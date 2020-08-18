2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Geçtiğimiz aylarda iç ve dış tasarımına yönelik fotoğraflar paylaşılan 2020 Kia Carnival bugün Kore’de resmi olarak tanıtıldı.

Markanın yeni orta sınıf platformu üzerine inşa edilen 2020 Kia Carnival, “Grand Utility Vehicle” olarak nitelendiriliyor. Söz konusu araç, bu yeni platform sayesinde selefinden 40 mm daha uzun, 10 mm daha geniş ve 30 mm . Bu sayede daha ferah bir iç mekana kavuşan Carnival; pazara bağlı olarak değişmekle birlikte yedi, sekiz veya 11 kişinin seyahat edebildiği üç veya dört sıralı koltuk konfigürasyonlarıyla tercih edilebiliyor.

2020 Kia Carnival, 7 koltuk düzeniyle satın alındığında ikinci sıra koltuklarda ayarlanabilir sırt, kol ve bacak desteklerine sahip “kaptan koltuk” opsiyonu tercih edilebiliyor. İkinci sıra koltuklardaki yolcular ayrıca USB girişleri ve akıllı telefon gibi eşyaları için bolca saklama alanına da sahip olabiliyor. Üç sıra koltuk düzenine sahip versiyonda 627 litre bagaj hacmi sunan 2020 Kia Carnival’daki bu değer, yalnızca ilk sıradaki koltuklar kullanıldığında 2905 litreye kadar yükseliyor.

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2020 Kia Carnival’in konsol bölümünde ilk göze çarpan detay, bitişik şekilde konumlandırılan 12.3’er inçlik dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranları oluyor. Klima ayarları ise parlak siyah detayların hakim olduğu orta konsoldaki dokunmaya duyarlı düğmeler vasıtasıyla yapılıyor. Ayrıca eski nesildeki vites kolu da yerini “shift by wire” teknolojisi kullanan döner vites düğmesine bırakmış.

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‘Rear Passenger View & Talk’ özelliğiyle donatılan 2020 Kia Carnival’de ön yolcular, bilgi-eğlence sistemine bağlı bir kamera vasıtasıyla arka koltukları kontrol edebiliyor. Bunun yanı sıra tek bir düğmeyle otomatik olarak açılıp kapanabilen sürgülü arka kapılar ve bagaj kapağı da dördüncü nesil Carnival’in dikkat çeken özellikleri arasında.

2020 Kia Carnival, Kore’de bir dizel ve iki benzinli motor seçenekleriyle satılacak. Dizel tarafındaki 2.2 litre Smartstream ünite 200 beygir güç ve 440 Nm tork üretiyor. Bunun yanı sıra 268 beygir güç ve 332 Nm tork üreten 3.5 litre MPi ile 290 beygir güç ve 355 Nm tork üreten 3.5 litre GDi V6 motorlar da yeni Carnival’in motor seçenekleri arasında. Tüm motorlar standart olarak sekiz ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Diğer pazarlar için motor seçenekleri ise henüz belli değil.

2020 Kia Carnival, bu yılın son çeyreğinden itibaren Kore’de, ardından kademeli olarak diğer pazarlarda satışa sunulacak.

https://www.kianewscenter.com/news/all/kia-introduces-all-new-carnival--offering-unrivalled-style--space-and-comfort/s/9196a64c-7b30-44b1-a5fa-639fc3dbe346

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