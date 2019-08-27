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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2020 Land Rover Defender'ın tasarımı ortaya çıktı

2020 Land Rover Defender'ın tasarımı yeni James Bond filminin çekimlerinde ortaya çıktı. 'shedlocktwowhousand' isimli bir Instagram kullanıcısı aracın kamuflajsız görüntüsünü yakaladı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Land Rover Defender'ın tasarımı ortaya çıktı

Aylardır kamuflajlı bir şekilde test edilirken karşımıza çıkan 2020 Land Rover Defender sonunda yüzünü gösterdi. Film çekimlerinde görüntülenen yeni arazi canavarının arka kısmı hariç genel tasarımını artık biliyoruz.

shedlocktwothousand’ isimli Instagram hesabını paylaştığı fotoğraf, 2020 Land Rover Defender’ın yıldızının parlayacağı yeni James Bond filminin setinde çekilmiş. Yeni Defender’a ilk baktığımızda o eski Defender’ların kutumsu gövde yapısıyla yeni Range Rover modellerinin modern tasarım unsurlarını bir araya getirdiğini görüyoruz.

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2020 Land Rover Defender’ın ön yüzüne baktığımızda düz bir kaput, dikdörtgen benzeri köşeli far yapısı, vinç, küçük yatay ızgara ve hava girişleri ile karşılaşıyoruz. Yandan geriye doğru devam ettiğimizde de dümdüz bir tavan, kaslı çamurluklar ve Alpine pencereleri dikkatimizi çekiyor. Ayrıca çekilen fotoğraftan yeni Defender’ın yerden yüksekliğinin de oldukça fazla olduğunu görüyoruz.

2020 Land Rover Defender'ın tasarımı ortaya çıktı
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2020 Land Rover Defender motor seçenekleri

2020 Land Rover Defender’ın 90, 110 ve 130 isimli versiyonlarla satılacağını biliyoruz. Bunlardan ilk satışa çıkacak olanı ortadaki Defender 110 olacak. Yeni Defender’ın kaputu altında üç dizel ve iki benzinli seçenek sunulacak. Dizel kanadında 197 ve 237 beygirlik 2.0 litre dört silindirli motorun yanı sıra 296 beygirlik 3.0 litre altı silindirli ünite bulunacak.

Benzin tarafında ise 296 beygirlik 2.0 litre ve 395 beygirlik 3.0 litre altı silindirli motorlar tercih edilebilecek. Ayrıca 400 beygirlik plug-in hybrid versiyon da söz konusu olacak. Defender 110’un yıl sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.



https://www.instagram.com/p/B1pMHeuHwD0/?utm_source=ig_embed Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rıd-buc 7 dk.
Ya arkadaş ben de mi bir sorun var anlamadım ben hiç beğenmedim arabanın tipini yani ben o parayı vermem yani Ki zaten o kadar da param yok ki😂
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