Yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A testleri başarıyla geçti: Seri üretime geçiliyor

Tam Boyutta Gör

Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A test edildi. Hisar-A, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, hedefin imha edildiği anı gösteren kısa bir video da paylaştı. Demir, “SSB yönetiminde Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi %100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor. Hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Hisar-A; askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı yürütülen Hisar projeleri kapsamında geliştiriliyor. Atışlı testte kullanılan yüksek etkinlik kabiliyetine sahip harp başlığının Hisar projeleri kapsamında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildiği belirtiliyor.

Hisar projeleri kapsamında geliştirilen Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hisar-ada-seri-uretime-geciliyor/1611358