2020'de vergi gelirlerinin rekor seviyeye çıkarılması hedefleniyor

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2019’da vergi gelirlerinde yaşanan düşüş, önümüzdeki yıl gelecek zamlarla ve yeni vergilerle telafi edilecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2020 bütçesine göre, bu yıl 600 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenen vergi gelirlerinin gelecek yıl 785 milyar TL’ye çıkması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde Meclis’e gönderilen 2020 bütçe hedeflerine göre gelir vergisinde yüzde 11,1, kurumlar vergisinde yüzde 15,5, özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 20,6, harçlarda yüzde 35,1 ve motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) yüzde 22,5 gelir artışı olması planlanıyor.

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2020 bütçe hedeflerini ÖTV özelinde ele aldığımızda, bütçenin en önemli gelir kalemlerinden olan ÖTV’den gelecek yıl yüzde 20,6 artışla 176.1 milyar lira gelir beklendiğini görüyoruz. Peki bu gelir artışı hangi kalemlerde ne kadar olacak? Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil’in haberine göre, 2020’de ÖTV geliri beklentileri şöyle:

Petrol ve doğalgaz ürünlerinden yüzde 9,7 artışla 66.6 milyar lira

Motorlu taşıt araçlarından yüzde 48,3 artışla 19 milyar lira

Alkollü içkiler üzerinden yüzde 12,9 artışla 17.2 milyar lira

Kolalı gazozlardan yüzde 14,1 artışla 1.2 milyar lira

Dayanıklı tüketim ürünlerinden yüzde 38,4 artışla 7.2 milyar lira

2019 yılında vergi gelirlerinden 757 milyar TL bekleniyordu. Fakat yıl sonuna kadar vergi gelirlerinin 600 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu da 2019 için vergi geliri hedefinin yüzde 20 gerisinde kalacağını gösteriyor. Bunun gelecek yıl telafi edilmesi için yapılan düzenlemelerle vatandaşın üzerindeki vergi yükü artacak gibi görünüyor.

http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/otv-de-motorlu-tasit-revizyonu_ID1458103/