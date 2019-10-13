2020 Isuzu D-Max tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri

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Türkiye pickup pazarının önemli temsilcilerinden biri olan Isuzu D-Max, uzun zaman sonra ilk kez baştan aşağıya yenilendi. Tasarım anlamında önemli değişikliklere ev sahipliği yapan 2020 Isuzu D-Max’in tanıtımı, üretiminin de yapılacağı Tayland’da yapıldı.

19 Ekim’de Tayland’da satışa sunulacak 2020 Isuzu D-Max, önümüzdeki yıl Avrupa’nın da dahil olduğu diğer pazarlara da giriş yapacak. 2020 Isuzu D-Max’in gövde tasarımına baktığımızda, aracın daha agresif bir ön yüze kavuştuğunu söyleyebiliriz. Büyüyen radyatör ızgarası pickup modelin daha heybetli görünmesini sağlamış. İnce bi-LED farlar, yeni sis farları ve daha keskin hatlara sahip ön tampon, 2020 Isuzu D-Max’in ön tasarımında dikkat çeken detaylar.

Yan taraftan bakıldığında eskiye göre daha kısa ve iri görünen 2020 Isuzu D-Max’in çamurluklarını saran dodikler aracın daha kaslı bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Yeni tasarım jantlar, arka taraftaki basamaklı tampon ve çift parçalı LED stop lambaları da 2020 Isuzu D-Max’in şık tasarımına katkıda bulunmuş.

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2020 Isuzu D-Max’in kabin kısmına baktığımızda eskiye göre daha modern ve teknolojik bir kokpitle karşılaşıyoruz. Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 9 inç bilgi-eğlence ekranı, gösterge panelindeki 4.2 inç dijital ekranı, fonksiyon tuşlarına sahip yeni direksiyon ve daha konforlu koltuklar 2020 Isuzu D-Max’in bu alandaki özelliklerinden.

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2020 Isuzu D-Max’in kokpiti ve kapı içleri dahil tüm alanlardaki malzeme kalitesinin artırıldığı, daha sportif ve premium bir hissiyat sağlamasının amaçlandığı söyleniyor. Tabii ki bu durum üst seviye versiyonlarda geçerli. İş odaklı kullanılacak alt seviye versiyonlarda premium hissinden ziyade daha basit ve dayanıklı malzeme kullanımına önem verilmiş.

2020 Isuzu D-Max’teki yenilikler tasarımla sınırlı değil. Yüksek mukavemetli çelik kullanımına özen gösterilmesi sayesinde aracın daha hafif ve yüzde 20 daha sert bir gövdeye kavuşması sağlanmış. Ayrıca, paslanmazlık konusunda yapılan iyileştirmeler sayesinde pickup’ın sudan geçiş derinliği 800 mm’ye kadar yükseltilmiş. 4x4 modellerde arazi kabiliyetini artıran, iki tekerlekli ve dört tekerlekli sürüş arasında geçiş yapmak için gereken süreyi azaltan bir elektromanyetik arka diferansiyel kilidi de 2020 Isuzu D-Max’in özellikleri arasında.

2020 Isuzu D-Max, sunulduğu pazara bağlı olarak iki güncellenmiş turbo dizel seçeneğine sahip olacak. Bunlardan ilki, 150 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 1.9 litre ünite. İkinci seçenek ise 190 beygir güç ve 450 Nm tork üreten 3.0 litre ünite. Her iki motor da standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla eşlenecek. Fakat 1.9 litrelik motorda yeni geliştirilen otomatik şanzıman opsiyonuna da yer verilecek.