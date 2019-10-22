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    2020'de vergi gelirlerinin rekor seviyeye çıkarılması hedefleniyor

    Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2020 bütçesi Meclis'e sunuldu. Bu yıl hedefin yüzde 20 gerisinde kalması ön görülen vergi gelirlerinin önümüzdeki yıl rekor seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
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    Zamazingo
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020'de vergi gelirlerinin rekor seviyeye çıkarılması hedefleniyor
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    2019’da vergi gelirlerinde yaşanan düşüş, önümüzdeki yıl gelecek zamlarla ve yeni vergilerle telafi edilecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2020 bütçesine göre, bu yıl 600 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenen vergi gelirlerinin gelecek yıl 785 milyar TL’ye çıkması hedefleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde Meclis’e gönderilen 2020 bütçe hedeflerine göre gelir vergisinde yüzde 11,1, kurumlar vergisinde yüzde 15,5, özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 20,6, harçlarda yüzde 35,1 ve motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) yüzde 22,5 gelir artışı olması planlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Sinemalarda mısır kavgasını sona erdiren kanun uygulanmaya başladı"

    2020 bütçe hedeflerini ÖTV özelinde ele aldığımızda, bütçenin en önemli gelir kalemlerinden olan ÖTV’den gelecek yıl yüzde 20,6 artışla 176.1 milyar lira gelir beklendiğini görüyoruz. Peki bu gelir artışı hangi kalemlerde ne kadar olacak? Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil’in haberine göre, 2020’de ÖTV geliri beklentileri şöyle:

    • Petrol ve doğalgaz ürünlerinden yüzde 9,7 artışla 66.6 milyar lira
    • Motorlu taşıt araçlarından yüzde 48,3 artışla 19 milyar lira
    • Alkollü içkiler üzerinden yüzde 12,9 artışla 17.2 milyar lira
    • Kolalı gazozlardan yüzde 14,1 artışla 1.2 milyar lira
    • Dayanıklı tüketim ürünlerinden yüzde 38,4 artışla 7.2 milyar lira

    2019 yılında vergi gelirlerinden 757 milyar TL bekleniyordu. Fakat yıl sonuna kadar vergi gelirlerinin 600 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu da 2019 için vergi geliri hedefinin yüzde 20 gerisinde kalacağını gösteriyor. Bunun gelecek yıl telafi edilmesi için yapılan düzenlemelerle vatandaşın üzerindeki vergi yükü artacak gibi görünüyor.



    http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/otv-de-motorlu-tasit-revizyonu_ID1458103/ Yorum Yaz
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    crazywinner3 45 dk. en beğenilen
    Zaten rekor seviyede değil miydi :d
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    Kerim5100 44 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    emmare 3 dk.
    2023 hedefi derken herhalde milletin kicinda ki dona kadar almayi kastediyorlar en azindan gidisat bu yonde....
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    dragonhell 18 dk.
    hepinizi üst üste koyup vergiyi tabana yayacağız
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    MiLLETiNVEKiLi 21 dk.
    Daha dip noktaya gelmedik 2021 kışında ancak dip noktaya geleceğiz daha 15 ay var... iktidar kötü ekonomiyi sürece yayıp insanların ısınan kurbağa gibi hissetmeyeceğini varsayıyor
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    redoracle 22 dk.
    Yahu tüm ülkelerde ufacık zam yapıldı diye günlerce eylemler yapılmaya başlandı,heryerde bir patlama var artık halk yorulmuş işsizlikten,zamlardan,vergilerden bunlar hiç dünyayı da takip etmiyorlar galiba.

    Hani hanelerdeki gelir 3 kat arttıydı,enflasyon tek haneliydi o zaman bu zamlar,vergiler,vergilerin vergisi ne oluyor.

    Heralde artık seçilemeyeceklerinin farkındalar o yüzden giderayak bunları yapıyorlar,nasılolsa diğer ülkelerdeki gibi ses eden yok.
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    DH Specialist 23 dk.
    Vergileri arttırarak daha fazla vergi toplanmaz. Bunu bir gün anlayacaklar.
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    OverClocK1ng 24 dk.
    Size her şey müstahak...
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    agent1453 26 dk.
    Kaçan kaçtı,olan kalanlara oluyor.
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    KızgınHokkabaz 27 dk.
    Ekonomimiz süperdi. Uçuyorduk, kaçıyorduk. Avrupa’dan ve Amerika’dan daha iyiydi. Hani süper güç olmuştuk. Her gün bir yalan sonra kendi yalanlarını açığa çıkarma. Bu ülke kimlerin eline kaldı. Yazık ettiler güzelim ülkeye.
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    VirgilSollozzo 32 dk.
    Az daha disinizi sıkın, 2023’e 3 yil kaldi. Osmanli hortlayacak, hersey mukemmel olacak
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    kozmos beni sevmiyor 32 dk.
    Duyanda hiç bugüne kadar vergi alınmamış sanır
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