay ajansı NASA, Dünya'nın uzaydan 2020 yılında çekilen en güzel fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan fotoğraflara yukarıdaki video veya aşağıdaki galeri üzerinden göz atabilirsiniz.İlginizi Çekebilir Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü
NASA'nın seçtiği 20 kare arasında dünyanın her tarafından, birbirinden etkileyici görüntüler yer alıyor. Uzaydan çekilmiş gündoğumu anlarından Kıbrıs adasının müthiş görüntüsüne kadar birçok büyüleyici fotoğraf var. NASA şu açıklamaları yapmış:
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayan ve çalışan astronotlar her yıl binlerce Dünya fotoğrafı çekiyor. Johson Uzay Merkezi'ndeki Dünya Bilimleri ve Uzaktan Algılama Birimi'mize, bu fotoğraflardan favorilerine seçerek 2020'nin en iyi görsellerini hazırlamalarını istedik. İşte 2020'den Top 20'miz...
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Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be