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    2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Kia'nın "Grand Utility Vehicle" olarak tanımladığı 2020 Kia Carnival, yeni orta sınıf platformu üzerine inşa edilmesi sayesinde selefine kıyasla daha geniş bir iç mekan ve bagaj hacmi sunuyor.
    3 gün
    4,3b
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz aylarda iç ve dış tasarımına yönelik fotoğraflar paylaşılan 2020 Kia Carnival bugün Kore’de resmi olarak tanıtıldı.

    Markanın yeni orta sınıf platformu üzerine inşa edilen 2020 Kia Carnival, “Grand Utility Vehicle” olarak nitelendiriliyor. Söz konusu araç, bu yeni platform sayesinde selefinden 40 mm daha uzun, 10 mm daha geniş ve 30 mm . Bu sayede daha ferah bir iç mekana kavuşan Carnival; pazara bağlı olarak değişmekle birlikte yedi, sekiz veya 11 kişinin seyahat edebildiği üç veya dört sıralı koltuk konfigürasyonlarıyla tercih edilebiliyor.

    2020 Kia Carnival, 7 koltuk düzeniyle satın alındığında ikinci sıra koltuklarda ayarlanabilir sırt, kol ve bacak desteklerine sahip “kaptan koltuk” opsiyonu tercih edilebiliyor. İkinci sıra koltuklardaki yolcular ayrıca USB girişleri ve akıllı telefon gibi eşyaları için bolca saklama alanına da sahip olabiliyor. Üç sıra koltuk düzenine sahip versiyonda 627 litre bagaj hacmi sunan 2020 Kia Carnival’daki bu değer, yalnızca ilk sıradaki koltuklar kullanıldığında 2905 litreye kadar yükseliyor.

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    2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    2020 Kia Carnival’in konsol bölümünde ilk göze çarpan detay, bitişik şekilde konumlandırılan 12.3’er inçlik dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranları oluyor. Klima ayarları ise parlak siyah detayların hakim olduğu orta konsoldaki dokunmaya duyarlı düğmeler vasıtasıyla yapılıyor. Ayrıca eski nesildeki vites kolu da yerini “shift by wire” teknolojisi kullanan döner vites düğmesine bırakmış.

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    Rear Passenger View & Talk’ özelliğiyle donatılan 2020 Kia Carnival’de ön yolcular, bilgi-eğlence sistemine bağlı bir kamera vasıtasıyla arka koltukları kontrol edebiliyor. Bunun yanı sıra tek bir düğmeyle otomatik olarak açılıp kapanabilen sürgülü arka kapılar ve bagaj kapağı da dördüncü nesil Carnival’in dikkat çeken özellikleri arasında.

    2020 Kia Carnival, Kore’de bir dizel ve iki benzinli motor seçenekleriyle satılacak. Dizel tarafındaki 2.2 litre Smartstream ünite 200 beygir güç ve 440 Nm tork üretiyor. Bunun yanı sıra 268 beygir güç ve 332 Nm tork üreten 3.5 litre MPi ile 290 beygir güç ve 355 Nm tork üreten 3.5 litre GDi V6 motorlar da yeni Carnival’in motor seçenekleri arasında. Tüm motorlar standart olarak sekiz ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Diğer pazarlar için motor seçenekleri ise henüz belli değil.

    2020 Kia Carnival, bu yılın son çeyreğinden itibaren Kore’de, ardından kademeli olarak diğer pazarlarda satışa sunulacak.



    https://www.kianewscenter.com/news/all/kia-introduces-all-new-carnival--offering-unrivalled-style--space-and-comfort/s/9196a64c-7b30-44b1-a5fa-639fc3dbe346 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    deoks 3 gün en beğenilen
    Amerikalılar güle güle binsin.
    Yanıtla +17
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    rCoder (Tunay T.) 3 gün
    Ne yazıkki ülkemizin, vergi, yakıt, mtv, gelir gibi sorunları yüzünden, böyle arabaları alıp çoluk çocuğumuzla insan gibi seyahat etme hakkımız bulunmuyor.
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 31 dk.
    Alamayacağım hatta Türkiye'yede gelmeyecek ama açıp haberi okuyorum :(
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    DH Misafiri 2 gün
    Türkiyeye gelmesi halinde, aşırı yüksek bir fiyattan satışa sunulur. Bu sebep ile satışı gerçekleşmez. 2. Elleri vs. De yine astronomik olacaktır.
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    Elektrikliarabasever 2 gün
    SUV gibi tasarımın olması büyük avantaj SUV tasarımında MPV olmuş bildiğin
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    drjacob (... ) 2 gün
    5008 'e benziyor
    Yanıtla +1
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    karayulun (ka yu) 2 gün
    burjuvazi güle güle kullansın.
    bir takım yaratıkların ilkel alışveriş aracı olarak dayattığı para denilen kağıt parçası, değerli denilen taş ve metal parçalarına dayalı eşit olmayan bir yapının dayatması.
    her zaman ezilenlerin olduğu bir düzen, şimdi kendini 'yeni düzen' adıyla yenilemez istiyor.
    sosyolojik, ekolojik, ekonomik haksızlıklara, insanlık suçlarına sessiz kalıp, gereksiz hurafeler ve fanatizm için sokaklara dökülen digimon çizgi filmindeki numemon 'ların oy kullanma hakkı oldukça, bu güzel ülke toprakları, kıyıları, ormanlarının betonlaştırılıp çoraklaştırılması sürecek. ve doğal olarak tecavüz-taciz, ölüm, soygun, yağma, yoksulluk sürer.
    taa ki hepimiz birleşip dur diyene dek.
    Yanıtla +2
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    baysan240 (mustafa baysan) 3 gün
    1.6 dizel otomatiği gelirmi acep. 
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    CapriceClassic 3 gün
    2020 bitmiş bunlar yeni araç mı tanıtıyorlar?
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    rCoder (Tunay T.) 3 gün
    Ne yazıkki ülkemizin, vergi, yakıt, mtv, gelir gibi sorunları yüzünden, böyle arabaları alıp çoluk çocuğumuzla insan gibi seyahat etme hakkımız bulunmuyor.
    Yanıtla +13
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    BenYoruldumHayat 3 gün yeni yorumcu
    Togg da benziyor Fiyat 500k olur Türkiye'de Ehonomi çok eyii
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    deoks 3 gün en beğenilen
    Amerikalılar güle güle binsin.
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    4337 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Galeri, 2020 kia carnival ve
    5 etiket daha minivan mpv Kia kore Bilim ve Teknoloji
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